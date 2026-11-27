Európa legolcsóbb adventi vásárai között több mesés történelmi város is található.

A balti országok különösen jól szerepeltek a karácsonyi utazások költségeit összehasonlító felmérésben.

Két lengyel város is bekerült az első ötbe, így a karácsonyi hangulathoz nem feltétlenül kell messzire utazni.

Mutatjuk, melyik öt külföldi adventi vásár lehet jó választás, ha az ünnepi élmény mellett a költségekre is figyelnél.

Ahogy közeledik a karácsony, Európa nagyvárosai ünnepi fényekbe öltöznek. A történelmi főtereken megjelennek a feldíszített faházikók, a levegőt sült gesztenye és mézeskalács illata tölti be, a látogatókat pedig kézműves ajándékok és finom falatok csábítják. Egy külföldi adventi utazás azonban könnyen drága mulatsággá válhat. A szállás, az utazás és az étkezés ára gyorsan összeadódik, különösen a népszerű adventi vásárok környékén.

Mutatjuk, hova utazz a karácsonyi időszakban adventi vásárokra, ha nem akarsz vagyonokat költeni.

Fotó: 123RF

Olcsó adventi vásár külföldön? Ezeket a városokat érdemes felírni a bakancslistádra

Szerencsére akadnak olyan európai városok, ahol az ünnepi hangulatot kedvezőbb költségek mellett is átélhetjük. A Post Office Travel Money 2025-ös karácsonyi vásárokat vizsgáló felmérése 15 népszerű európai úti cél költségeit hasonlította össze. A kutatás két személy kétnapos utazásával számolt, a repülőjegyek, a szállás, a transzfer, az étkezések és az ünnepi finomságok költségeit is figyelembe véve. Íme az öt legolcsóbb külföldi adventi vásáros úti cél a felmérés alapján!

1. Vilnius, Litvánia – mesebeli karácsony kedvezőbb áron

Ha létezik olyan város, amely karácsonykor egy képeslapra emlékeztet, akkor Vilnius biztosan ott van az európai utazás jelöltjei között. Litvánia fővárosának óvárosa hangulatos utcáival, történelmi épületeivel és ünnepi díszítésével különleges adventi élményt kínál. A karácsonyi időszak egyik leglátványosabb helyszíne a székesegyház előtti tér, ahol hagyományosan feldíszített karácsonyfa és ünnepi vásár fogadja a látogatókat.

A faházikók között sétálva helyi finomságokat kóstolhatunk, ajándékokat keresgélhetünk, és átadhatjuk magunkat az északi tél varázsának.