Saját lányainál is fiatalabb a magyar exkapitány bombázó szerelme, együtt buliztak az Oktoberfesten

Lothar Matthäus és Theresa Sommer együtt vetette bele magát az Oktoberfest forgatagába. A 65 éves német futball-legenda és párja a napokban a hírességek körében is népszerű Käfer Wiesn-Schänkén mulatott, ahol a beszámolók szerint Matthäus remek hangulatban töltötte az estét kedvesével.

Lothar Matthäus igazi nőcsábász, 65 évesen sem lassít

Fotó: AFP

A páros között 38 év a korkülönbség: Sommer 27 éves, míg az 1990-es aranylabdás márciusban töltötte be a 65-öt. Ennél is beszédesebb adat, hogy a fiatal nő Matthäus első házasságából született mindkét lányánál fiatalabb. Alisa 40, Viola pedig 38 éves.

🚨 Germany legend Lothar Matthäus, 65, has been spotted enjoying Oktoberfest with his 27-year-old girlfriend Theresa Sommer. 🍻🇩🇪



Sommer is 38 years younger than Matthäus and is even younger than BOTH of his daughters. 😳



Matthäus has already been married FIVE times, but says… pic.twitter.com/W2OenfY2Li — Football Funnys (@FootballFunnys) September 22, 2026

Öt házasság után talált rá Lothar Matthäusra újra a szerelem

Matthäus és Sommer 2025 óta alkot egy párt, és azóta többször is megjelentek együtt sporteseményeken. A korábban a magyar válogatottat is irányító szakember tavaly a nagy korkülönbségről is beszélt: mint elárulta, egész életében sok fiatal vette körül, számára pedig sokkal fontosabb, hogy megbízhasson azokban, akik közel állnak hozzá.

A német legenda magánélete korábban is rendszeresen szolgáltatott témát a bulvársajtónak: Matthäus eddig ötször nősült meg, négy gyermeke született. Legutóbbi házassága Anastasia Klimkóval 2021-ben ért véget, azóta pedig Theresa Sommer oldalán találta meg újra a boldogságot.