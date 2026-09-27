„Ez már teljesen túlzás” – durván kiakadtak a szülők Harry herceg és Meghan Markle miatt, külön figyelmeztetést kaptak

Figyelmeztetést kaptak a szülők a fotózásra vonatkozó szabályokról abban az iskolában, ahová Harry herceg és Meghan Markle átíratták gyermekeiket. A falusi előkészítő iskola diákjainak szülei és gondviselői külön útmutatást kaptak az elvárt viselkedésről, miután Sussex hercegnéjének telefonszáma egy szülői WhatsApp-csoportban is felbukkant.

Harry herceg és Meghan Markle miatt háborognak a szülők, fotózási figyelmeztetést kaptak az iskolában

Fotó: PA / Northfoto

Harry herceg és Meghan Markle miatt háborognak a szülők, fotózási figyelmeztetést kaptak az iskolában

A környékbeli iskolák szüleit – amelyek diákjai egymással is rendszeresen megmérkőznek különböző sporteseményeken – arra emlékeztették, hogy a mérkőzéseken kizárólag a saját gyermekeikről készítsenek fényképeket. Az egyik iskola a héten levélben külön is felhívta a szülők figyelmét „annak fontosságára, hogy kizárólag a saját gyermekeikről készítsenek fotókat”.

Egy szülő a Mirrornak úgy fogalmazott:

Aligha lehet véletlen, hogy éppen most küldik ki ezeket a figyelmeztetéseket, közvetlenül azután, hogy Harry és Meghan a környékre hozta a gyermekeit. Ez már teljesen túlzás. Mindenki tudja, hol vannak a határok, és el lehet képzelni, mekkora felháborodást váltana ki a többi szülőből, ha valakiről kiderülne, hogy szándékosan mások gyerekeit fényképezi. Remélem, ez nem annak az előjele, ami ezután vár ránk, mert az egész teljesen felesleges

– fogalmazott az egyik szülő.

Harry és Meghan a múlt héten íratták át gyermekeiket, a hétéves Archie-t és az ötéves Lilibetet egy, az ideiglenes otthonukhoz közelebb fekvő iskolába. A váltás hátterében biztonsági aggályok álltak, az előző iskola ugyanis mintegy 30 perces autóútra volt a családtól.

Harryék a múlt hónapban, hat Egyesült Államokban töltött év után költöztek vissza az Egyesült Királyságba. Magánbiztonsági csapatuk azonban előzetesen nem végzett helyszíni biztonsági felmérést az első, Oxford központjában található iskolánál. A sussexi hercegi párhoz közel álló forrás szerint különösen a városi forgalom adott okot aggodalomra: amikor az iskolába vezető úton beszorultak az autók közé, a család úgy érezte, mintha „védtelen célpontként” várnának arra, hogy történjen valami.