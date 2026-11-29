Vasárnapra az előrejelzések szerint már kifejezetten napsütéses időjárás várható. Ennek ellenére ne bízzuk el magunkat: a hajnal például kifejezetten fagyos lesz. Mutatjuk a részleteket!

Ilyen időjárással zárul a hét / Fotó: Noelle Otto / Pexels (Képünk illusztráció)

Ilyen időjárással zárul a hét

A hét utolsó napján a borongós reggel után kisüt a nap, száraz marad az idő. A keleti, északkeleti szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. Hajnalban −8 és 0 fok között alakul a hőmérséklet, sokfelé fagy várható, délután pedig 1–6 fokig melegszik a levegő - írja a Köpönyeg az időjárás-előrejelzésében.

