Lezárult a boncolás! Két nappal a halála után kiadták Cindy Crawford fiának holttestét

Cindy Crawford fiának holttestét szeptember 22-én, mindössze két nappal a halála után átadták egy temetkezési vállalatnak. És bár a boncolást is már elvégezték, Presley Gerber halálának oka továbbra is ismeretlen, a nyomozást ugyanis még nem zárták le. A rendőrség feltételezett túladagolásként kezeli az ügyet.

Cindy Crawford fiának holttestét két nappal a halála után átadták egy temetkezési vállalatnak

(Fotó: Billy Bennight/Northfoto)

Presley Gerber halála után két nappal lezárult a boncolás

halála után két nappal lezárult a boncolás Cindy Crawford fiának holttestét átadták a temetkezési vállalatnak

fiának holttestét átadták a temetkezési vállalatnak A nyomozás még tart: a Santa Monica-i Rendőrség a halálesetet túladagolás gyanújával vizsgálja.

Cindy Crawford fia boncolása lezárult

A Los Angeles megyei halottkém hivatala közölte, hogy szeptember 22-én Cindy Crawford fiának holttestét – két nappal a 27 éves modell halála után – átadták egy temetkezési vállalatnak. Az intézményt a család, vagyis a jog szerinti legközelebbi hozzátartozó jelölte ki. És bár már a boncolást is elvégezték, ez nem jelenti azt, hogy Presley Gerber halálának minden körülménye tisztázódott volna. A Los Angeles megyei halottkém hivatalos adatai szerint a halál pontos okának dokumentálását későbbre halasztották. Ez azt jelenti, hogy további vizsgálatokra és tesztekre van szükség ahhoz, hogy megállapítsák, pontosan mi vezetett Presley Gerber halálához. A hatóságok szerint azonban egy ilyen vizsgálat akár hónapokig is eltarthat.

Presley Gerber halálának oka egyelőre nem ismert, még tart a nyomozás

(Fotó: Agence/Bestimage USA/Northfoto)

Folyamatban van a nyomozás

Cindy Crawford fiának halála előtt egy Santa Monica-i rehabilitációs intézményben tartózkodott: szombat este, körülbelül 22 órakor jelentkezett be, majd másnap reggel már a mentőket riasztották hozzá. A People által megszerzett rendőrségi adatok szerint szeptember 20-án 9 óra 35 perc körül érkezett a segélyhívás, ami egy szívleállásról, és egy feltételezett túladagolásról szólt. A kiérkező mentők 9 óra 45 perckor állapították meg Presley Gerber halálát. A rendőrség közlése szerint a nyomozás folyamatban van, de jelenleg nincs arra utaló jel, hogy idegenkezűség történt volna. A halál hivatalos okát azonban csak további vizsgálatok után lehet megállapítani.

Cindy Crawford és Rande Gerber mindenben támogatták fiukat, Presley Gerbert

(Fotó: Billy Bennight/Northfoto)

Cindy Crawford fia korábban sem titkolta a küzdelmeit

Presley Gerber élete utolsó éveiben egyre nyíltabban beszélt saját problémáiról. A fiatal modell nem csupán a nyilvánosság előtt élt, hanem arról is többször megszólalt, hogy mentális egészségi problémákkal, depresszióval és drogfüggőséggel küzd. És bár szülei, Cindy Crawford és Rande Gerber, valamint testvére, Kaia Gerber is az elmúlt években végig mellette álltak, végül mégis legyőzték őt a démonjai. Presley Gerber szeptember 20-án 27 éves korában elhunyt.