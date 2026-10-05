Megrázó felvétel került elő Presley Gerber utolsó óráiról, amelyet Cindy Crawford fia egy rehabilitációs intézményben készített nem sokkal a halála előtt.

Cindy Crawford fiának utolsó óráiról egy megrázó felvétel került elő

(Fotó: Koi Sojer/Snap'N U Photos/Northfoto)

Cindy Crawford fiáról egy megrázó felvétel került elő

fiáról egy megrázó felvétel került elő Presley Gerber halála előtt pár órával készítette a videót magáról abban az intézményben, ahol később elhunyt

halála előtt pár órával készítette a videót magáról abban az intézményben, ahol később elhunyt A 27 éves modell szeptember 20-án halt meg feltehetően túladagolás következtében.

Cindy Crawford fia bódult állapotban látható a videón

Előkerült egy döbbenetes felvétel Cindy Crawford fiáról, ami feltehetően Presley Gerber életének utolsó óráiban készülhetett abban a rehabilitációs intézetben, ahol nem sokkal később meghalt. A Page Six által közzétett felvételen a fiatal modell bemutatja az intézményben található szobáját, majd kilép egy erkélyre is, ahonnan Los Angeles látképe tárul elé. A szombat este 10 óra körül készült videófelvételen a 27 éves férfi láthatóan bódult állapotban volt, mivel észrevehetően üveges szemekkel bámult a kamerába. Továbbá az is kiderült, hogy egyedül tartózkodott a szobájában.

Presley Gerber szeptember 20-án halt meg feltehetően túladagolás következtében

(Fotó: CYRIL MOREAU/BESTIMAGE/Northfoto)

Nyomozás folyik Presley Gerber halála ügyében

A felvétel különösen érdekes, ugyanis Presley Gerber halála után a Santa Monica-i rendőrség nyomozást indított. A Los Angeles Times szerint a nyomozók jelenleg azt próbálják kideríteni, honnan származhatott az a drog, amelyet Cindy Crawford fia a halála előtt fogyaszthatott. És bár egyelőre nincs arra utaló jel, hogy idegenkezűség történt volna, a rendőrség szeretné tudni, hogyan kerülhetett kábítószer a létesítménybe. Ez azért fontos kérdés, mert egy rehabilitációs intézményben elvileg éppen az lenne a cél, hogy a függőséggel küzdő páciensek biztonságos környezetben kapjanak segítséget.

Presley Gerber évek óta drogfüggőségben szenvedett

(Fotó: Billy Bennight/Northfoto)

Presley Gerber drogproblémái

Presley Gerber drogproblémái nem közvetlenül a halála előtt kezdődtek. Cindy Crawford fia az elmúlt években nyilvánosan is beszélt függőségi nehézségeiről, és többször próbált segítséget kérni. A halála előtt pár hónappal pedig még egy ibogain-kezelésen is részt vett, amelynek célja az volt, hogy enyhítse függőségi problémáit. A fiatal modell végül alulmaradt a küzdelemben és szeptember 20-án, feltehetően túladagolás következtében meghalt.