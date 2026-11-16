Dér Henit a gyerekei nem engedik, hogy otthon gyakoroljon: „Nem bírják az énekhangomat”

Vasárnap este berobbant a Sztárban Sztár Gála évada, ahol bizony egy nem mindennapi mezőny állt össze, hiszen az énekesek egytől egyig vérprofik és igazi átalakuló művészek, így bárki megérdemelte volna a továbbjutást. Végül Király Linda és Oláh Gergő után Radics Gigi és Szabó Ádám lettek a Sztárban Sztár kiesői, míg Nótár Mary és Dér Heni továbbjutottak a remény zónából. Utóbbi az adás után arról mesélt lapunknak, hogy milyen nehéz dolga van az otthoni felkészülést illetően.

A Sztárban Sztár Gála első adásának végeredménye elképesztően szoros volt, sokan ledöbbentek, amikor Dér Heni veszélybe került (Fotó: Gábor Zoltán)

Dér Heni családja miatt némi hátrányból indul a Sztárban Sztár Gála versenyzői között, hiszen kétgyermekes édesanyaként a próbák mellett rengeteg kötelezettsége van. Persze ő nem akar az anyaság miatt bármiféle felmentést kérni, és nem is lenne miért, hiszen a tegnapi Beyoncé produkciója fantasztikus volt. Ráadásul annak ellenére nyújtott ilyen elképesztő teljesítményt, hogy otthon nem igazán tudott próbálni.

„Nem szeretek mindig az anyuka kártyával előjönni, és ezt direkt nem is mondtam, de tényleg nem könnyű. Most tudtam meg, hogy valóban milyen könnyű azt mondani gyerekek nélkül, hogy persze, simán meg lehet csinálni, de nem mindig van az embernek ereje. Délután öttől este kilencig az frankón egy második műszak, és nem a könnyű verzió, ráadásul továbbra sem engedik a gyerekeim, hogy otthon gyakoroljak” – magyarázta Heni.

Kénytelen vagyok a kocsiban megoldani vagy a férjemet segítségül hívni, ha gyakorolni akarok, mert ők, kérlek szépen, nem bírják. Egy énekesnek két olyan gyereke van, akik nem bírják az énekhangomat, se azt, hogy én ott táncoljak és verjem a port a lakásban. Még meghallgatni is egyszer-egyszer engedik csak, aztán mondják, hogy kapcsoljam ki

– vallotta be nevetve.

„A produkciókat már szeretik megnézni, de ők elvárják tőlem, hogy elsőre megcsináljam. Úgy vannak vele, hogy: »Jó anya, egyszer megnézzük, valahogy tanuld meg«, de nagyon cukik egyébként. Természetesen nem az van csak, amit ők akarnak, mindig elmondjuk, hogy: »Anyának ez a munkája, bármilyen furcsa is, és ez nagyon fontos neki«, szóval akkor azért engednek, de inkább a kocsiban szoktam gyakorolni úgy igazán” – árulta el őszintén.