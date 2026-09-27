Élete legnagyobb küzdelméről vallott Kovács Áron: „Folyamatosan ellentétben állok saját magammal”

Kovács Áron zenei munkássága a nézők szemében valahogy mindig háttérbe szorult, egészen az idei A Nagy Duettig, ahol végre megmutathatta, mennyi minden van benne. Ezt folytatva most pedig a Sztárban Sztár 12. évadában kapott helyet, bár ez sem indult épp felhőtlenül számára. Az énekes-műsorvezető most ennek kapcsán mesélt lapunknak arról a lelki küzdelemről, ami már évtizedek óta az élete része.

Kovács Áron zenekara sosem kapott akkora figyelmet, mint a televíziós szereplései, pedig valójában a zenében találta meg igazán önmagát (Fotó: László Szabolcs / hot magazin!)

A Sztárban Sztár Kovács Áron számára nem igazán egy verseny, hanem valami annál sokkal több. Az énekest sokáig bántotta, hogy háttérbe szorul a zenei munkássága, amit most végre megmutathat, cserébe pedig olyan szeretet kap, amit sosem remélt, és most sem tud elhinni igazán.

Most már vagyok annyi idős, hogy merek beszélni igazi érzésekről, mert már megtaláltam életem párját, tehát már tök mindegy, hogy ki mit gondol rólam. Úgyhogy elmondhatom azt, hogy egész életemben problémám volt a saját szerethetőségemmel, mert nem nagyon hittem benne, annak ellenére, hogy az élet folyamatosan azt tükrözte vissza, hogy szeretnek. Én csak szeretet kaptam egész életemben, de mindig volt bennem egy olyan érzés, hogy ezek tévednek, nem vagyok szerethető, csak rosszul látnak engem

– kezdte teljes őszinteséggel.

„Ez azért is van bennem alapvetően, mert jó, hogy szeretnek, csak vannak esetleg olyan tulajdonságok, amik sokkal szerethetőbbek, mint amiket megmutatok, de ezeket nem ismerik. Vagy éppen gyűlölnek valamiért, amilyen nem vagyok, amit megint elég nehéz feldolgozni, és ez mindig benne van, ha ott vagy a kirakatban. Én magyar tanának készültem, és a műveltségem nyilván ennek megfelelő, emellett rockzenész vagyok, de a social mediában nem szerepelek sokat, nem gyűjtök követőket, posztolni is csak akkor szoktam néhányat, ha épp egy műsorban vagyok. És most egy ilyen ember áll szoknyában egy szórakoztató kereskedelmi tévés műsorban, ami sok szempontból mindennel szembe megy, ami egyébként vagyok. Közben meg van az énemnek egy jelentős része, aki egy ilyen cintányéros majom, és vállalja is ezt. Úgyhogy folyamatosan ellentétben állok saját magammal” – magyarázta.