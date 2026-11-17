A hét elején erősen felhős időre számíthattunk és a folytatás sem lesz napfényesebb. Az időjárás-előrejelzés szerint kedden sok lesz felettünk a felhő és szerdán is borult időre készülhetünk. Mutatjuk a részleteket!
Kedden is sok lesz felettünk a felhő, és továbbra is többfelé számíthatunk esőre, záporokra. A délies szél átmenetileg északnyugatira fordul, több helyen megerősödik. Hajnalban 2–8, délután pedig 8–14 fok között alakul a hőmérséklet.
Szerdán is borult időre készülhetünk, többfelé eleredhet az eső. A déli szél északnyugatira, nyugatira fordul, és megélénkül. Hajnalban 2–8, míg délután 7–13 fok várható - írja a Köpönyeg.
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