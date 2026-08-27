Dolly Parton halálának napja hátborzongató titkot rejt Miley Cyrus számára: durva összefüggés derült ki

Megrázó egybeesésre figyeltek fel a rajongók Dolly Parton halála napjával kapcsolatban. A countryzene legendája augusztus 25-én hunyt el, éppen azon a napon, amelyet keresztlánya, Miley Cyrus korábban magánéletileg és karrierje szempontjából is különösen fontosnak nevezett.

Dolly Parton halála napja évek óta rendkívül fontos dátum Miley Cyrus számára (Fotó: Wiese/face to face/Northfoto)

A country műfaj legendája augusztus 25-én hunyt el Nashville-ben

Az énekesnő mindig is különlegesen szoros kapcsolatban állt keresztlányával, Miley Cyrus szal

szal A rajongók kísérteties összefüggést találtak Dolly Parton halála napjával kapcsolatban: augusztus 25. évek óta egy kiemelten fontos dátum a Hannah Montana sztárja számára.

Dolly Parton halála napja hátborzongató titkot rejt Miley Cyrus számára

Dolly Parton halála napján gyászba borult a zenei világ. A legendás énekesnő augusztus 25-én hunyt el 80 éves korában. Pont azon a napon, ami keresztlánya számára mindig is rendkívüli jelentőséggel bírt. A rajongók egy kísérteties összefüggést fedeztek fel. Miley Cyrus már évekkel ezelőtt beszélt arról, hogy augusztus 25. számára nem egy átlagos nap. A 2023-as Endless Summer Vacation (Backyard Sessions) című ABC-különkiadásban elmondta, hogy azért választotta az augusztus 25-öt a Used to Be Young című dal megjelenésének dátumául, mert ez a nap korábban is fontos szerepet játszott magánéletében és karrierjében egyaránt.

Miley Cyrus Wrecking Ball című száma is ezen a napon jelent meg még 2013-ban (Fotó: RCA Records/XPOSUREPHOTOS.COM/Northfoto)

Szakmai mérföldkövek

Augusztus 25-éhez kapcsolódik Miley Cyrus karrierjének több fordulópontja is. 2013. augusztus 25-én jelent meg a Wrecking Ball című sláger, amely később az énekesnő egyik legismertebb dalává vált. Továbbá ugyanezen a napon rendezték a 2013-as MTV Video Music Awards gálát is, amelyen Miley Cyrus Robin Thicke oldalán lépett színpadra. A provokatív produkció hatalmas médiavisszhangot váltott ki, és gyakorlatilag egyetlen este alatt megváltoztatta a róla kialakult képet. A korábbi Disney-sztár ezzel a fellépéssel tette egyértelművé, hogy már nem gyerekként, hanem felnőtt előadóként kívánja folytatni karrierjét.

Miley Cyrus Liam Hemsworth-szel való első szakítása is ezen a napon lett nyilvános még 2010-ben (Fotó: Jennifer Graylock/Northfoto)

Magánéleti összekapcsolódások

De Dolly Parton halálának napja, az augusztus 25-i dátum Miley Cyrus magánéletében is fel-felbukkant. 2010-ben ezen a napon vált nyilvánossá, hogy Miley Cyrus és Liam Hemsworth kapcsolata véget ért. És bár a pár később újra egymásra talált, és össze is házasodtak, a szerelmük másodjára sem bizonyult tartósnak. De a különös egybeesések sora itt még nem ér véget. Billy Ray Cyrus, az énekesnő édesapja augusztus 25-én született, így a dátum már Miley Cyrus gyerekkora óta jelen volt a család életében.