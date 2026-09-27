Nicole Kidman mindenkit meglepett: levette a parókáját és saját hajával jelent meg

Ritkán látott oldalát mutatta meg Nicole Kidman. Az Átkozott boszorkák 2. sztárja ezúttal nem tökéletesre formázott frizurával, látványos hajhosszabbítással vagy parókával jelent meg, hanem természetes haját vállalva pihent Olaszországban. Az 59 éves színésznő testvérével, Antonia Kidmannel töltött néhány napot Portofinóban, a közös nyaralásról pedig olyan fotókat is megosztott Instagram-oldalán, amelyeken jól láthatók jellegzetes, vöröses-szőke fürtjei.

Nicole Kidman paróka nélküli fotókat osztott meg magáról az Instagram-oldalán

(Fotó: Mickael Chavet/Northfoto)

Nicole Kidman paróka nélküli képeket osztott meg magáról az Instagram-oldalán

paróka nélküli képeket osztott meg magáról az Instagram-oldalán Az 59 éves színésznő testvérével, Antonia Kidmannel nyaralt Portofinóban

nyaralt Portofinóban Az Átkozott boszorkák 2. sztárja nemcsak a vörös szőnyegen, de sokszor szabadidejében is inkább parókát visel.

Nicole Kidman mindenkit meglepett: levette a parókáját

Nicole Kidman hosszú évek óta arról ismert, hogy a vörös szőnyegeken leginkább parókában jelenik meg. Hol hosszú szőke hullámokkal, hol elegáns konttyal, hol teljesen egyenes hajjal láthatjuk, most azonban egészen más arcát mutatta meg. Az Átkozott boszorkák 2. sztárja egy európai kiruccanáson készült fotókon paróka nélkül, saját, hullámos vöröses-szőke hajjal látható. Nicole Kidman Instagram-oldalára feltöltött képeiből kiderült, hogy a színésznő Olaszországban, Portofinóban vakációzott testvérével, Antonia Kidmannel, akinek épp az 55. születésnapját ünnepelték. A luxusnyaralásról megosztott fotókhoz pedig mindössze pár napocskás emoji-t tett, továbbá megjelölte a szállodát, ahol megszállt.

Nicole Kidman előszeretettel visel parókát

Hollywoodban régóta közismert, hogy Nicole Kidman előszeretettel visel parókákat. Az 59 éves színésznő pályafutása során rengetegszer változtatta meg a frizuráját különböző szerepek és események kedvéért. Az állandó formázás és hőhatások pedig rendkívül megviselték a haját, éppen ezért úgy gondolta: az a legjobb döntés, ha áttér a paróka viselésére. Ezzel a módszerrel bármikor bárhogyan váltogathatja megjelenését. Nicole Kidman parókái ráadásul annyira természetes hatásúak, hogy a közönség sokszor azt gondolja, valóban a színésznő saját haját látja. Kivétel a 2025-os Cannes-i Filmfesztivál, ahol hatalmas feltűnést keltett, miután a szemfüles rajongók az egyik képen kiszúrták a parókája csipkés szélét.