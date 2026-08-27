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Dolly Parton halálának napja hátborzongató titkot rejt Miley Cyrus számára: durva összefüggés derült ki

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PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 27. 14:30
Liam HemsworthDolly PartonMiley CyrusBilly Ray Cyrus
Kísérteties összefüggést fedeztek fel az énekesnő halálával kapcsolatban. Dolly Parton azon a napon halt meg, ami évek óta fontos dátum Miley Cyrus életében.
Fekete Ágnes
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Megrázó egybeesésre figyeltek fel a rajongók Dolly Parton halála napjával kapcsolatban. A countryzene legendája augusztus 25-én hunyt el, éppen azon a napon, amelyet keresztlánya, Miley Cyrus korábban magánéletileg és karrierje szempontjából is különösen fontosnak nevezett.

Dolly Parton és Miley Cyrus szoros kapcsolatot ápoltak.
Dolly Parton halála napja évek óta rendkívül fontos dátum Miley Cyrus számára (Fotó: Wiese/face to face/Northfoto)
  • A country műfaj legendája augusztus 25-én hunyt el Nashville-ben
  • Az énekesnő mindig is különlegesen szoros kapcsolatban állt keresztlányával, Miley Cyrusszal
  • A rajongók kísérteties összefüggést találtak Dolly Parton halála napjával kapcsolatban: augusztus 25. évek óta egy kiemelten fontos dátum a Hannah Montana sztárja számára. 

Dolly Parton halála napja hátborzongató titkot rejt Miley Cyrus számára

Dolly Parton halála napján gyászba borult a zenei világ. A legendás énekesnő augusztus 25-én hunyt el 80 éves korában. Pont azon a napon, ami keresztlánya számára mindig is rendkívüli jelentőséggel bírt. A rajongók egy kísérteties összefüggést fedeztek fel. Miley Cyrus már évekkel ezelőtt beszélt arról, hogy augusztus 25. számára nem egy átlagos nap. A 2023-as Endless Summer Vacation (Backyard Sessions) című ABC-különkiadásban elmondta, hogy azért választotta az augusztus 25-öt a Used to Be Young című dal megjelenésének dátumául, mert ez a nap korábban is fontos szerepet játszott magánéletében és karrierjében egyaránt.

Miley Cyrus Wrecking Ball című slágere felrobbantotta a slágerlistákat.
Miley Cyrus Wrecking Ball című száma is ezen a napon jelent meg még 2013-ban (Fotó: RCA Records/XPOSUREPHOTOS.COM/Northfoto)

Szakmai mérföldkövek

Augusztus 25-éhez kapcsolódik Miley Cyrus karrierjének több fordulópontja is. 2013. augusztus 25-én jelent meg a Wrecking Ball című sláger, amely később az énekesnő egyik legismertebb dalává vált. Továbbá ugyanezen a napon rendezték a 2013-as MTV Video Music Awards gálát is, amelyen Miley Cyrus Robin Thicke oldalán lépett színpadra. A provokatív produkció hatalmas médiavisszhangot váltott ki, és gyakorlatilag egyetlen este alatt megváltoztatta a róla kialakult képet. A korábbi Disney-sztár ezzel a fellépéssel tette egyértelművé, hogy már nem gyerekként, hanem felnőtt előadóként kívánja folytatni karrierjét.

Miley Cyrus és Liam Hemsworth már régóta nem alkotnak egy párt.
Miley Cyrus Liam Hemsworth-szel való első szakítása is ezen a napon lett nyilvános még 2010-ben (Fotó: Jennifer Graylock/Northfoto)

Magánéleti összekapcsolódások

De Dolly Parton halálának napja, az augusztus 25-i dátum Miley Cyrus magánéletében is fel-felbukkant. 2010-ben ezen a napon vált nyilvánossá, hogy Miley Cyrus és Liam Hemsworth kapcsolata véget ért. És bár a pár később újra egymásra talált, és össze is házasodtak, a szerelmük másodjára sem bizonyult tartósnak. De a különös egybeesések sora itt még nem ér véget. Billy Ray Cyrus, az énekesnő édesapja augusztus 25-én született, így a dátum már Miley Cyrus gyerekkora óta jelen volt a család életében.

Dolly Partont gyászolja a Cyrus család.
Dolly Parton nem csak magánéleti szinten, szakmailag is fontos szerepet töltött be Miley Cyrus életében (Fotó: © Curtis Hilbun/AFF-USA.COM/Northfoto)

Miley Cyrus Dolly Partonnal való kapcsolata

Billy Ray Cyrus és Dolly Parton között évtizedeken át szoros barátság volt. A két zenész 1992-ben együtt turnézott, és Billy Ray később éppen ebben az évben kérte fel az énekesnőt, hogy legyen a lánya, Miley Cyrus keresztanyja. Parton pedig örömmel vállalta a szerepet, és később valóban fontos része lett keresztlánya életének. Nem csak családi kapcsolatként tekintettek egymásra, zenei mentorként is támogatta a fiatal lányt, és többször beszélt arról, mennyire tehetségesnek tartja őt. Éppen ezért is kísérteties, hogy pont azon a napon távozott, ami hosszú évek óta ekkora jelentőséggel bírt Miley Cyrus életében.

 

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