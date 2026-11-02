Még csak négyéves, de már milliomos – hihetetlen, mennyi pénzhez jutott

Még csak négyéves, de már olyan jövedelemre tett szert, amelyről sok felnőtt csak álmodozhat. Egy észak-macedóniai kisgyermek 2025-ben az ország legfiatalabb, milliós jövedelemmel rendelkező adózója lett. A milliomos óvodás egyetlen év alatt 3,1 millió dénárhoz, vagyis mintegy 18,5 millió forinthoz jutott.
A gyermek nem munkával kereste meg a pénzt, hanem egy belföldi bank részvényei után kapott osztalékot. Az összegről az észak-macedón adóhatóság (UJP) éves összesítésében számoltak be.
Az adóhatóság adataiból az is kiderült, hogy a legfiatalabb és a legidősebb, egymillió dénárnál magasabb éves jövedelemmel rendelkező adózó között 93 év a korkülönbség. Az ország legidősebb ilyen adózója ugyanis egy 97 éves nyugdíjas volt, aki 2025-ben csaknem 1,1 millió dénár, vagyis körülbelül 6,56 millió forint bevételt vallott be.
Az idős ember jövedelmének 59 százaléka a nyugdíjából származott, a fennmaradó részt pedig osztalékként kapta meg.
Elena Petrova, az észak-macedón adóhatóság igazgatója közölte, hogy 2025-ben mintegy 863 ezer állampolgár számára készítettek éves adóbevallást. Ez 10,6 százalékkal több, mint az előző évben.
A bevallott bruttó jövedelmek összege elérte a 612,9 milliárd dénárt, ami megközelítőleg 3654 milliárd forintnak felel meg. Ez mintegy 14 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbi adatokhoz képest.
A statisztikákból azonban kétségtelenül a négyéves gyermek története emelkedik ki, aki már óvodáskorában az ország legfiatalabb, milliós jövedelemmel rendelkező adózója lett.
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