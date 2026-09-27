Végre megtörik a 8 éve tartó balszerencse: ennek a 3 csillagjegynek most gyökeresen megváltozhat az élete

Hosszú évek után végre sokkal könnyebb időszak köszönt be három csillagjegy életében. Éppen akkor, amikor talán már kezdték elveszíteni a reményt, végre feltűnik a fény az alagút végén. Úgy tűnik, mostantól jóval kedvezőbb fordulatot vesznek a dolgok.

Horoszkóp: fellélegezhet ez a 3 csillagjegy – hosszú évek után végre rájuk mosolyoghat a szerencse

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Horoszkóp: fellélegezhet ez a 3 csillagjegy – hosszú évek után végre rájuk mosolyoghat a szerencse

Az elmúlt években a lehető legintenzívebb asztrológiai hatások közül néhányat kellett megtapasztalnotok

– magyarázta Elizabeth Brobeck asztrológus. Most azonban egy teljesen új fejezet kezdődik, amely jóval könnyebb és szerencsésebb időszakot hozhat.

1. Ikrek

Készülj fel, Ikrek, mert hosszú és rendkívül intenzív időszak áll mögötted, most azonban végre fellélegezhetsz. Egy új fejezet kezdődik az életedben, amelyre valószínűleg már régóta vártál.

Sokkal nagyobb figyelmet fordíthatsz a baráti körödre, a kapcsolataidra, és arra, hogy végre igazán jól érezd magad

– mondta Brobeck. Az asztrológus szerint ráadásul olyan befolyásos emberek is feltűnhetnek körülötted, akik értékes szövetségeseiddé válhatnak.

A változás az asztrológia szerint részben Chironhoz, a „sebzett gyógyítóként” emlegetett égitesthez kapcsolódik, amely a Kos jegyébe lépett vissza. Az AstroTwins asztrológusai szerint ez az energia segíthet rendezni a közösségeken belüli feszültségeket, valamint megerősíteni a baráti és társas kapcsolatokat.

Bár az elmúlt időszak megpróbáltatásai után érthető, ha legszívesebben egy kicsit elvonulnál a világ elől, most mégsem érdemes bezárkóznod. Keresd fel a szeretteidet, elevenítsd fel a régi kapcsolatokat, és légy nyitott az új ismeretségekre is. Könnyen lehet, hogy éppen egy új kapcsolat hoz váratlanul pozitív fordulatot az életedbe.

2. Mérleg

Nem volt könnyű dolgod az elmúlt években, Mérleg, ezt kár lenne tagadni. Az asztrológia szerint különösen intenzív hatások értek, most azonban végre elérkezhet a várva várt fellélegzés ideje.

Gondolj vissza arra, milyen volt az életed, mielőtt ez a nehéz időszak elkezdődött. Hamarosan ismét hasonló energiák térnek vissza, és a dolgok valóban sokkal boldogabban alakulhatnak

– magyarázta Brobeck.