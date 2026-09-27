Nicole Kidman mindenkit meglepett: levette a parókáját és saját hajával jelent meg

Ritkán látott oldalát mutatta meg Nicole Kidman. Az Átkozott boszorkák 2. sztárja ezúttal nem tökéletesre formázott frizurával, látványos hajhosszabbítással vagy parókával jelent meg, hanem természetes haját vállalva pihent Olaszországban. Az 59 éves színésznő testvérével, Antonia Kidmannel töltött néhány napot Portofinóban, a közös nyaralásról pedig olyan fotókat is megosztott Instagram-oldalán, amelyeken jól láthatók jellegzetes, vöröses-szőke fürtjei.
Nicole Kidman hosszú évek óta arról ismert, hogy a vörös szőnyegeken leginkább parókában jelenik meg. Hol hosszú szőke hullámokkal, hol elegáns konttyal, hol teljesen egyenes hajjal láthatjuk, most azonban egészen más arcát mutatta meg. Az Átkozott boszorkák 2. sztárja egy európai kiruccanáson készült fotókon paróka nélkül, saját, hullámos vöröses-szőke hajjal látható. Nicole Kidman Instagram-oldalára feltöltött képeiből kiderült, hogy a színésznő Olaszországban, Portofinóban vakációzott testvérével, Antonia Kidmannel, akinek épp az 55. születésnapját ünnepelték. A luxusnyaralásról megosztott fotókhoz pedig mindössze pár napocskás emoji-t tett, továbbá megjelölte a szállodát, ahol megszállt.
Hollywoodban régóta közismert, hogy Nicole Kidman előszeretettel visel parókákat. Az 59 éves színésznő pályafutása során rengetegszer változtatta meg a frizuráját különböző szerepek és események kedvéért. Az állandó formázás és hőhatások pedig rendkívül megviselték a haját, éppen ezért úgy gondolta: az a legjobb döntés, ha áttér a paróka viselésére. Ezzel a módszerrel bármikor bárhogyan váltogathatja megjelenését. Nicole Kidman parókái ráadásul annyira természetes hatásúak, hogy a közönség sokszor azt gondolja, valóban a színésznő saját haját látja. Kivétel a 2025-os Cannes-i Filmfesztivál, ahol hatalmas feltűnést keltett, miután a szemfüles rajongók az egyik képen kiszúrták a parókája csipkés szélét.
De sokszor egészen más megfontolásból dönt természetes haja elrejtése mellett. Nicole Kidman a The Tonight Show Starring Jimmy Fallonban nemrégiben elárulta, hogy sötét parókában és napszemüvegben szokott elvegyülni az ibizai rave-bulikban, hogy észrevétlenül táncolhasson barátaival. És állítása szerint ez eddig remekül bevált neki. Éppen ezért is volt meglepő a rajongók számára, hogy most, az olaszországi luxusnyaralása során büszkén vállalta természetes fürtjeit.
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