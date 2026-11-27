Pénteken is borongós, csapadékos időjárásra számíthatunk: az eső és a havas eső mellett az ország több pontján havazás is előfordulhat, a hegyvidéki területeken pedig akár több centiméteres hóréteg is kialakulhat. Néhol átmeneti ónos csapadék sem kizárt.

Időjárás-előrejelzés: havazás és ónos eső is jöhet

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Időjárás-előrejelzés: havazás és ónos eső is jöhet

Pénteken túlnyomóan borult lesz az ég, csupán a Nyugat-Dunántúlon csökkenhet hosszabb időre a felhőzet. A nap első felében elsősorban a keleti országrészben várható eső, északkeleten, a magasabban fekvő területeken azonban havas eső és havazás is előfordulhat. A csapadékzóna kora délutánra elhagyja hazánkat, délnyugat felől azonban újabb csapadéktömbök érkeznek.

Havazás: riasztást adtak ki péntekre

A péntekre virradó éjszaka, valamint a napközben érkező újabb csapadékhullámok hatására a Dunántúlon és az Északi-középhegység térségében is átmenetileg kifehéredhet a táj, helyenként vékony, 1-2 centiméteres hóréteg alakulhat ki.

Az Északi-középhegységben már a pénteket megelőző időszakban is hullhat hó: az intenzívebb csapadékhullás során helyenként lepelnyi, illetve 1-2 centiméteres, a hegyekben akár 2-7 centiméteres friss hóréteg is kialakulhat.

Pénteken a Dunántúli-középhegység és az Északi-középhegység magasabban fekvő részein néhol átmeneti ónos csapadék sem kizárt, amelynek mennyisége legfeljebb néhány tized milliméter lehet.

Az északi, északnyugati szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. A HungaroMet szerint a legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és 7 Celsius-fok között alakul.