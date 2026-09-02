Borzasztó, hogy meggyalázták Dolly Parton emlékét: botrányos pillanatnak lehettek szemtanúi a járókelők

Megdöbbentő dolog történt Hollywoodban. Alig egy héttel Dolly Parton halála után, megrongálták a legendás énekesnő hírességek sétányán lévő csillagát.

Dolly Parton hollywoodi hírességek sétányán lévő csillagát megrongálták (Fotó: TheImageDirect.com/Northfoto)

Alig egy héttel a halála után megrongálták Dolly Parton csillagát

csillagát Az énekesnő még 1985-ben kapta meg a csillagot egy Sylvester Stallonéval közös ünnepségen

közös ünnepségen Jelenleg próbálják helyreállítani károkat, de valószínűleg egy új csillagot kap majd a countrylegenda.

Dolly Parton csillagát megrongálták

Durván meggyalázták a country énekesnő emlékét alig egy héttel a halála után. Dolly Parton hollywoodi hírességek sétányán található csillagát kegyetlenül megrongálták. A történtekre egy felháborodott rajongó hívta fel a figyelmet augusztus 31-én. A közösségi médiában közzétett beszámoló szerint egy nő felrúgta a csillag közelében található mécseseket, majd végigkarcolta az emlékművet. A rongálásról készült képeken jól láthatóak a sérülések, amelyek Dolly Parton neve környékén is megjelentek.

Meg is kezdték a helyreállítást

A Hollywood Chamber of Commerce munkatársi gyorsan reagáltak a történtekre, és jelezték, hogy a csillag helyreállítása már folyamatban van. A nyilatkozatukban azt írták, hogy a javítást a Hollywood Historic Trust végzi és hamarosan végeznek is a munkálatokkal.

Ezt a javítást a múlt hét végén tervezték meg, és a munkacsoport most fejezte be a javítás első szakaszát. A munkafolyamatok jelenleg is zajlanak, és azt a Hollywood Historic Trust végzi, amely a hírességek sétányának csillagait javítja és tartja karban. A csillagot pénteken fényesítik, hogy a rajongók minél hamarabb újra gyönyörködhessenek benne.

Dolly Parton Sylvester Stallonéval közös ünneplésen kapta meg az elismerést még 1985-ben (Fotó: Ralph Dominguez/MediaPunch/Northfoto)

Több mint negyven éve már, hogy megkapta a csillagot

Dolly Parton hollywoodi hírességek sétányán található csillagát 1985-ben avatták fel Sylvester Stallone csillagával együtt. A páros 1984-ben Az énekes izompacsirta című filmben játszott együtt, de a countryénekesnő már akkor jelentős zenei karriert tudhatott maga mögött. A csillag a Hollywood Boulevard 6712-es számánál található, és már több mint négy évtizede Dolly Parton örökségének egyik fontos jelképe. De nem csak ez az egyetlen csillag, ami a nevéhez kapcsolódik. 2018-ban Emmylou Harrisszel és Linda Ronstadttal közösen is kapott egy elismerést a legendás Trio című albumukért.