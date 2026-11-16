Dér Henit a gyerekei nem engedik, hogy otthon gyakoroljon: „Nem bírják az énekhangomat”

Vasárnap este berobbant a Sztárban Sztár Gála évada, ahol bizony egy nem mindennapi mezőny állt össze, hiszen az énekesek egytől egyig vérprofik és igazi átalakuló művészek, így bárki megérdemelte volna a továbbjutást. Végül Király Linda és Oláh Gergő után Radics Gigi és Szabó Ádám lettek a Sztárban Sztár kiesői, míg Nótár Mary és Dér Heni továbbjutottak a remény zónából. Utóbbi az adás után arról mesélt lapunknak, hogy milyen nehéz dolga van az otthoni felkészülést illetően.
Dér Heni családja miatt némi hátrányból indul a Sztárban Sztár Gála versenyzői között, hiszen kétgyermekes édesanyaként a próbák mellett rengeteg kötelezettsége van. Persze ő nem akar az anyaság miatt bármiféle felmentést kérni, és nem is lenne miért, hiszen a tegnapi Beyoncé produkciója fantasztikus volt. Ráadásul annak ellenére nyújtott ilyen elképesztő teljesítményt, hogy otthon nem igazán tudott próbálni.
„Nem szeretek mindig az anyuka kártyával előjönni, és ezt direkt nem is mondtam, de tényleg nem könnyű. Most tudtam meg, hogy valóban milyen könnyű azt mondani gyerekek nélkül, hogy persze, simán meg lehet csinálni, de nem mindig van az embernek ereje. Délután öttől este kilencig az frankón egy második műszak, és nem a könnyű verzió, ráadásul továbbra sem engedik a gyerekeim, hogy otthon gyakoroljak” – magyarázta Heni.
Kénytelen vagyok a kocsiban megoldani vagy a férjemet segítségül hívni, ha gyakorolni akarok, mert ők, kérlek szépen, nem bírják. Egy énekesnek két olyan gyereke van, akik nem bírják az énekhangomat, se azt, hogy én ott táncoljak és verjem a port a lakásban. Még meghallgatni is egyszer-egyszer engedik csak, aztán mondják, hogy kapcsoljam ki
– vallotta be nevetve.
„A produkciókat már szeretik megnézni, de ők elvárják tőlem, hogy elsőre megcsináljam. Úgy vannak vele, hogy: »Jó anya, egyszer megnézzük, valahogy tanuld meg«, de nagyon cukik egyébként. Természetesen nem az van csak, amit ők akarnak, mindig elmondjuk, hogy: »Anyának ez a munkája, bármilyen furcsa is, és ez nagyon fontos neki«, szóval akkor azért engednek, de inkább a kocsiban szoktam gyakorolni úgy igazán” – árulta el őszintén.
A tegnapi show szabályainak értelmében a 12 énekes párbajokban mérte össze az erejét, így volt hat biztos továbbjutó, a hat „vesztes” közül pedig a zsűri négy versenyzőnek adhatott egy-egy szívet, amivel a reményzónába juttathatta. Dér Heni Takács Nikolasszal való párbaja után ő is így menekült meg, ami a nézők szavazatainak köszönhetően végül a továbbjutását is jelentette.
Én életemben tényleg nem voltam még olyan csapatban, ahol hiába ad az ember 1000%-ot, mert mindenki három danos fekete öves, és sokszor még a maximum sem elég. Előre szólok, hogy én ennél durvábbat már nem biztos, hogy tudnék táncolni, nem mondom, hogy nem próbálnám meg, de be kell nagyon erősen melegítenem, meg nyikorgatnom a testrészeimet
– viccelődött.
„Azt láttam, hogy annyira elképesztően jó mindenki, hogy nem lehet nem szívet adni annak, akit nem juttat tovább a közönség. Szóval néztem a kis párbaj partneremre, Nikolasra, és mondtam neki: »Hallod, az megvan, hogy lehet, hogy nálunk már nem marad szív?«, de ő annyira nyugodt volt, hogy nagyon jó volt vele párbajozni, mert engem is megnyugtatott. És ahogy a Buci mondaná, ez egy bankett, itt már minek izgulni?” – tette még hozzá mosolyogva.
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