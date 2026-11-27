Ahogy közeledik a karácsony, Európa nagyvárosai ünnepi fényekbe öltöznek. A történelmi főtereken megjelennek a feldíszített faházikók, a levegőt sült gesztenye és mézeskalács illata tölti be, a látogatókat pedig kézműves ajándékok és finom falatok csábítják. Egy külföldi adventi utazás azonban könnyen drága mulatsággá válhat. A szállás, az utazás és az étkezés ára gyorsan összeadódik, különösen a népszerű adventi vásárok környékén.
Szerencsére akadnak olyan európai városok, ahol az ünnepi hangulatot kedvezőbb költségek mellett is átélhetjük. A Post Office Travel Money 2025-ös karácsonyi vásárokat vizsgáló felmérése 15 népszerű európai úti cél költségeit hasonlította össze. A kutatás két személy kétnapos utazásával számolt, a repülőjegyek, a szállás, a transzfer, az étkezések és az ünnepi finomságok költségeit is figyelembe véve. Íme az öt legolcsóbb külföldi adventi vásáros úti cél a felmérés alapján!
Ha létezik olyan város, amely karácsonykor egy képeslapra emlékeztet, akkor Vilnius biztosan ott van az európai utazás jelöltjei között. Litvánia fővárosának óvárosa hangulatos utcáival, történelmi épületeivel és ünnepi díszítésével különleges adventi élményt kínál. A karácsonyi időszak egyik leglátványosabb helyszíne a székesegyház előtti tér, ahol hagyományosan feldíszített karácsonyfa és ünnepi vásár fogadja a látogatókat.
A faházikók között sétálva helyi finomságokat kóstolhatunk, ajándékokat keresgélhetünk, és átadhatjuk magunkat az északi tél varázsának.
A 2025-ös költségfelmérésben Vilnius végzett az első helyen: a kétnapos, kétfős utazás vizsgált költsége összesen 509,06 angol font (224 630 forint) volt.
Miért érdemes ide utazni? Mert a történelmi óváros és az ünnepi fények együtt igazán mesés karácsonyi hangulatot teremtenek.
A lett főváros advent idején különösen romantikus arcát mutatja. Riga óvárosában középkori épületek, szűk utcácskák és hangulatos terek várják a látogatókat. A város egyik legismertebb karácsonyi vásárát hagyományosan a Dóm téren rendezik meg. Az ünnepi standokon kézműves termékek, helyi különlegességek és karácsonyi ajándékok között válogathatunk.
Riga különlegessége, hogy a nagyvárosi pezsgést és a meghitt, történelmi hangulatot egyszerre kínálja. Egy hosszú hétvége alatt az adventi vásár mellett az óváros legszebb látnivalóit is felfedezhetjük.
A felmérés szerint Riga lett Európa második legkedvezőbb árú adventi úti célja, 555,50 fontos (245 120 forint) összköltséggel két főre.
Miért érdemes ide utazni? Mert a történelmi belváros és a hagyományos karácsonyi vásár tökéletes párosítás egy téli városnézéshez.
Nem kell feltétlenül repülőre szállni ahhoz, hogy külföldön élvezhessük a karácsonyi vásárok hangulatát. Pozsony különösen jó választás lehet a magyar utazóknak, hiszen az osztrák és a magyar határ közelében fekvő szlovák főváros autóval, busszal vagy vonattal is elérhető.
A pozsonyi adventi vásár egyik központja a történelmi Fő tér, ahol az ünnepi díszítés, a forró italok és a hagyományos ételek igazán meghitt hangulatot teremtenek. Érdemes megkóstolni a helyi finomságokat, megcsodálni az óváros épületeit, és felkeresni a pozsonyi vár környékét is.
A 2025-ös nemzetközi összehasonlításban Pozsony a harmadik helyen végzett, 568,15 fontos (250 700 forint) kétnapos összköltséggel két főre.
Miért érdemes ide utazni? Mert Magyarországról akár egy egynapos adventi utazásra is alkalmas lehet, így a szállásköltség is megspórolható.
Lengyelország egyik legszebb történelmi városa advent idején valóságos ünnepi díszletnek tűnhet. Gdańsk színes homlokzatú épületei, hangulatos utcái és gazdag történelme önmagukban is megérnek egy utazást. A karácsonyi időszakban azonban még különlegesebb élmény várja az ide látogatókat.
A város adventi vásárának egyik hagyományos helyszíne a Targ Węglowy, vagyis a Szénpiac. A standok között sétálva lengyel kézműves termékeket, ünnepi díszeket és helyi ételeket fedezhetünk fel. A karácsonyi vásár mellett érdemes időt szánni a történelmi belváros felfedezésére is.
A felmérésben Gdańsk a negyedik helyet szerezte meg, 585,85 fontos (259 083 forint) kétnapos költséggel két főre.
Miért érdemes ide utazni? Mert a lengyel kikötőváros különleges építészete és ünnepi hangulata igazán emlékezetes téli utazást ígér.
Varsó sokak számára elsősorban történelmi látnivalóiról és pezsgő városi életéről ismert, ám karácsonykor egészen más arcát mutatja. A lengyel főváros óvárosa az adventi időszakban fényfüzérekkel, ünnepi dekorációkkal és karácsonyi standokkal telik meg. A történelmi terek és a színes házak között sétálva könnyű megfeledkezni a hétköznapok rohanásáról. Az adventi vásárban érdemes megkóstolni a lengyel finomságokat, miközben a város látványosságaira is jut idő.
Varsó különösen azoknak lehet vonzó, akik az adventi vásározást egy tartalmas városnézéssel kötnék össze. A 2025-ös összehasonlításban Varsó az ötödik legolcsóbb adventi úti célként szerepelt, 588,97 fontos (260 325 forint) összköltséggel két főre.
Miért érdemes ide utazni? Mert a nagyvárosi programok, a történelmi látnivalók és az ünnepi hangulat egyetlen utazás során élvezhetők.
Az adventi utazás költsége nemcsak attól függ, hogy mennyibe kerül a forralt bor vagy a karácsonyi édesség. Ha valóban olcsó adventi utazást szeretnénk, néhány egyszerű szempont sokat segíthet:
A bemutatott, teljes utazási költségeket vizsgáló rangsorban Vilnius végzett az élen, Riga és Pozsony előtt. A 2026-os ünnepi szezonra azonban más módszertannal készült felmérések eltérő eredményt is mutathatnak.
Magyarországról indulva különösen érdemes Pozsonyt is számításba venni, hiszen a közelsége miatt akár szállásfoglalás nélkül is felfedezhető.
Egy biztos: a legszebb karácsonyi élményekhez nem feltétlenül kell luxusutazást tervezni. Néha egy hangulatos főtér, egy pohár forró ital és a karácsonyi fények is elegendők ahhoz, hogy igazán különleges legyen az adventi időszak, a magyarországi karácsonyi vásárok pedig magas színvonalon nyújtják mindezt.
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