Tragikus hirtelenséggel meghalt Cindy Crawford 27 éves fia: Kiderült, mi áll a halottkém jelentésében

Felfoghatatlan tragédia érte a szupermodellt. 27 éves korában meghalt Presley Gerber, Cindy Crawford és Rande Gerber fia. A fiatal modell szeptember 20-án egy rehabilitációs intézményben hunyt el. A halál pontos oka egyelőre nem ismert, a család pedig arra kéri a nyilvánosságot, hogy tartsák tiszteletben a magánéletüket.

Cindy Crawford fia 27 éves korában tragikus hirtelenséggel meghalt

(Fotó: Billy Bennight/Northfoto)

27 éves korában tragikus hirtelenséggel meghalt Rande Gerber és Cindy Crawford fia

és fia A halottkém jelentése szerint Presley Gerber egy rehabilitációs intézményben hunyt el

egy rehabilitációs intézményben hunyt el Kaia Gerber testvére már hosszú évek óta drogfüggőséggel küzdött.

Cindy Crawford fia drogfüggőséggel küzdött

Presley Gerber tragikus hirtelenséggel elhunyt. Rande Gerber és Cindy Crawford fia– Kaia Gerber testvére – 27 éves volt, és a Los Angeles megyei halottkém jelentése szerint szeptember 20-án egy rehabilitációs intézményben halt meg, ahol már egy ideje kezelték a drogfüggősége miatt. A boncolás még nem fejeződött be, így Presley Gerber halálának oka egyelőre ismeretlen. A család képviselője a People-nek rövid közleményt adott ki. Cindy Crawford, Rande Gerber és Kaia Gerber nevében azt kérték, hogy a nyilvánosság tartsa tiszteletben a család magánéletét ebben a rendkívül nehéz és fájdalmas időszakban.

Kaia Gerber testvére, Presley Gerber drogfüggőséggel küzdött

(Fotó: CYRIL MOREAU/BESTIMAGE/Northfoto)

Nem titkolta, hogy komoly problémákkal küzdött

Cindy Crawford fia Beverly Hills-ben született 1999-ben, és már egészen fiatalon a divatvilágban kezdett dolgozni. És bár a családja miatt már nagyon hamar ismertté vált, Presley Gerber pályafutása során egyre inkább saját személyisége és története miatt került a figyelem középpontjába. A divat mellett ugyanis idővel egy egészen más témáról is egyre nyíltabban beszélt: a mentális egészséggel kapcsolatos nehézségeiről, depressziójáról és drogfüggőségéről. Kaia Gerber testvére egy 2023-as podcast beszélgetésben azt mondta, ha akár csak egyetlen embernek sikerül segítséget nyújtania azok közül, akik hasonló helyzetben vannak, akkor már megérte.

Miután magam is küzdöttem mentális egészségügyi problémákkal, depresszióval és az azzal járó egyéb nehézségekkel, úgy gondolom, hogy akár egy embernek, akár száz embernek segítek abban, hogy kilábaljon abból a helyzetből, amelyben én is voltam életem egy bizonyos szakaszában, az már elég is számomra.

Ezt a segítségnyújtást pedig annyira komolyan vette, hogy Presley Gerber Instagram-oldalán Mental Health Mondays néven videókat is készített, amelyekben saját tapasztalatairól, a felépülésről és a számára fontos egészséges szokásairól osztott meg gondolatokat.