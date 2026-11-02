A Skorpió nyomoz, a Rák nosztalgiázik, a Bika pedig féltékenység miatt sírógörcsöt kap?

Egy közösségi oldalon látott fotó a exről nem feltétlenül árulja el a teljes igazságot.

Néha a legjobb az, ha nem az exed profiljára, hanem a saját boldogságodra „kattintasz".

Van, aki a régi érzései miatt keresgél, más egyszerűen csak tudni szeretné, mi újság az exével, és olyan is akad, aki egy apró részletből próbálja összerakni a teljes történetet. Az alábbi párkapcsolat-horoszkópból kiderül, melyik az a négy csillagjegy, aki titokban az exe közösségi oldalán leselkedik.

Párkapcsolat-horoszkóp a közösségi oldalak tükrében

Fotó: 123RF

Párkapcsolat-horoszkóp, avagy 4 csillagjegy, aki titokban az exe közösségi oldalát lesi

Egy szakítás után hiába fogadjuk meg, hogy nem nézünk többé az exünk közösségi oldalára, néha mégis győz a kíváncsiság.

Skorpió (október 23. – november 21.)

A Skorpió nem az a típus, aki csak úgy elengedi a múltat, ezért ha kíváncsi az exére, pillanatok alatt igazi közösségimédia-nyomozóvá változik. Megnézi az új fotókat, a kommenteket, és talán még azt is megpróbálja megfejteni, kinek szólhat egy sokat sejtető idézet. Persze mindezt puszta kíváncsiságból, hiszen ő már rég továbblépett – legalábbis ezt állítja.

Ne az ex online életéből próbáld megfejteni a múltat, inkább arra figyelj, milyen jövőt szeretnél magadnak!

Rák (június 21. – július 22.)

A Rák számára a régi emlékeknek különösen nagy jelentőségük van, ezért egy nosztalgikus pillanatban könnyen az exe profilján találhatja magát. Egy új fotó vagy egy régi közös helyszínről szóló bejegyzés elég ahhoz, hogy újra előjöjjenek az érzések. Hiába mondja, hogy már lezárta a kapcsolatot, néha azért még ellenőrzi, vajon a másik boldogabb-e nélküle.

Ne feledd, hogy a múlt megszépülhet az emlékeidben, de attól még nem biztos, hogy érdemes visszatérni hozzá!

Ikrek (május 21. – június 20.)

Az Ikrek természeténél fogva kíváncsi, így az exe közösségi oldalára is könnyen odatéved, még akkor is, ha eredetileg csak néhány perc szabadideje volt. Először csak egy gyors pillantást vet a legfrissebb képekre, aztán valahogy már hónapokkal korábbi bejegyzéseket böngész, és próbálja összerakni a történet részleteit. Ha valaki megkérdezi, miért nézelődik, természetesen csak annyit mond: „Csak érdekelt, mi van vele!”

Fordítsd a kíváncsiságodat inkább új élményekre és ismeretségekre, hiszen a következő izgalmas történet talán még előtted áll!

Bika (április 20. – május 20.)

A Bika nem feltétlenül akarja vissza az exét, de azért szívesen megnézi, hogyan alakul a másik élete a szakítás óta. Különösen akkor ébred fel benne a kíváncsiság, ha felbukkan egy új partner, egy látványos utazás vagy egy feltűnően boldog fotó. Ilyenkor azért átfuthat az agyán, hogy vajon tényleg ilyen jól megy-e a másiknak, vagy csak a közösségi oldalakon mutat minden szebbnek.

Ne más életéhez mérd a saját boldogságodat, mert a legjobb visszajelzés nem az exed reakciója, hanem az, hogy te jól érzed-e magad a bőrödben!

Bármelyik jegyhez is tartozol, néha mindannyian kíváncsiak vagyunk a múltunkra, de ne feledd, hogy a továbblépés sokkal könnyebb, ha nem az exed profilján keresed a válaszokat.