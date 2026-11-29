Az Exatlon versenyzői a dominikai kaland után a magánéletükben is sorra érik el a nagy célokat: a Bajnokok és a Kihívók csapatában is egymás után születnek az Exatlon-babák. A hot! összegyűjtötte, kik lettek édesanyák vagy édesapák a műsorbeli szereplésük óta.
Az Exatlon közönségkedvence, Nagy Dani nemrég bejelentette, hogy a felesége várandós, így Nagy Dani harmadik gyermeke is hamarosan érkezik. Ennek apropóján összegyűjtöttük, kik azok a Kihívók és Bajnokok, akik a műsorbeli szereplésük óta édesanyák vagy édesapák lettek.
A tízszeres kickbox-világbajnok 2021-ben vezette oltár elé a szerelmét, Barbarát. 2023-ban született meg Olivér, majd 2025 novemberében világra jött a második gyermekük is.
Az olimpiai ezüstérmes vívó idén júniusban jelentette be, hogy a felesége várandós. Vince október végén jött a világra.
Az Exatlon-rajongók egyik nagy kedvence volt az olimpiai ezüstérmes cselgáncsozó, aki 43 évesen találta meg az igazit. Demeter Dórával hatalmas lagzit csaptak, majd tavaly októberben megszületett a szerelmük gyümölcse, Mikes.
A Bajnokok sztárja a Kihívók versenyzőjével, Kővári Viktorral esett szerelembe, akivel tavaly nyáron házasodtak össze. Kristóf fiuk augusztus végén született meg.
A második évad női győztese és a párja 2024 nyarán jelentették be, hogy első közös gyermeküket várják. Viktória idén október 31-én látta meg a napvilágot.
Az első széria versenyzője is a dominikai kaland után vette feleségül kedvesét. Pár évet vártak a családalapítással: az első gyermekük 2024-ben született, és a Zoé nevet kapta.
A közönségkedvenc sportolónak kalandosan alakult a magánélete. Négy év alatt túlesett esküvőn, gyermekszületésen, váláson, békülésen, majd 2024 márciusában világra jött a második kislánya, Jana Natasa.
A kékek legnépszerűbb versenyzőjének párja, Judit már várandós volt, amikor 2023 nyarán összeházasodtak. A kis Peti a következő év februárjában látta meg a napvilágot.
Már kétszeres édesanyának mondhatja magát a sportoló, aki a műsor első és All Stars évadában is versenyzett. A második dominikai kaland után hozzáment a szerelméhez, majd 2023 augusztusában megszületett a kislányuk, Alana, idén januárban pedig a kisfiuk, Tas.
A híres youtuber sokáig titokban tartotta, hogy a párjával az első közös gyermeküket várják. Olivér 2024 szeptemberében jött a világra.
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