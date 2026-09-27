A mai fiatalok már alig ismerik: így utaztunk az internet kora előtt

A Turizmus világnapja 1980 óta minden évben szeptember 27-re esik, a dátum pedig a Turisztikai Világszervezet alapszabályának 1970-es elfogadásához kötődik. A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a turizmus társadalmi, kulturális és gazdasági jelentőségére. Az utazás azonban az elmúlt néhány évtizedben maga is óriásit változott. Ami a nyolcvanas-kilencvenes években egy külföldi nyaralás természetes velejárója volt, annak egy részét ma már legfeljebb nosztalgiából emlegetjük. Elég elővenni egy régi útikönyvet vagy fotóalbumot, és rögtön kiderül, akár csak egy-két évtizeddel korábban is mennyire másképp indultunk útnak.
Még a 2000-es évek elején is egy külföldi út megszervezése gyakran az utazási irodában kezdődött. Katalógusokból választottunk szállodát, az ügyintéző foglalta le az utat, a repülőjegyet pedig valódi, papírból készült jegyként kaptuk kézhez. Ma néhány perc alatt összehasonlíthatjuk több száz szállás árait, megvehetjük a repülőjegyet, és a beszállókártyát is elég a telefonunkon bemutatni.
A fapados légitársaságok terjedése olyan városokat is elérhetővé tett egy hosszú hétvégére, amelyekhez korábban jóval komolyabb szervezés és nagyobb utazási költség kellett. Már az sem különleges, ha valaki maga állítja össze az egész útját, a repüléstől a szálláson át a helyi programokig.
A papírtérkép sokáig ugyanúgy hozzátartozott a nyaraláshoz, mint a bőrönd. Egy idegen városban az utcaneveket böngésztük, forgattuk a térképet, és ha végképp elvesztünk, megkérdeztünk valakit. Ma a Google Maps pillanatok alatt megmondja, hol vagyunk, merre induljunk, mikor érkezik a busz, és hány perc alatt érünk a szállodához.
Hasonló sorsra jutott a traveller's cheque, vagyis az utazási csekk. Egykor biztonságos megoldást jelentett arra, hogy ne kelljen nagy mennyiségű készpénzt magunkkal vinni külföldre. Ma bankkártyával vagy telefonnal fizetünk, pénzt veszünk fel az automatából, az alkalmazásokban pedig másodpercek alatt válthatunk devizát.
A képeslap is egyre inkább emlék. Régen kiválasztottuk, megírtuk, bélyeget kerestünk rá, majd reméltük, hogy nem ér haza később, mint mi. Most készítünk egy fotót, és néhány másodperc múlva már látja is a család vagy akár több száz ismerősünk.
Talán a fényképezés mutatja legjobban, mekkorát fordult a világ. A filmes gépnél meg kellett gondolni, mire használjuk el a 24 vagy 36 kockát, a nyaralás képeit pedig sokszor csak előhívás után láttuk először. Ma egyetlen út alatt több száz vagy több ezer fotó készülhet, amelyeket azonnal megnézhetünk, szerkeszthetünk és megoszthatunk.
A kapcsolattartás is gyökeresen átalakult. Külföldről egykor drága telefonhívással vagy a szállodából jelentkeztünk be, ma pedig mobilinterneten beszélhetünk az otthoniakkal. Egyre több készüléknél már helyi SIM-kártyát sem kell keresni: az eSIM-et akár indulás előtt is beállíthatjuk.
Alig néhány évtized telt el, mégis szinte minden megváltozott az út megszervezésétől addig, ahogyan hazaküldjük az első fényképet. Egy valami viszont ugyanaz maradt: azért indulunk útnak, mert kíváncsiak vagyunk arra, mi van a megszokott világunkon túl.
Nézd meg a videót is a világ legszebb helyszíneiről, ahová ma már sokkal könnybb eljutni, mint akár egy emberöltővel ezelőtt:
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