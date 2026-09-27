A mai fiatalok már alig ismerik: így utaztunk az internet kora előtt

A Turizmus napja alklmából felidézzük, hogy akár csak egyetlen emberöltő alatt is mennyit változott az utazás.

A papírtérképet és a képeslapot felváltotta az okostelefon.

Ma már szinte az egész utazást elintézhetjük online.

A Turizmus világnapja 1980 óta minden évben szeptember 27-re esik, a dátum pedig a Turisztikai Világszervezet alapszabályának 1970-es elfogadásához kötődik. A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a turizmus társadalmi, kulturális és gazdasági jelentőségére. Az utazás azonban az elmúlt néhány évtizedben maga is óriásit változott. Ami a nyolcvanas-kilencvenes években egy külföldi nyaralás természetes velejárója volt, annak egy részét ma már legfeljebb nosztalgiából emlegetjük. Elég elővenni egy régi útikönyvet vagy fotóalbumot, és rögtön kiderül, akár csak egy-két évtizeddel korábban is mennyire másképp indultunk útnak.

Ma van a Turizmus világnapja, ennek apropóján felidézzük, hogy utaztunk akár csak egy-két évtizeddel is korábban.

Fotó: Shittestock

Mire emlékeztet minket a Turizmus világnapja?

Még a 2000-es évek elején is egy külföldi út megszervezése gyakran az utazási irodában kezdődött. Katalógusokból választottunk szállodát, az ügyintéző foglalta le az utat, a repülőjegyet pedig valódi, papírból készült jegyként kaptuk kézhez. Ma néhány perc alatt összehasonlíthatjuk több száz szállás árait, megvehetjük a repülőjegyet, és a beszállókártyát is elég a telefonunkon bemutatni.

A fapados légitársaságok terjedése olyan városokat is elérhetővé tett egy hosszú hétvégére, amelyekhez korábban jóval komolyabb szervezés és nagyobb utazási költség kellett. Már az sem különleges, ha valaki maga állítja össze az egész útját, a repüléstől a szálláson át a helyi programokig.

Papírtérkép, traveller's cheque és képeslap

A papírtérkép sokáig ugyanúgy hozzátartozott a nyaraláshoz, mint a bőrönd. Egy idegen városban az utcaneveket böngésztük, forgattuk a térképet, és ha végképp elvesztünk, megkérdeztünk valakit. Ma a Google Maps pillanatok alatt megmondja, hol vagyunk, merre induljunk, mikor érkezik a busz, és hány perc alatt érünk a szállodához.

Régen egy agyonhajtogatott papírtérkép nélkül elképzelhetetlen volt az utazás: ma csak elővesszük az okostelefont és a Google Maps azonnal eligazít.

Fotó: Shittestock

Hasonló sorsra jutott a traveller's cheque, vagyis az utazási csekk. Egykor biztonságos megoldást jelentett arra, hogy ne kelljen nagy mennyiségű készpénzt magunkkal vinni külföldre. Ma bankkártyával vagy telefonnal fizetünk, pénzt veszünk fel az automatából, az alkalmazásokban pedig másodpercek alatt válthatunk devizát.