Rejtélyes rádiójeleket fogtak a mélyűrből: 8 percenként üzen egy ismeretlen csillagrendszer

Egy szokatlan csillagrendszert fedeztek fel a mélyűrben, amely nyolcpercenként bocsát ki rejtélyes rádiójeleket. Ausztrál csillagászok a szabályos rádióimpulzusokat két égitest ritka párosához kötötték, amelyek a Földtől 5000 fényévre találhatók.
Az egyik egy halott csillag, amely nyolcpercenként fordul meg a tengelye körül, a másik pedig a mi Napunkhoz hasonló csillag. A kutatók elmondták, hogy a GPM J071507 '114153 jelű, újonnan felfedezett rendszer két, egymás körül keringő csillagból áll: egy fehér törpéből – amely egy csillag halála után visszamaradó sűrű mag – és egy Naphoz hasonló, G-típusú csillagból.
A Nature Astronomy című tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint ez az első alkalom, hogy egy Naphoz hasonló csillag körül keringő fehér törpéből érkező rádióimpulzusokat észleltek.
A nyugat-ausztráliai Perth-ben működő Nemzetközi Rádiócsillagászati Kutatóközpont (ICRAR) kutatói kifejtették, hogy ilyen impulzusokat általában kisebb és hűvösebb vörös törpecsillagokat tartalmazó rendszerekben figyelnek meg, így a mostani felfedezés teljesen új utakat nyit meg.
Ez az első alkalom, hogy az impulzusok elég tiszták ahhoz, hogy lássuk, amint a fehér törpe a kísérője körüli pályáján mozog. Így biztosan tudjuk, hogy a pulzálás a fehér törpéhez közeli régióból, vagy akár magából a fehér törpéből ered
- magyarázta a tanulmány vezető szerzője, Dr. Sam McSweeney.
Dr. McSweeney szerint az ilyen típusú csillagpárok az úgynevezett hosszú periódusú tranziensek (LPT-k) tágabb osztályába tartoznak. Ezek olyan objektumok, amelyek percekig vagy akár órákig tartó időközönként ki- és bekapcsoló rádiójeleket bocsátanak ki. Amióta ugyanez az ICRAR-csapat 2021-ben felfedezte az első ilyen objektumot, körülbelül egy tucatnyit azonosítottak belőlük, és a csillagászok még mindig dolgoznak a megértésükön.
Bár több korábban felfedezett LPT-rendszer is tartalmaz fehér törpét és egy másik csillagot, eddig tisztázatlan volt, hogy a kettő közül melyik bocsátja ki a rádióimpulzusokat. A kutatócsoport több mint 100 órányi rádióadatot dolgozott fel a Pawsey Szuperszámítógépes Kutatóközpontban, hogy igazolja és megértse a fehér törpe mozgását.
Natasha Hurley-Walker, a tanulmány társszerzője elmondta, hogy a fehér törpe által kibocsátott impulzusok lehetővé tették a csapat számára, hogy csillagkitöréseket észleljenek a Naphoz hasonló csillagon, amelyek hasonlóak azokhoz, mint amilyenek a Földön a sarki fényt hozzák létre.
Lenyűgöző, hogy rádióhullámhosszak segítségével több mint 5000 fényévnyire lévő csillagok viharait tudjuk észlelni
- tette hozzá.
Dr. McSweeney kiemelte, hogy már az előfutár teleszkópokkal is rendkívüli felfedezéseket tesznek, így valószínűleg rengeteg további csillagrendszert találnak majd, ha SKAO teleszkópok, vagyis a világ legnagyobb és legérzékenyebb rádióteleszkóp-hálózata teljesen elkészül - írta a Daily Star.
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