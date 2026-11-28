Ha a káliumról van szó, a banánt régóta biztos forrásnak tekintik, ám nem ez a gyümölcs az egyedüli lehetőség. Az aszalt gyümölcsök, különösen az aszalt sárgabarack és szilva is káliumban gazdag, emellett remekül helyettesítik az édességeket. Egy maréknyi belőlük remek kiegészítője lehet a reggelinek, vagy éppen feltöltekezhetünk velük a munkahelyen.

Aszalt gyümölcs: így hatnak az egészségre / Fotó: Hasmik Ghazaryan Olson / Unsplash (Illusztráció)

Aszalt gyümölcs: fontos a mennyiség

A káliumra többek között az izomműködéshez és az idegi ingerek átviteléhez van szükség.

Az aszalt sárgabarack, az aszalt szilva és a mazsola is 100 grammonként több káliumot tartalmaz, mint egy friss banán, mivel szárítás közben vizet veszítenek. Fél csésze aszalt sárgabarack nagyjából 755 mg káliumot tartalmaz, míg ugyanennyi aszalt szilva 635 mg-ot. Egy közepes banán viszont körülbelül 422 mg káliumot biztosít a szervezet számára.

Ez viszont nem egyenlő azzal, hogy korlátlanul aszalt gyümölcsöket kell nassolnod: érdemes szem előtt tartani, hogy magas a kalóriatartalmuk, sok természetes cukrot tartalmaznak, és könnyű túlenni magunkat belőlük.

Így akadályozhatod meg, hogy túlzásba ess

Ahelyett, hogy egy egész zacskót helyeznénk az asztalra, érdemes egy kis adagot kimérni egy tálba. Néhány aszalt sárgabarack, két aszalt szilva vagy egy evőkanál mazsola bőven elegendő az édesszájúaknak is. Az aszalt gyümölcsökhöz a legjobb fehérjét vagy zsírt tartalmazó terméket, például natúr joghurtot, túrót vagy egy marék sótlan diófélét választani.

Jó ötlet hozzáadni őket a reggeli zabkásához vagy a köleskásához. Az aszalt gyümölcs természetes módon édesíti meg az ételt, így nincs szükség cukor vagy szirup hozzáadására.

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