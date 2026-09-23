Cindy Crawford fia, Presley Gerber halála előtt így zuhant a mélybe

Cindy Crawford fia évek óta súlyos függőségi problémákkal küzdött. És bár többször is megpróbált segítséget kérni, végül mégis alul maradt a küzdelemben. Presley Gerber történetét az elmúlt években ittas vezetéses ügy, arctetoválás, rehabilitációs kezelések és egy korábbi fentanil-túladagolás is beárnyékolta, miközben egyre nyíltabban beszélt saját nehézségeiről, abban bízva, hogy történetével másoknak is segíthet.
Presley Gerber a sztárvilág egyik legismertebb családjába született. Édesanyja Cindy Crawford szupermodell, édesapja Rande Gerber üzletember, húga pedig Kaia Gerber, aki szintén sikeres modell- és színészi karriert épített. De előtte is már egészen fiatalon, mindössze 15 évesen megnyílt a divatvilág kapuja, amikor az IMG Models-hez szerződött, és olyan nagy márkákkal dolgozott, mint a Calvin Klein és a Dolce & Gabbana. A látszólag csillogó élet mögött azonban súlyos problémák húzódtak meg: Presley Gerber drogfüggőséggel küzdött. És bár családja mindvégig támogatta őt, a fiatal fiú élete szépen lassan a mélybe zuhant.
Presley Gerber botrányai 2019-ben kezdődtek, amikor ittas vezetés miatt letartóztatták. A rendőrök azért állították meg, mert autójával gyorsan és szabálytalanul közlekedett, majd a helyszíni vizsgálat során alkoholfogyasztásra utaló jeleket észleltek nála. Cindy Crawford fia nem is tagadta a vétségét, így három év próbaidőt, egy ittas vezetőknek való program elvégzését és közösségi munkát szabtak ki rá. Ez volt az egyik első olyan komolyabb eset, amikor felhívta magára a figyelmet a függőségi problémáival.
A következő évben újabb sokkoló részlet miatt került címlapokra. Cindy Crawford fia az arcára tetováltatta a 'MISUNDERSTOOD', vagyis 'félreértett' szót. A tetoválás komoly felháborodást váltott ki, sokan attól tartottak, hogy a feltűnő felirat tönkreteszi a modellkarrierjét. És bár Presley Gerber arctetoválásai később eltűntek, a függőségi problémái nem.
A különös történéseket sokan akkoriban egyszerű sztárgyerekes lázadásként értelmezték, később azonban kiderült, hogy ennél jóval nagyobb a probléma. Az egyik legsúlyosabb fordulópont 2024 augusztusában következett be, amikor egy fentanil-túladagolás következtében majdnem meghalt. Ezek után életében először nyíltan felvállalta, hogy komoly opioid-függőséggel küzd, és évek óta ki-be jár ebből az állapotból.
Később azonban egészen más hangon kezdett beszélni saját életéről. A Studio 22 podcastban Presley Gerber elismerte, hogy depresszióval és mentális egészségi problémákkal küzdött, és szeretne másoknak segíteni a saját tapasztalatain keresztül. Presley Gerber Instagram-oldalán létrehozta a 'Mental Health Mondays' című sorozatot is, amelyekben a felépülésről és a számára fontos egészséges szokásairól osztott meg gondolatokat. Ez azért volt jelentős fordulat, mert a korábbi botrányos időszak után végre úgy tűnt, a gyógyulás útjára lépett. És bár Presley Gerber drogfüggőséggel való harcában végig számíthatott szüleire és testvérére is, végül mégis alulmaradt a küzdelemben. Cindy Crawford fia szeptember 20-án feltehetően túladagolás következtében meghalt.
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