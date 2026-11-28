Az Óváros tér és a Vencel tér karácsonyi vására 2026. november 28-tól 2027. január 6-ig várja a látogatókat kézműves portékákkal és zenés programokkal.

A Károly híd gázlámpáit 2027. január 9. és 31. között korabeli egyenruhába öltözött lámpagyújtó gyújtja meg alkonyatkor.

A várnegyedben a Szent Vitus-székesegyház és az Arany utcácska télen is látogatható, a Klementinumban pedig freskókkal díszített barokk könyvtárba pillanthatsz be.

Prága télen két egészen különböző arcát mutatja: decemberben az ünnepi vásárok körül pezseg az élet, januárban és februárban viszont nyugodtabb az óváros. A történelmi központban decemberben már késő délután kigyúlnak a fények, és a Týn-templom két gótikus tornya magasodik az ünnepi standok fölé. A téren álló régi városháza előtt egész órakor egy rövid előadásra gyűlik össze a tömeg. A csillagászati óra fölött ilyenkor két kis ablak nyílik ki, és sorban elvonul a tizenkét apostol figurája.

Prága télen lenyűgöző adventi vásárral és izgalmas látnivalókkal vár. Fotó: znatalias / Shutterstock

Mit kínál Prága télen, és mikor nyitnak a karácsonyi vásárok?

A két legismertebb prágai karácsonyi vásár, az Óváros téri és a Vencel téri, 2026. november 28-tól 2027. január 6-ig tart. Az Óváros téren a kivilágított karácsonyfa mellett mindennap zenés és folklór programokat rendeznek. A cseh kézművesek standjain üveg- és szalmadíszek, fából faragott betlehemek és karácsonyi süteményekhez való formák sorakoznak. A Vencel tér alsó részén felállított faházaknál forralt bort és kézműves ajándékokat kínálnak, a programban kórusok és családi előadások is szerepelnek.

A Béke téren (Náměstí Míru) november 20-tól december 24-ig tart a vásár a Szent Ludmilla-templom előtt. December 13-án a Károly téri Újvárosi városháza történelmi termeiben is adventi vásárt rendeznek kézműves foglalkozásokkal, zenével és színházi előadásokkal. Aznap még a városháza tornyába is fel lehet menni, másnaptól tavaszig zárva tart.

Prága-szerte több karácsonyi vásár is elérhető, a két legismertebb az Óváros téri és a Vencel téri. Fotó: Dave Primov / Shutterstock

Gázlámpák a Károly hídon, földgömbök a könyvtárban

A Károly híd téli látványához hozzátartoznak a régi stílusú gázlámpák, amelyeket 2010-ben szereltek fel a hídon. A vásárok zárása után külön program kapcsolódik hozzájuk. 2027. január 9. és 31. között alkonyatkor korabeli egyenruhába öltözött lámpagyújtó járja végig a hidat, és egy hosszú, XIX. század végi rúddal egyenként gyújtja meg a lámpákat.