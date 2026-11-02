Digitális túlvilág: lehetséges a beszélgetés halott szeretteinkkel?

Gondoljunk csak bele egy pillanatra, vajon milyen érzés lenne, ha egy nap üzenetet kapnánk valakitől, akitől már végső búcsút vettünk? Ha újra hallhatnánk a nevetését és elmesélhetnénk neki mindazt, ami a halála óta történt velünk? Ami néhány éve még egy sci-fi film utópikus látomása volt, az mára valósággá vált.

Digitális túlvilág: érkezhet a másvilágról üzenet?

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Régi idők, hagyományos módszerek

Az emberiség mindig is kereste a kapcsolatot a holtak világával. Az ókori Egyiptomban az eltávozottakhoz intézett levelekben kértek segítséget és közbenjárást az elhunytaktól, míg a görögök különféle szertartásokkal próbálták megidézni a túlvilágon élő lelkeket. Később, a 19. század közepén aztán valóságos szellemidézési láz söpört végig Amerikán és Európán. A gyertyafényes szobákban összegyűlt résztvevők médiumok segítségével próbáltak kapcsolatba lépni az eltávozott lelkekkel. Hamarosan az asztaltáncoltatás és -kopogtatás is rendkívül népszerűvé vált, a század végén pedig megjelent a máig ismert Ouija-tábla is, mások pedig automatikus írással próbáltak üzeneteket fogadni odaátról. A jelenségekre természetesen a tudomány is keresett magyarázatot, ám bizonyítékok hiányában a gyászolók számára ezek a szertartások sokszor a reményt jelentették, hogy talán mégsem szakadt meg örökre a kapcsolat elhunyt szeretteikkel.

Sosem kell elbúcsúznunk tőlük?

Napjainkban egy merőben másfajta „szellemidézés” kezd kibontakozni. A mesterséges intelligencia segítségével ugyanis már olyan digitális másolatokat készíthetünk, amelyek képesek az elhunytak kommunikációs stílusát utánozni. A rendszer korábbi üzenetekből, e-mailekből, közösségi médiás bejegyzésekből, személyes történetekből és hangfelvételekből tanul, majd ezek alapján új tartalmat alkot. Így hát, ha felteszünk nekik egy kérdést, olyan választ kapunk, amelyben felismerjük eltávozott szerettünk szófordulatait, humorát, jellegzetes megszólításait. Ma már elérhetőek olyan applikációk is, amik szerettünk személyiségjegyei és emlékei alapján kínálnak virtuális beszélgetési lehetőséget. Néhány pedig abban nyúlt segítséget, hogy még életünkben gondoskodhassunk arról, hogy történeteink és gondolataink digitális formában fennmaradjanak. A legfejlettebb technológia pedig egy AI videón rögzített, valódi válaszokból állítja össze a beszélgetés élményét. Egy 2013-as televíziós történetben mindez még hátborzongató jövőképnek számított. A történet szerint egy fiatal nő a közösségi médiában hátrahagyott adatokból teremtette újra halott párját, akivel előbb üzeneteket váltott, majd végül volt kedvese mesterséges formát is öltött. Akkor még kevesen gondolták volna, hogy alig több mint egy évtizeddel később a történet jelentős része technológiailag megvalósíthatóvá válik.