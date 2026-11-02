Megasztár – Roxy reagált a bántó kommentekre: „Borzasztó látni, ahogy az emberek bántják Alexát”

A Megasztár fordulata miatt többen azt gondolhatták, hogy ez majd viszályt szít a testvérek között, ám Roxy elárulta, hogy szó sincs ilyesmiről, sőt a kapcsolatukat pozitív irányba formálták a történtek.

A Megasztár tehetségét, Roxyt bántják a nővérére irányuló kommentek (Fotó: hot! magazin/ TV2)

A Megasztár megerősítette Helfy Roxy és Helfy Alexa kapcsolatát

Nagyon zavar, amikor azt mondják, hogy vetélytársak vagyunk a nővéremmel, hiszen egyáltalán nem érzek így, és ez soha nem is jutna eszembe. Nekem korábban egyedül az esett rosszul, hogy az ő árnyékában éltem, de a rivalizálás soha nem volt jellemző ránk, és ez a jövőben sem lesz máshogy. Nem neheztelek rá, ez a közös kaland még meg is erősítette a kapcsolatunkat, hisz azóta többet lógunk együtt

– kezdte a hot!-nak a fiatalabb testvér.

Bár a fiatal tehetség a Megasztár színpadán elénekelt dalában arról vallott, hogy a nővére, Herceg Erika versenyzője mellett ő mindig csak a második lehetett, arra nem számított, hogy emiatt a testvérét kezdik majd támadni.

„Borzasztó látni, ahogy az emberek bántják Alexát, pedig a nővérem semmi rosszat nem tett ellenem. Az, hogy én a háttérbe szorultam, egyszerűen csak a korkülönbségből adódott, hiszen én fiatalabb vagyok nála, és így alakult az életünk. Sajnálom, hogy a saját szerzeményem, az Álarc miatt a nézők most őt hibáztatják mindenért, hiszen egyáltalán nem az volt a célom a dallal, hogy megutálják őt. Kifejezetten fura ezt átélni, és nem is tudom, hogyan reagáljak a bántó kommentekre” – mesélte.

Nem hasonlítanak egymásra a testvérek (Fotó: hot! magazin/ TV2)

Helfy Roxy: „Nagyon is különbözőek vagyunk”

Kétség sincs afelől, hogy a torkukban igazi kincs rejlik, de a lap azért kíváncsi volt arra, hogy a mindennapokban mennyire hasonló a két énekesnő habitusa.

Nem igazán hasonlítunk egymásra, szerintem különbözőek vagyunk, viszont az őrültségünkben elképesztően egyezünk, mivel ugyanolyan bolondosak vagyunk mind a ketten! Persze nyilván ott van még az éneklés is, amit mindketten imádunk, de ezenkívül nem tudnék más közös vonást mondani, mert a valóságban teljesen más az egyéniségünk.

Roxy elárulta, hogy a nővérének van egy olyan tulajdonsága, amit szívesen ellesne tőle.