"Hamarosan újra találkozunk" - tragikus balesetben elhunyt a fiatal híresség

Mindössze 29 évesen elhunyt egy közkedvelt influenszer, akinek a tartalmait több millióan követték a közösségi oldalain. A Miamiban élő Liam Fitzgerald október 30-án, hajnali 2 óra körül vesztette életét, miután súlyos sérüléseket szenvedett egy motorbalesetben. A szomorú hírt a barátnője, Jamie Lyn Rinaldi jelentette be az Instagramon.

Tragikus körülmények közt elhunyt a népszerű influenszer / Fotó: Képünk illusztráció: unsplash.com

Tragikus körülmények közt elhunyt a népszerű influenszer

Nincsenek szavak, amelyekkel le lehetne írni a veszteség okozta fájdalmat. Ez egy hihetetlenül nehéz és szívszorító időszak mindenkinek, aki ismerte és szerette Liamet

- írta a nő, hozzátéve, bár mindent megtettek érte, Fitzgerald olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy már nem lehetett megmenteni az életét. A posztjában arra kért továbbá mindenkit, tartsák tiszteletben a gyászoló család és barátok magánéletét.

Fitzgerald a wisconsini Evansville-ben született, gyermekkorának nagy részét pedig Washington államban töltötte, mielőtt 18 évesen Arizonába, majd 24 évesen Miamiba költözött. Az influenszernek több mint egymillió követője volt az Instagramon, ahol javarészt fitnesszel és pénzügyekkel kapcsolatos tippeket osztott meg, illetve felnőtt tartalmakat is posztolt az interneten. A halálát követően a rajongók és más tartalomkészítők is sorra lerótták a tiszteletüket az emléke előtt.

Isten ma egy csodálatos embert emelt magához. Milliókat inspiráltál, és nagyon hálás vagyok, amiért lehetőségem volt megismerni téged. Nyugodj békében. Hamarosan újra találkozunk

- írta Fitzgerald ismerőse, az influenszer Austin Georgas.

Úgy tudni, a baleset körülményei egyelőre tisztázatlanok - írja a Daily Star.