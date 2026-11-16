Rejtélyes rádiójeleket fogtak a mélyűrből: 8 percenként üzen egy ismeretlen csillagrendszer

Egy szokatlan csillagrendszert fedeztek fel a mélyűrben, amely nyolcpercenként bocsát ki rejtélyes rádiójeleket. Ausztrál csillagászok a szabályos rádióimpulzusokat két égitest ritka párosához kötötték, amelyek a Földtől 5000 fényévre találhatók.

Rejtélyes rádiójeleket fogtak a mélyűrből. (Képünk illusztráció) Fotó: Science Photo Library via AFP

Az egyik egy halott csillag, amely nyolcpercenként fordul meg a tengelye körül, a másik pedig a mi Napunkhoz hasonló csillag. A kutatók elmondták, hogy a GPM J071507 '114153 jelű, újonnan felfedezett rendszer két, egymás körül keringő csillagból áll: egy fehér törpéből – amely egy csillag halála után visszamaradó sűrű mag – és egy Naphoz hasonló, G-típusú csillagból.

Rejtélyes rádiójeleket fogtak a mélyűrből

A Nature Astronomy című tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint ez az első alkalom, hogy egy Naphoz hasonló csillag körül keringő fehér törpéből érkező rádióimpulzusokat észleltek.

A nyugat-ausztráliai Perth-ben működő Nemzetközi Rádiócsillagászati Kutatóközpont (ICRAR) kutatói kifejtették, hogy ilyen impulzusokat általában kisebb és hűvösebb vörös törpecsillagokat tartalmazó rendszerekben figyelnek meg, így a mostani felfedezés teljesen új utakat nyit meg.

Ez az első alkalom, hogy az impulzusok elég tiszták ahhoz, hogy lássuk, amint a fehér törpe a kísérője körüli pályáján mozog. Így biztosan tudjuk, hogy a pulzálás a fehér törpéhez közeli régióból, vagy akár magából a fehér törpéből ered

- magyarázta a tanulmány vezető szerzője, Dr. Sam McSweeney.

Dr. McSweeney szerint az ilyen típusú csillagpárok az úgynevezett hosszú periódusú tranziensek (LPT-k) tágabb osztályába tartoznak. Ezek olyan objektumok, amelyek percekig vagy akár órákig tartó időközönként ki- és bekapcsoló rádiójeleket bocsátanak ki. Amióta ugyanez az ICRAR-csapat 2021-ben felfedezte az első ilyen objektumot, körülbelül egy tucatnyit azonosítottak belőlük, és a csillagászok még mindig dolgoznak a megértésükön.

Bár több korábban felfedezett LPT-rendszer is tartalmaz fehér törpét és egy másik csillagot, eddig tisztázatlan volt, hogy a kettő közül melyik bocsátja ki a rádióimpulzusokat. A kutatócsoport több mint 100 órányi rádióadatot dolgozott fel a Pawsey Szuperszámítógépes Kutatóközpontban, hogy igazolja és megértse a fehér törpe mozgását.