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Még csak négyéves, de már milliomos – hihetetlen, mennyi pénzhez jutott

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Észak-Macedónia
PUBLIKÁLÁS: 2026. november 02. 09:00
négyéves gyermekmilliomos
Miközben a legtöbb négyéves még az óvodában játszik, egy észak-macedóniai kisgyermek már több millió forintos jövedelemmel büszkélkedhet. A milliomos óvodás egy különleges rekordot is felállított, amely az ország adóhatóságának éves összesítéséből derült ki.
Bors
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Még csak négyéves, de már olyan jövedelemre tett szert, amelyről sok felnőtt csak álmodozhat. Egy észak-macedóniai kisgyermek 2025-ben az ország legfiatalabb, milliós jövedelemmel rendelkező adózója lett. A milliomos óvodás egyetlen év alatt 3,1 millió dénárhoz, vagyis mintegy 18,5 millió forinthoz jutott.

A milliomos kisgyermek egy bank részvényei után kapott osztalékot
A milliomos kisgyermek egy bank részvényei után kapott osztalékot (A kép illusztráció)
Fotó: Pexels

A gyermek nem munkával kereste meg a pénzt, hanem egy belföldi bank részvényei után kapott osztalékot. Az összegről az észak-macedón adóhatóság (UJP) éves összesítésében számoltak be.

Egy 97 éves nyugdíjas is milliókat kapott

Az adóhatóság adataiból az is kiderült, hogy a legfiatalabb és a legidősebb, egymillió dénárnál magasabb éves jövedelemmel rendelkező adózó között 93 év a korkülönbség. Az ország legidősebb ilyen adózója ugyanis egy 97 éves nyugdíjas volt, aki 2025-ben csaknem 1,1 millió dénár, vagyis körülbelül 6,56 millió forint bevételt vallott be.

Az idős ember jövedelmének 59 százaléka a nyugdíjából származott, a fennmaradó részt pedig osztalékként kapta meg.

Több százezer ember adóbevallását készítették el

Elena Petrova, az észak-macedón adóhatóság igazgatója közölte, hogy 2025-ben mintegy 863 ezer állampolgár számára készítettek éves adóbevallást. Ez 10,6 százalékkal több, mint az előző évben.

A bevallott bruttó jövedelmek összege elérte a 612,9 milliárd dénárt, ami megközelítőleg 3654 milliárd forintnak felel meg. Ez mintegy 14 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbi adatokhoz képest.

A statisztikákból azonban kétségtelenül a négyéves gyermek története emelkedik ki, aki már óvodáskorában az ország legfiatalabb, milliós jövedelemmel rendelkező adózója lett.

 

 

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