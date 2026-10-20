Miley Cyrus azt állítja, hogy Dolly Parton a túlvilágról üzent neki: Még a lámpák is villogni kezdtek

Miley Cyrus koncertje közben egy hátborzongató történettel állt elő. Azt állította, hogy Dolly Parton halála után a túlvilágról üzent neki egy babán keresztül. A 33 éves énekesnő szerint a történtek megerősítették őt abban, hogy a néhai keresztanyja továbbra is mellette van, és segít neki átvészelni élete egyik legfájdalmasabb időszakát.

Miley Cyrus azt állítja, hogy Dolly Parton a túlvilágról üzent neki

(Fotó: AdMedia/MediaPunch/Northfoto)

Miley Cyrus koncertjén döbbenetes vallomást tett

koncertjén döbbenetes vallomást tett A 33 éves énekesnő azt állítja, hogy Dolly Parton halála után üzent neki

halála után üzent neki Ez a túlvilági jel segített neki abban, hogy átvészelje néhai keresztanyja elvesztését.

Miley Cyrus a színpadon tárta fel a történteket

Miley Cyrus október 18-án, a Los Angeles-i Hollywood Bowl-ban tartott koncertjén osztotta meg a közönséggel azt a különös történetet, amit keresztanyja elvesztése után tapasztalt. Az énekesnő elmondta, hogy van a hálószobájában egy babája, amit még Dolly Partontól kapott karácsonyra és pontosan úgy néz ki, mint a néhai countrylegenda. Egy alkalommal pedig, amikor otthon volt, megpróbált kapcsolatot teremteni keresztanyjával. Elindította a telefonján Dolly Parton Jolene című dalát, majd gyertyát gyújtott, és egy virágot is elhelyezett mellette. Ezután magában arra kérte a néhai énekesnőt, hogy ha valamilyen módon jelen van, villogtassa meg a lámpákat. Nem sokkal később pedig az egész folyosón villogni kezdtek a fények.

„Tudom, hogy ma este is itt van velem”

Miley Cyrus számára ez a pillanat rendkívül jelentőségteljes volt, és úgy érezte, a néhai keresztanyja így üzente meg neki azt, hogy mellette van ebben a nehéz időszakban is. Csak úgy, ahogy aznap este a koncertjén is.

De tudom, hogy ma este itt van velem, és érzem azokat az érzéseket, amelyektől a legjobban félek, de az, hogy ő itt van velem, segít átvészelni ezt, és az is, hogy ti itt vagytok velem, segít átvészelni.

A 33 éves énekesnő ezután kezébe vett egy Dolly Partont ábrázoló bekeretezett képet, és úgy énekelte el a néhai countrylegenda pár számát.

Dolly Parton nem csupán keresztanyja volt, hanem a mentora is Miley Cyrus-nak

(Fotó: MPP/Bestimage/Northfoto)

Miley Cyrus keményen beszólt a kritizálóinak

De nemcsak Dolly Parton megemlékezéséről szólt az este. Miley Cyrus ugyanezen a koncerten keményen visszaszólt a bírálóinak is, akik egy korábbi fellépésén élesen kritizálták őt azért, mert a közönséggel énekeltette el a számai egy részét.

Még soha nem hallottam, hogy valamibe ne tenném bele a szívemet.

És bár túltette magát a dolgon, állítása szerint az első koncert után annyira megviselték őt ezek a kritikák, hogy a második fellépés előtt megfordult a fejében, hogy inkább színpadra sem lép. Végül azonban nem akarta cserben hagyni a közönségét és végigcsinálta a koncertet.