Angelina Jolie eladta álomotthonát: ennyiért kelt el a birtoka

Angelina Jolie 24,75 millió dollárért, vagyis majdnem 8 milliárd forintért adott túl legendás Los Angeles-i otthonán, amelyet még Brad Pitt-tel való válása után vásárolt meg. A hatalmas Los Feliz-i birtok azonban most új gazdára talált, a színésznőnek pedig végre minden körülmény adott ahhoz, hogy maga mögött hagyja Hollywoodot.

Angelina Jolie eladta álomotthonát: így most már készen áll maga mögött hagyni Hollywoodot

(Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment/Northfoto)

Angelina Jolie 24,75 millió dollárért, majdnem 8 milliárd forintért adta el álomotthonát, amelyet még a Brad Pitt -tel való válása után vásárolt meg

24,75 millió dollárért, majdnem 8 milliárd forintért adta el álomotthonát, amelyet még a -tel való válása után vásárolt meg A Los Feliz-i birtokot még májusban eredetileg 29,85 millió dollárért, vagyis 9,5 milliárd forintért hirdette meg

Az ingatlaneladással az 51 éves színésznőnek végre lehetősége van maga mögött hagyni Holllywoodot és új életet kezdeni valahol máshol.

Méregdrágán adta el Angelina Jolie az álomotthonát

Angelina Jolie hivatalosan is eladta Los Angeles-i, történelmi jelentőségű birtokát. Az Oscar-díjas színésznő 24,75 millió dollárért, vagyis mintegy 8 milliárd forintnak megfelelő összegért talált vevőt a Los Feliz negyedben található ingatlanra. A színésznő májusban még 29,85 millió dollárért (9,5 milliárd forintért) kínálta az ingatlant, vagyis a végső eladási ár több mint ötmillió dollárral alacsonyabb lett a kezdeti vételárnál. A hat hálószobás, tíz fürdőszobás villa pedig nemcsak egy átlagos luxusingatlan, történelmi jelentősége van, ugyanis egykor a legendás filmrendező, Cecil B. DeMille tulajdonában volt.

Angelina Jolie válása után vásárolta meg a luxusingatlant

Angelina Jolie Brad Pitt-tel való válása után egy évvel vásárolta meg a Los Feliz-i birtokot, amely később családja egyik fontos bázisává vált. A helyzet azonban időközben alapvetően megváltozott. A gyerekek nagy része kirepült a családi fészekből, és már a legfiatalabbak, Knox és Vivienne is betöltötték a 18. életévüket. Így elképzelhető, hogy végre beteljesül az, amit a színésznő már egy jó ideje tervez.

Angelina Jolie Brad Pitt-tel való válása után egy évvel vásárolta meg a Los Feliz-i birtokot

(Fotó: Justin Tallis/Northfoto)

Angelina Jolie szeretné maga mögött hagyni Hollywoodot

Angelina Jolie még 2024-ben a The Hollywood Reporternek azt mondta, hogy bár még megvan a háza, ahol fel tudta nevelni a gyermekeit, de Los Angeles már nem feltétlenül az a hely, ahol hosszú távon szeretne élni. Kambodzsában, illetve a világ más részein képzeli el magát a jövőben. Most pedig, hogy gyermekei felnőttek és az ingatlaneladás is megtörtént, úgy tűnik, készen áll arra, hogy a legendás Los Angeles-i birtok helyett egészen máshol építse tovább az életét.