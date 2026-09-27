Ádám Szofi hatalmas kihívás előtt áll a Sztárban Sztárban: „Ha ezt lehozom, megígértem magamnak, hogy elutazok Japánba!”

Ádám Szofi számára újabb embert próbáló feladatot tartogat a Sztárban Sztár vasárnapi adása. Ezúttal az idei Eurovíziós Dalfesztivál győztesét, Darát alakítja, a produkcióhoz pedig egy rendkívül összetett koreográfia is társul. Az énekesnő nem tagadja, hogy komoly nyomás nehezedik rá, ám minden erejével azon van, hogy a színpadon emlékezetes előadást nyújtson.

Ádám Szofi Darát fogja alakítani a Sztárban Sztár következő adásában (Fotó: László Szabolcs)

A Sztárban Sztár 2026-os évadának második élő adására készül Szofi

Szofi korábban egyáltalán nem ismerte a dalt, amelyet most elő kell adnia, a hozzá tartozó tánc pedig az első pillanattól kezdve komoly kihívást jelentett számára. A koreográfia láttán meglehetősen meglepődött, de édesanyja tanácsát ezúttal is megfogadja.

Erről a dalról egyáltalán nem is hallottam még. Úgy voltam vele, hogy az egy jó őrült dal, de nem fogta meg a fülemet annyira. Amikor megtudtam, hogy ezt nekem akarják adni, egy kicsit hanyatt estem, mert amilyen koreográfiát találtak ki erre… De anyukám mindig azt mondta, hogy nincs lehetetlen, szóval nyomni kell.

A legnagyobb fejtörést jelenleg a mozgás és az éneklés összehangolása okozza. Az előadó számára az is fontos, hogy a táncosokkal együtt pontosan tudja követni a lépéseket, hiszen egy ilyen összetett produkció kidolgozása hosszú gyakorlást igényel.

„Nemcsak magam miatt izgultam, hanem a szegény táncosok miatt is, mert ez azért nagyon kemény. Nálam a fő az, hogy legalább a táncosok mellett tudjam, hogy hova kell lépni. Mert a tánccal amúgy nem lenne semmi baj, meg nagyon szeretném ezt a produkciót jól lehozni, csak nyilván azért idő kell ahhoz, hogy kidolgozzon az ember egy ekkora koreográfiát. Szóval még hogyha nem is lesz tökéletes, azért oda szeretném tenni magam. Úgy vagyok vele, hogyha ezt lehozom, akkor megígértem magamnak, hogy elutazok Japánba! Azért stressz az van rajtam, minden nap ezzel kelek és ezzel fekszem.”

Az első produkcióját maximális pontszámmal értékelte a Sztárban Sztár zsűrije (Fotó: Szabolcs László)

Ádám Szofi fiatalon is szerette ezt a műsort

Bár a vasárnapi fellépés miatt rengeteget készül, Szofi számára a műsorban való szereplés egy régi álom beteljesülése is. Már gyerekként lenyűgözte a formátum, és sokáig csak elképzelte, milyen lenne egyszer a versenyzők között állni.

Emlékszem, hogy Nagyi nézte a tévét, és már akkor arra gondoltam, hogy mekkora lenne, ha egyszer én is szerepelhetnék ebben. Emellett mindig is tetszett, ahogy Ariana Grande más énekeseket utánoz. Én is kipróbáltam, és szerintem tök jól ment már nekem ez korábban is, meg nagyon élveztem is. Aztán Halastyák Fanni szerepelt benne pár éve, és gyakoroltam is vele, és akkor is azt gondoltam, hogy milyen jó lenne, ha én is egyszer kipróbálhatnám magam ebben a műsorban. És bejött!

A vasárnapi adásban tehát nemcsak egy különleges előadót kell megformálnia, hanem egy fizikailag is megterhelő produkcióval kell bizonyítania. Szofi számára egyértelmű a cél: szeretné kihozni magából a maximumot, még akkor is, ha a feladat minden eddiginél nagyobb kihívást jelent.