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El sem hiszed, de már megnyílt az első karácsonyi vásár Európában, ráadásul ingyenes – Galéria

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PUBLIKÁLÁS: 2026. november 02. 12:00
külföldi utazáskarácsonyi vásárSvájcvárosnézés
Ha már november elején innánk egy pohár forralt bort a vásári faházak között, vegyük az irányt Svájc felé! Mutatjuk, mivel vár a legelsőként megnyíló badeni karácsonyi vásár, és mit érdemes még megnéznünk a városban.
Etédi Alexa
újságíró
A szerző cikkei
  • A svájci Badenben már október 29-én megnyílt a karácsonyi vásár.
  • December 23-ig kézműves ajándékokkal, forralt borral és street food kínálattal várnak.
  • A vásározást óvárosi sétával és a fürdőnegyed felfedezésével is összeköthetjük.

A karácsonyi vásár szezonja a svájci Badenben jóval korábban kezdődik, mint a budapesti Vörösmarty téren, illetve az Advent Bazilika: míg utóbbi november 13-án nyit, a svájci városban már október 29-től fogadják a látogatókat. Az Aargau kantonban található település központjában december 23-ig működik a s’Badener WunderDorf. A svájci turisztikai hivatal az ország elsőként megnyíló karácsonyi vásáraként ajánlja a rendezvényt. A korai időpont azonban nem jelenti azt, hogy azonnal minden a karácsonyról szól. November közepéig az őszi hangulatnak és a tökös tematikájú kínálatnak is jut hely a Theaterplatzon.

Karácsonyi vásár a svájci Badden városkában.
A svájci Baden városkában már elkezdődött az ünnepi szezon, megnyílt az első karácsonyi vásár. 
Fotó: Shutterstock

Mikor látogatható a badeni karácsonyi vásár?

A belvárosi téren faházak, kézműves ajándékokat kínáló standok és street food árusok között sétálhatunk. A forralt bort több bárban is megkóstolhatjuk, a nézelődés után pedig fedett pihenőhelyeken ülhetünk le. A társalgósátorban szalmabálák, takarók és szőrmék teszik otthonosabbá a környezetet, a nagyobb Terrazza-sátorhoz saját bár tartozik. A kínálat így egy hosszabb esti találkozáshoz is ad helyszínt, nem kell végig talpon maradnunk a standok között.

A belépés ingyenes. Kedden és szerdán 16–22 óráig, csütörtökön és pénteken 16 órától éjfélig tartanak nyitva. Szombaton déltől éjfélig, vasárnap déltől 22 óráig érkezhetünk, hétfőn viszont zárva találjuk a vásárt. Ha hétvégi városnézést tervezünk, délelőtt bejárhatjuk Badent, majd ebéd után már a vásári faházak felé vehetjük az irányt. A teljes karácsonyi díszletre érdemes november második feléig várnunk: a kivilágított karácsonyfa csak az őszi időszak után kerül a térre.

Karácsonyfa a svájci Baden városkában.
A feldíszített karácsonyfa csak az őszi időszak végén kerül majd a helyére, a Mária Mennybemenetele katolikus templom mellé. 
Fotó: Shutterstock

Óvárosi séta a forralt bor előtt

Baden Zürich közelében, a Limmat folyó mentén fekszik, ezért a vásárlátogatást egy svájci városnézésbe is beilleszthetjük. A Theaterplatz központi elhelyezkedése megkönnyíti a dolgunkat: az óvárosi séta után nem kell külön kirándulást szerveznünk az esti programhoz. Napközben felkereshetjük a Stein várromot, vagy sétálhatunk a folyóparton, mielőtt visszatérünk a standokhoz.

A város termálforrásairól is ismert, így a fürdőnegyed felé is érdemes kitérőt tennünk. A Limmat mellett található nyilvános meleg vizes medencék, a „Heisse Brunnen” egy rövidebb megállóhoz is érdekes helyszínt adnak. Ha pedig repülővel érkezünk Svájcba, Zürichből vonattal folytathatjuk utunkat Baden felé.

A behavazott helyszín még inkább meseszerűvé varázsolja a svájci Baden karácsonyi vásárát.
A városközpontban felépítették az adventi koszorút is.
A feldíszített karácsonyfát a Mária Mennybemenetele templom mellett lehet megcsodálni az őszi szezon zárultával.
A badeni karácsonyi vásár, a s’Badener WunderDorf kapuja.
A hangulatos karácsonyi vásár már délután 16 órától látogatható a svájci Baden városkában.
Hangulatos arácsonyi világítás, fényfüzérek és installációk várják a látogatókat a gyönyörű történelmi óvárosba.
Baden városában kézműves ajándékokat kínáló standok és street food árusok várják a látogatókat.
Mesekönyvbe illő panorámát kínál a karácsonyra készülődő Baden.
Galéria: Nem vártak novemberig: karácsonyi vásár nyílt Zürich közelében
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A behavazott helyszín még inkább meseszerűvé varázsolja a svájci Baden karácsonyi vásárát.

Nézd meg a videót is a badeni karácsnyi vásárról:

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