El sem hiszed, de már megnyílt az első karácsonyi vásár Európában, ráadásul ingyenes – Galéria

A karácsonyi vásár szezonja a svájci Badenben jóval korábban kezdődik, mint a budapesti Vörösmarty téren, illetve az Advent Bazilika: míg utóbbi november 13-án nyit, a svájci városban már október 29-től fogadják a látogatókat. Az Aargau kantonban található település központjában december 23-ig működik a s’Badener WunderDorf. A svájci turisztikai hivatal az ország elsőként megnyíló karácsonyi vásáraként ajánlja a rendezvényt. A korai időpont azonban nem jelenti azt, hogy azonnal minden a karácsonyról szól. November közepéig az őszi hangulatnak és a tökös tematikájú kínálatnak is jut hely a Theaterplatzon.
A belvárosi téren faházak, kézműves ajándékokat kínáló standok és street food árusok között sétálhatunk. A forralt bort több bárban is megkóstolhatjuk, a nézelődés után pedig fedett pihenőhelyeken ülhetünk le. A társalgósátorban szalmabálák, takarók és szőrmék teszik otthonosabbá a környezetet, a nagyobb Terrazza-sátorhoz saját bár tartozik. A kínálat így egy hosszabb esti találkozáshoz is ad helyszínt, nem kell végig talpon maradnunk a standok között.
A belépés ingyenes. Kedden és szerdán 16–22 óráig, csütörtökön és pénteken 16 órától éjfélig tartanak nyitva. Szombaton déltől éjfélig, vasárnap déltől 22 óráig érkezhetünk, hétfőn viszont zárva találjuk a vásárt. Ha hétvégi városnézést tervezünk, délelőtt bejárhatjuk Badent, majd ebéd után már a vásári faházak felé vehetjük az irányt. A teljes karácsonyi díszletre érdemes november második feléig várnunk: a kivilágított karácsonyfa csak az őszi időszak után kerül a térre.
Baden Zürich közelében, a Limmat folyó mentén fekszik, ezért a vásárlátogatást egy svájci városnézésbe is beilleszthetjük. A Theaterplatz központi elhelyezkedése megkönnyíti a dolgunkat: az óvárosi séta után nem kell külön kirándulást szerveznünk az esti programhoz. Napközben felkereshetjük a Stein várromot, vagy sétálhatunk a folyóparton, mielőtt visszatérünk a standokhoz.
A város termálforrásairól is ismert, így a fürdőnegyed felé is érdemes kitérőt tennünk. A Limmat mellett található nyilvános meleg vizes medencék, a „Heisse Brunnen” egy rövidebb megállóhoz is érdekes helyszínt adnak. Ha pedig repülővel érkezünk Svájcba, Zürichből vonattal folytathatjuk utunkat Baden felé.
Nézd meg a videót is a badeni karácsnyi vásárról:
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