Bízott a gyógyulásában! Dolly Parton halála előtt titokban Németországba utazott egy kísérleti kezelés miatt

Újabb megrázó részletek derültek ki Dolly Parton halála előtti időszakáról. A legendás énekesnő a nyilvánosság elől teljesen elzárva küzdött a rákkal, és a legfrissebb információk szerint titokban még Németországba is elutazott egy kísérleti kezelés miatt. A country-sztár magángéppel repült az Egyesült Államokból Frankfurtba, ahol körülbelül egy hetet töltött és állítólag határozottan jobban érezte magát utána.

Dolly Parton halála előtt titokban Németországba utazott egy kísérleti kezelés miatt

(Fotó: Hahn Lionel/ABACA/Northfoto)

A legendás énekesnő halála előtt titokban küzdött a rákkal

Dolly Parton betegsége miatt még Németországba is elutazott, ahol egy hetet töltött egy kísérleti kezelés miatt

betegsége miatt még Németországba is elutazott, ahol egy hetet töltött egy kísérleti kezelés miatt A country-sztár augusztus 25-én, 80 éves korában hunyt el Nashville-ben.

Dolly Parton titokban kezeltette magát a gyógyulás reményében

Dolly Parton halála után sorra kerülnek elő azok a részletek, amelyeket az énekesnő mindvégig igyekezett távol tartani a nyilvánosságtól. A legújabb információk szerint a country-sztár nagyjából egy évvel a halála előtt Németországba utazott, hogy egy kísérleti rákkezelésen vegyen részt. A TMZ beszámolója alapján Dolly Parton magángéppel érkezett Frankfurtba, és nagyjából egy hetet töltött Németországban. Azt egyelőre nem tudni, pontosan milyen eljárást vagy gyógyszeres kezelést kapott, a források azonban azt állítják, hogy az énekesnő akkor úgy érezte, a terápia segített neki visszanyerni az erejét.

Dolly Parton családja előtt is próbálta titokban tartani betegségét

(Fotó: Hahn Lionel/ABACA/Northfoto)

Még saját családja előtt is titkolta betegségét

De nemcsak a nyilvánosság előtt titkolta azt, hogy min megy keresztül, hanem még a saját családja előtt is. Dolly Parton csak a legszűkebb körnek mondta el betegségével kapcsolatos küzdelmeit. Testvére, Stella szerint az énekesnő nem akarta, hogy szerettei és rajongói folyamatosan aggódjanak érte. Így is nagyon megijesztett mindenkit azzal, amikor az egyre romló egészségi állapota miatt több koncert- és fellépéstervét is módosítania kellett. Májusban például a tervezett Las Vegas-i rezidenciáját is lemondta, de akkor még meg tudta nyugtatni rajongóit, hogy minden rendben, csak több időre van szüksége a felépüléshez.

Dolly Parton augusztus 25-én hunyt el Nashville-ben

(Fotó: Curtis Hilbun/AFF-USA.com/Northfoto)

Dolly Parton halála

Az utolsó hónapokban azonban Dolly Parton betegsége mellett más egészségügyi gondokkal is szembesült. Halála előtt vese- és autoimmun eredetű problémákkal is kezelték, és kórházba is került ezek miatt. Végül augusztus 25-én 80 éves korában hunyt el Nashville-ben. A család pedig augusztus 28-án szűk körben búcsúzott el tőle, és férje, Carl Dean közelében temették el a Woodlawn Memorial Park and Mausoleumban.