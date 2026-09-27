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George Clooney mindent megtesz Cindy Crawfordért Presley Gerber halála óta

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors gyász
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 27. 16:30
Presley GerberGeorge ClooneyAmal ClooneyKaia GerbertúladagolásCindy Crawford
A 65 éves színész születése óta ismerte Presley Gerbert. Így nem is kérdés, hogy George Clooney most mindenben támogatja barátait, Cindy Crawfordot és férjét.
Fekete Ágnes
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George Clooney és felesége, Amal Clooney egy percre sem hagyják magára barátaikat fiuk, Presley Gerber halála óta. A házaspár és több közeli barát felváltva van a gyászoló család mellett, hogy Cindy Crawford és Rande Gerber ne maradjanak egyedül ebben a fájdalmas időszakban.

George Clooney és felesége, Amal Clooney egy percre sem hagyják magukra barátaikat, Cindy Crawfordot és Rande Gerbert
George Clooney és felesége, Amal Clooney egy percre sem hagyják magukra barátaikat, Cindy Crawfordot és Rande Gerbert (Fotó: PA /  Northfoto)
  • George Clooney és felesége, Amal Clooney mindent félretettek, hogy barátaik mellett lehessenek a gyászidőszakban
  • A Clooney-házaspár és a közeli barátok felváltva vannak Cindy Crawford és Rande Gerber mellett
  • Presley Gerber feltehetően túladagolásban halt meg szeptember 20-án egy rehabilitációs intézetben

George Clooney mindenben segít Cindy Crawfordéknak

Presley Gerber halála után Cindy Crawford teljesen összetört. A szupermodell és férje képtelenek feldolgozni, hogy elvesztették egyetlen fiú gyermeküket. És bár a család a nyilvánosságtól azt kérte tartsák tiszteletben magánéletüket ebben a rendkívül nehéz és fájdalmas időszakban, a barátoktól éppen az ellenkezőjére van szükségük. George Clooney feleségével, Amal Clooney-val együtt mindent félre is dobott azért, hogy barátaik mellett lehessenek. A People értesülései szerint a Clooney-házaspár Presley Gerber halála után azonnal Los Angelesbe utaztak, hogy személyesen is támogassák a családot. Ők és néhány másik közeli barát pedig folyamatosan 'váltják egymást', hogy mindig legyen valaki Cindy Crawford és Rande Gerber mellett. Továbbá a család körüli teendők intézését is magukra vállalták.

George Clooney és Amal Clooney Presley Gerber halála után rögtön Los Angeles-be utaztak, hogy barátaik mellett lehessenek
George Clooney és Amal Clooney Presley Gerber halála után rögtön Los Angelesbe utaztak, hogy barátaik mellett lehessenek (Fotó: TheImageDirect.com /  Northfoto)

George Clooney szinte már családtagnak számít Cindy Crawfordéknál

George Clooney és Rande Gerber barátsága évtizedekre nyúlik vissza. Kapcsolatuk ráadásul nem csupán a magánéletben szoros, hanem az üzleti életben is: ők ketten alapították a Casamigos tequila márkát, amivel hatalmas sikereket értek el. A People-nek nyilatkozó bennfentes forrás szerint pedig annyira sok időt töltöttek együtt az évek alatt, hogy Cindy Crawford és családja már szinte családtagként tekint a színészre. 

George Clooney és Rande Gerber együtt alapították meg a Casamigos Tequila márkát
George Clooney és Rande Gerber együtt alapították meg a Casamigos Tequila márkát (Fotó: face to face /  Northfoto

George Clooney Presley Gerber egyik fő támasza volt

De George Clooney nemcsak a szülőkhöz, hanem a gyerekeikhez is rendkívül közel állt, akiket születésük óta ismert. Különösen Cindy Crawford fiához, akit mindvégig támogatott a drogfüggőséggel való küzdelmeiben. Biztató üzeneteket küldött neki a mindennapokban, és mindig kihangsúlyozta, hogy rá mindenben számíthat. Presley Gerber halála így rendkívül fájdalmas volt számára is. Éppen ezért nem is kérdés, hogy minden tőle telhetőt megtesz majd, hogy támasza legyen a családnak. 

 

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