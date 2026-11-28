Prága télen két egészen különböző arcát mutatja: decemberben az ünnepi vásárok körül pezseg az élet, januárban és februárban viszont nyugodtabb az óváros. A történelmi központban decemberben már késő délután kigyúlnak a fények, és a Týn-templom két gótikus tornya magasodik az ünnepi standok fölé. A téren álló régi városháza előtt egész órakor egy rövid előadásra gyűlik össze a tömeg. A csillagászati óra fölött ilyenkor két kis ablak nyílik ki, és sorban elvonul a tizenkét apostol figurája.
A két legismertebb prágai karácsonyi vásár, az Óváros téri és a Vencel téri, 2026. november 28-tól 2027. január 6-ig tart. Az Óváros téren a kivilágított karácsonyfa mellett mindennap zenés és folklór programokat rendeznek. A cseh kézművesek standjain üveg- és szalmadíszek, fából faragott betlehemek és karácsonyi süteményekhez való formák sorakoznak. A Vencel tér alsó részén felállított faházaknál forralt bort és kézműves ajándékokat kínálnak, a programban kórusok és családi előadások is szerepelnek.
A Béke téren (Náměstí Míru) november 20-tól december 24-ig tart a vásár a Szent Ludmilla-templom előtt. December 13-án a Károly téri Újvárosi városháza történelmi termeiben is adventi vásárt rendeznek kézműves foglalkozásokkal, zenével és színházi előadásokkal. Aznap még a városháza tornyába is fel lehet menni, másnaptól tavaszig zárva tart.
A Károly híd téli látványához hozzátartoznak a régi stílusú gázlámpák, amelyeket 2010-ben szereltek fel a hídon. A vásárok zárása után külön program kapcsolódik hozzájuk. 2027. január 9. és 31. között alkonyatkor korabeli egyenruhába öltözött lámpagyújtó járja végig a hidat, és egy hosszú, XIX. század végi rúddal egyenként gyújtja meg a lámpákat.
A túlparton, a várnegyedben télen is megnézheted a Szent Vitus-székesegyház színes üvegablakait és az Arany utcácska apró házait.
A Klementinum vezetett túráján bepillanthatsz a freskókkal díszített barokk könyvtárba, ahol a könyvespolcok között régi földgömbök állnak. A csillagászati toronyban azt is megmutatják, hogyan állapították meg régen pontosan a delet. Egy apró nyíláson bejutó napsugár és egy kifeszített fonál segített a mérésben. A toronyból ma a belváros háztetőire és templomtornyaira lehet rálátni.
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