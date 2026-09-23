Cindy Crawford fia, Presley Gerber halála előtt így zuhant a mélybe

Cindy Crawford fia évek óta súlyos függőségi problémákkal küzdött. És bár többször is megpróbált segítséget kérni, végül mégis alul maradt a küzdelemben. Presley Gerber történetét az elmúlt években ittas vezetéses ügy, arctetoválás, rehabilitációs kezelések és egy korábbi fentanil-túladagolás is beárnyékolta, miközben egyre nyíltabban beszélt saját nehézségeiről, abban bízva, hogy történetével másoknak is segíthet.

Cindy Crawford fia, Presley Gerber halála előtt drogfüggőséggel küzdött

(Fotó: Charles Guerin/Bestimage USA/Northfoto)

Cindy Crawford fia szeptember 20-án feltehetően túladagolás következtében elhunyt

fia szeptember 20-án feltehetően túladagolás következtében elhunyt Presley Gerber éveken át drogfüggő volt, ami jelentősen beárnyékolta a halála előtti időszakot

éveken át drogfüggő volt, ami jelentősen beárnyékolta a halála előtti időszakot A 27 éves fiú nyíltan vállalta küzdelmeit: így próbált másokon – akik hasonló helyzetben vannak – segíteni.

Cindy Crawford fia, Presley Gerber 27 évesen hunyt el

Presley Gerber a sztárvilág egyik legismertebb családjába született. Édesanyja Cindy Crawford szupermodell, édesapja Rande Gerber üzletember, húga pedig Kaia Gerber, aki szintén sikeres modell- és színészi karriert épített. De előtte is már egészen fiatalon, mindössze 15 évesen megnyílt a divatvilág kapuja, amikor az IMG Models-hez szerződött, és olyan nagy márkákkal dolgozott, mint a Calvin Klein és a Dolce & Gabbana. A látszólag csillogó élet mögött azonban súlyos problémák húzódtak meg: Presley Gerber drogfüggőséggel küzdött. És bár családja mindvégig támogatta őt, a fiatal fiú élete szépen lassan a mélybe zuhant.

Presley Gerber 15 évesen már modellkarrierbe kezdett

(Fotó: CYRIL MOREAU/BESTIMAGE/Northfoto)

Presley Gerber ittas vezetéses botránya

Presley Gerber botrányai 2019-ben kezdődtek, amikor ittas vezetés miatt letartóztatták. A rendőrök azért állították meg, mert autójával gyorsan és szabálytalanul közlekedett, majd a helyszíni vizsgálat során alkoholfogyasztásra utaló jeleket észleltek nála. Cindy Crawford fia nem is tagadta a vétségét, így három év próbaidőt, egy ittas vezetőknek való program elvégzését és közösségi munkát szabtak ki rá. Ez volt az egyik első olyan komolyabb eset, amikor felhívta magára a figyelmet a függőségi problémáival.

2019-ben Presley Gerbert ittas vezetés miatt letartóztatták

(Fotó: Agence/Bestimage USA/Northfoto)

'MISUNDERSTOOD' arctetoválás

A következő évben újabb sokkoló részlet miatt került címlapokra. Cindy Crawford fia az arcára tetováltatta a 'MISUNDERSTOOD', vagyis 'félreértett' szót. A tetoválás komoly felháborodást váltott ki, sokan attól tartottak, hogy a feltűnő felirat tönkreteszi a modellkarrierjét. És bár Presley Gerber arctetoválásai később eltűntek, a függőségi problémái nem.