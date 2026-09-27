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Saját lányainál is fiatalabb a magyar exkapitány bombázó szerelme, együtt buliztak az Oktoberfesten

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Lothar Matthäusz
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 27. 13:00
Németországmagyar válogatott
Fülig szerelmes a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya. Lothar Matthäus a 38 évvel fiatalabb kedvesével, Theresa Sommerrel jelent meg a müncheni Oktoberfesten. A 27 éves szépség ráadásul még Matthäus két felnőtt lányánál is fiatalabb.
Bors
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Lothar Matthäus és Theresa Sommer együtt vetette bele magát az Oktoberfest forgatagába. A 65 éves német futball-legenda és párja a napokban a hírességek körében is népszerű Käfer Wiesn-Schänkén mulatott, ahol a beszámolók szerint Matthäus remek hangulatban töltötte az estét kedvesével.

Lothar Matthäus igazi nőcsábász, 65 évesen sem lassít
Lothar Matthäus igazi nőcsábász, 65 évesen sem lassít
Fotó: AFP

A páros között 38 év a korkülönbség: Sommer 27 éves, míg az 1990-es aranylabdás márciusban töltötte be a 65-öt. Ennél is beszédesebb adat, hogy a fiatal nő Matthäus első házasságából született mindkét lányánál fiatalabb. Alisa 40, Viola pedig 38 éves.

Öt házasság után talált rá Lothar Matthäusra újra a szerelem

Matthäus és Sommer 2025 óta alkot egy párt, és azóta többször is megjelentek együtt sporteseményeken. A korábban a magyar válogatottat is irányító szakember tavaly a nagy korkülönbségről is beszélt: mint elárulta, egész életében sok fiatal vette körül, számára pedig sokkal fontosabb, hogy megbízhasson azokban, akik közel állnak hozzá.

A német legenda magánélete korábban is rendszeresen szolgáltatott témát a bulvársajtónak: Matthäus eddig ötször nősült meg, négy gyermeke született. Legutóbbi házassága Anastasia Klimkóval 2021-ben ért véget, azóta pedig Theresa Sommer oldalán találta meg újra a boldogságot.

 

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