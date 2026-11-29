Az Exatlon versenyzői a dominikai kaland után a magánéletükben is sorra érik el a nagy célokat: a Bajnokok és a Kihívók csapatában is egymás után születnek az Exatlon-babák. A hot! összegyűjtötte, kik lettek édesanyák vagy édesapák a műsorbeli szereplésük óta.

Esztergályos Patrik is az Exatlon-babák büszke szülei közé tartozik (Fotó: hot! magazin/ archív)

Nagy Dani harmadszor lesz édesapa

harmadszor lesz édesapa Esztergályos Patrik kisfia, Vince október végén született

Halász Vivien és Kővári Viktor fia, Kristóf augusztusban jött a világra

Szabó-Thomka Hanna már kétszeres édesanya

Exatlon-babák: pirosak és kékek szülőszerepben

Az Exatlon közönségkedvence, Nagy Dani nemrég bejelentette, hogy a felesége várandós, így Nagy Dani harmadik gyermeke is hamarosan érkezik. Ennek apropóján összegyűjtöttük, kik azok a Kihívók és Bajnokok, akik a műsorbeli szereplésük óta édesanyák vagy édesapák lettek.

Bajnokok

Mórádi Zsolt kétszeres édesapa lett

Mórádi Zsolt már két gyermek édesapja. (Fotó: hot! magazin/ archív)

A tízszeres kickbox-világbajnok 2021-ben vezette oltár elé a szerelmét, Barbarát. 2023-ban született meg Olivér, majd 2025 novemberében világra jött a második gyermekük is.

Esztergályos Patrik kisfia, Vince

Esztergályos Patrik kisfia, Vince október végén született (Fotó: hot! magazin/ Patrik Esztergályos - Exatlon Hungary/ facebook)

Az olimpiai ezüstérmes vívó idén júniusban jelentette be, hogy a felesége várandós. Vince október végén jött a világra.

Ungvári Miklós 43 évesen találta meg az igazit

Ungvári Miklós 43 évesen találta meg az igazit (Fotó: hot! magazin/ Markovics Gábor)

Az Exatlon-rajongók egyik nagy kedvence volt az olimpiai ezüstérmes cselgáncsozó, aki 43 évesen találta meg az igazit. Demeter Dórával hatalmas lagzit csaptak, majd tavaly októberben megszületett a szerelmük gyümölcse, Mikes.

Halász Vivien és Kővári Viktor fia, Kristóf

Halász Vivien augusztusban lett édesanya (Fotó: hot! magazin/ TV2)

A Bajnokok sztárja a Kihívók versenyzőjével, Kővári Viktorral esett szerelembe, akivel tavaly nyáron házasodtak össze. Kristóf fiuk augusztus végén született meg.

Dr. Busa Gabriella kislánya, Viktória

Dr. Busa Gabriella kislánya, Viktória október 31-én született. (Fotó: hot! magazin/ archív)

A második évad női győztese és a párja 2024 nyarán jelentették be, hogy első közös gyermeküket várják. Viktória idén október 31-én látta meg a napvilágot.

Imreh Balázs lánya, Zoé

Imreh Balázs kislánya, Zoé 2024-ben született (Fotó: hot! magazin/ Balázs Imreh/ facebook)

Az első széria versenyzője is a dominikai kaland után vette feleségül kedvesét. Pár évet vártak a családalapítással: az első gyermekük 2024-ben született, és a Zoé nevet kapta.