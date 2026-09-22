Cindy Crawford vigasztalhatatlan fia, Presley Gerber tragikus halála miatt

Cindy Crawford teljesen összetört fia, Presley Gerber halála után. A világhírű modell 27 éves gyermeke szeptember 20-án halt meg egy Santa Monica-i rehabilitációs intézetben, ahol kezelés alatt állt. A családhoz közel álló források szerint a modell fia halála óta vigasztalhatatlan: egyszerűen képtelen feldolgozni, hogy már nincs többé.
Cindy Crawford fia szeptember 20-án tragikus hirtelenséggel elhunyt. A 27 éves Presley Gerber halála pedig az egész családot sokkolta. Egy bennfentes forrás a Page Six-nek azt nyilatkozta, hogy anya-fia között különösen szoros kapcsolat volt, és a modell vigasztalhatatlanul szenved. Sem ő, sem az apa, Rande Gerber nem képes elfogadni, hogy az egyetlen fiú gyermekük már nincs többé.
Cindy vigasztalhatatlan. Teljesen összetört. Ez minden szülő legrosszabb rémálma, és a család még mindig próbálja feldolgozni mindazt, ami történt.
Presley Gerber hosszú ideje küzdött függőséggel és mentális problémákkal, és ezekről idővel egyre nyíltabban beszélt. A család azonban ezekben a nehéz időszakokban sem fordult el tőle. A Page Six egyik forrása szerint Cindy Crawford és Rande Gerber mindig aggódtak a fiukért, de soha nem szűntek meg támogatni őt. A szülők azt szerették volna, hogy fiúk jól legyen, és megkapja azt a segítséget, amelyre szüksége van. Presley Gerber testvére, Kaia Gerber is végig a fiú mellett állt és állítása szerint mindig próbált ő a könnyebb eset lenni, aki nem kér segítséget, nehogy még több terhet helyezzen a szüleire.
Cindy Crawford fia szeptember 20-án halt meg egy Santa Monica-i rehabilitációs intézetben, mindössze 27 évesen. A Santa Monica-i rendőrség pedig Presley Gerber halála után egy nappal, szeptember 21-én azt közölte, hogy a halálesetet jelenleg "túladagolásként" vizsgálják. A hatóságok ugyanakkor azt is kihangsúlyozták, hogy nincs jele idegenkezűségnek. És bár a boncolást már elvégezték, a halál okának megállapításához további vizsgálatokra és tesztekre van szükség.
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