Ingyen hamburgert ad a konkurenciában csalódott vendégeknek a gyorsétterem

Ingyen hamburgerrel csábítja magához a konkurens éttermekben csalódott vendégeket a Carl’s Jr. Az amerikai gyorsétteremlánc különleges akcióval szúrt oda legnagyobb riválisának: aki bizonyítja, hogy nem volt elégedett a konkurencia hamburgerével, ajándékba kaphat egy Angus Maximus burgert – írja a Dexerto.

Furcsa feltételhez kötötték az ingyen hamburgert: egy amerikai gyorsétteremlánc koronát vagy riválisánál vásárolt nyugtát kér a vendégektől

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Egy korona is elég lehet

A „Stealing the Crown”, vagyis „A korona ellopása” nevű akcióban a Carl’s Jr. My Rewards programjának tagjai Instagram-üzenetben küldhetnek egy fotót egy kidobott koronáról vagy egy konkurens étkezdében vásárolt hamburger nyugtájáról.

A cég ugyan nem írja le a Burger King nevét, a koronákra tett utalások azonban egyértelművé teszik, hogy a rivális láncnak szól a kampány.

Csak az első száz jelentkező jár jól

Az akció szeptember 18. és 25. között zajlik, és mindössze az első 100 jogosult jelentkező kap ingyenes Angus Maximus hamburgert.

Az akcióban csak 18 év feletti, az Egyesült Államok 50 államának valamelyikében vagy Washington D.C.-ben élő személyek vehetnek részt. A konkurens étteremben vásárolt hamburger nyugtájának 2026. január 1. és szeptember 7. között kiállítottnak kell lennie.

Az ingyen hamburgerre szóló ajánlat október 27-ig váltható be a részt vevő Carl’s Jr. éttermekben az alkalmazáson vagy a weboldalon keresztül. Más kedvezménnyel nem kombinálható, és házhozszállításnál sem használható fel.