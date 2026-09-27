George Clooney mindent megtesz Cindy Crawfordért Presley Gerber halála óta

George Clooney és felesége, Amal Clooney egy percre sem hagyják magára barátaikat fiuk, Presley Gerber halála óta. A házaspár és több közeli barát felváltva van a gyászoló család mellett, hogy Cindy Crawford és Rande Gerber ne maradjanak egyedül ebben a fájdalmas időszakban.

George Clooney és felesége, Amal Clooney egy percre sem hagyják magukra barátaikat, Cindy Crawfordot és Rande Gerbert (Fotó: PA / Northfoto)

George Clooney és felesége, Amal Clooney mindent félretettek, hogy barátaik mellett lehessenek a gyászidőszakban

és felesége, mindent félretettek, hogy barátaik mellett lehessenek a gyászidőszakban A Clooney-házaspár és a közeli barátok felváltva vannak Cindy Crawford és Rande Gerber mellett

mellett Presley Gerber feltehetően túladagolásban halt meg szeptember 20-án egy rehabilitációs intézetben

George Clooney mindenben segít Cindy Crawfordéknak

Presley Gerber halála után Cindy Crawford teljesen összetört. A szupermodell és férje képtelenek feldolgozni, hogy elvesztették egyetlen fiú gyermeküket. És bár a család a nyilvánosságtól azt kérte tartsák tiszteletben magánéletüket ebben a rendkívül nehéz és fájdalmas időszakban, a barátoktól éppen az ellenkezőjére van szükségük. George Clooney feleségével, Amal Clooney-val együtt mindent félre is dobott azért, hogy barátaik mellett lehessenek. A People értesülései szerint a Clooney-házaspár Presley Gerber halála után azonnal Los Angelesbe utaztak, hogy személyesen is támogassák a családot. Ők és néhány másik közeli barát pedig folyamatosan 'váltják egymást', hogy mindig legyen valaki Cindy Crawford és Rande Gerber mellett. Továbbá a család körüli teendők intézését is magukra vállalták.

George Clooney és Amal Clooney Presley Gerber halála után rögtön Los Angelesbe utaztak, hogy barátaik mellett lehessenek (Fotó: TheImageDirect.com / Northfoto)

George Clooney szinte már családtagnak számít Cindy Crawfordéknál

George Clooney és Rande Gerber barátsága évtizedekre nyúlik vissza. Kapcsolatuk ráadásul nem csupán a magánéletben szoros, hanem az üzleti életben is: ők ketten alapították a Casamigos tequila márkát, amivel hatalmas sikereket értek el. A People-nek nyilatkozó bennfentes forrás szerint pedig annyira sok időt töltöttek együtt az évek alatt, hogy Cindy Crawford és családja már szinte családtagként tekint a színészre.

George Clooney és Rande Gerber együtt alapították meg a Casamigos Tequila márkát (Fotó: face to face / Northfoto

George Clooney Presley Gerber egyik fő támasza volt

De George Clooney nemcsak a szülőkhöz, hanem a gyerekeikhez is rendkívül közel állt, akiket születésük óta ismert. Különösen Cindy Crawford fiához, akit mindvégig támogatott a drogfüggőséggel való küzdelmeiben. Biztató üzeneteket küldött neki a mindennapokban, és mindig kihangsúlyozta, hogy rá mindenben számíthat. Presley Gerber halála így rendkívül fájdalmas volt számára is. Éppen ezért nem is kérdés, hogy minden tőle telhetőt megtesz majd, hogy támasza legyen a családnak.