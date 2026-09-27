„Ez már teljesen túlzás” – durván kiakadtak a szülők Harry herceg és Meghan Markle miatt, külön figyelmeztetést kaptak

Figyelmeztetést kaptak a szülők a fotózásra vonatkozó szabályokról abban az iskolában, ahová Harry herceg és Meghan Markle átíratták gyermekeiket. A falusi előkészítő iskola diákjainak szülei és gondviselői külön útmutatást kaptak az elvárt viselkedésről, miután Sussex hercegnéjének telefonszáma egy szülői WhatsApp-csoportban is felbukkant.
A környékbeli iskolák szüleit – amelyek diákjai egymással is rendszeresen megmérkőznek különböző sporteseményeken – arra emlékeztették, hogy a mérkőzéseken kizárólag a saját gyermekeikről készítsenek fényképeket. Az egyik iskola a héten levélben külön is felhívta a szülők figyelmét „annak fontosságára, hogy kizárólag a saját gyermekeikről készítsenek fotókat”.
Egy szülő a Mirrornak úgy fogalmazott:
Aligha lehet véletlen, hogy éppen most küldik ki ezeket a figyelmeztetéseket, közvetlenül azután, hogy Harry és Meghan a környékre hozta a gyermekeit. Ez már teljesen túlzás. Mindenki tudja, hol vannak a határok, és el lehet képzelni, mekkora felháborodást váltana ki a többi szülőből, ha valakiről kiderülne, hogy szándékosan mások gyerekeit fényképezi. Remélem, ez nem annak az előjele, ami ezután vár ránk, mert az egész teljesen felesleges
– fogalmazott az egyik szülő.
Harry és Meghan a múlt héten íratták át gyermekeiket, a hétéves Archie-t és az ötéves Lilibetet egy, az ideiglenes otthonukhoz közelebb fekvő iskolába. A váltás hátterében biztonsági aggályok álltak, az előző iskola ugyanis mintegy 30 perces autóútra volt a családtól.
Harryék a múlt hónapban, hat Egyesült Államokban töltött év után költöztek vissza az Egyesült Királyságba. Magánbiztonsági csapatuk azonban előzetesen nem végzett helyszíni biztonsági felmérést az első, Oxford központjában található iskolánál. A sussexi hercegi párhoz közel álló forrás szerint különösen a városi forgalom adott okot aggodalomra: amikor az iskolába vezető úton beszorultak az autók közé, a család úgy érezte, mintha „védtelen célpontként” várnának arra, hogy történjen valami.
A család biztonsági csapata végül azt tanácsolta Harrynek és Meghannak, hogy vegyék ki gyermekeiket az iskolából, mivel aggályosnak tartották a tanítási időszakra jellemző sűrű forgalmat. Az útvonalat ugyanis korábban csak a nyári szünet idején tesztelték.
A család lakóhelye és az iskola közötti úton kialakuló, váratlan torlódások miatt az egyébként 30 perces út csúcsidőben akár egy óráig is eltartott. A gyerekek új iskolája már mindössze rövid autóútra található a család ideiglenes otthonától, ráadásul úgy közelíthető meg, hogy elkerülhetik a sűrűn beépített területeket. A Mirror a gyermekek biztonsága érdekében nem hozta nyilvánosságra sem az iskolák nevét, sem a család tartózkodási helyét.
Archie és Lilibet új iskolájának egyik szülője felidézte a gyerekek első napját is. Elmondása szerint két terepjáró „száguldott” végig az iskola közelében húzódó vidéki úton, majd az iskola bejáratánál Harry herceg és Meghan Markle szállt ki az autókból gyermekeikkel és biztonsági embereikkel együtt. A szülő hozzátette:
Itt mindenki nagyon közvetlen és hétköznapi életet él. Segítjük egymást, és amikor csak tudunk, kivesszük a részünket az iskolai rendezvényekből is. Reméljük, hogy minden újonnan érkező szülő szeretne bekapcsolódni az iskola életébe, és a tágabb helyi közösség részévé válni.
Harry herceg korábban többször is beszélt arról, mennyire komolyan aggódik családja biztonságáért. A brit kormányt kétszer is bíróság elé vitte, miután megvonták tőle az adófizetők pénzéből finanszírozott személyi védelmet. A herceg most ismét reménykedhet abban, hogy a brit állam állja majd a becslések szerint évi 5 millió fontba kerülő biztonsági intézkedések költségeit. A brit belügyminisztérium ugyanis megerősítette, hogy Harry és Meghan, valamint családjuk Egyesült Királyságba való visszatérését követően ismét felülvizsgálják a házaspárt fenyegető biztonsági kockázatokat.
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