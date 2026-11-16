Megvan az új James Bond! Kiderült, ki alakítja a 007-es ügynököt

Ma délután megerősítették, hogy Robert Pattinson lesz az új James Bond. A hírt a 007 nevű Instagram-oldalon közölték, egy fotó kíséretében, amelyen a színész szmokingban, a kezében fegyverrel látható.

Robert Pattinson lesz az új James Bond (Photo by Tiziana FABI / AFP) / Fotó: AFP

Robert Pattinson lesz az új James Bond

James Bond a filmművészet egyik leglegendásabb karaktere, és az, hogy rám bízták a 007-est, életre szóló megtiszteltetés. Mélységesen hálás vagyok Denisnek (Villeneuve), Amynek, Davidnek, Tanyának és az Amazon MGM Studios minden munkatársának a belém vetett hitükért. Az, hogy ez a szerep egy valóra vált álom, enyhe kifejezés. Nem is lehetnék izgatottabb ezért a partnerségért és a jövőbeli munkáért ezzel a fantasztikus csapattal

- mondta el Robert Pattinson a Variety által közölt nyilatkozatban, a BBC beszámolója szerint.

Az Amazon MGM Studios által forgalmazott új film - amelyet Denis Villeneuve rendez -, a tervek szerint 2028-ban debütál a mozikban, az ikonikus karakter szerepéért pedig korábban több híres, fiatal színész is versenyben volt: többek közt Josh O'Connor, Callum Turner, Jack Lowden, Harry Styles és Theo James, illetve Nicholas Hoult és Robert Pattinson neve is felmerült, aki végül a befutónak bizonyult.

Judi Dench színésznő, aki húsz év alatt nyolc filmben játszotta el M-et, a brit titkosszolgálat vezetőjét és Bond főnökét, úgy nyilatkozott, személy szerint egy fiatal, kevésbé ismert színészt tudna elképzelni az új 007-esként. Ez végül nem valósult meg, hiszen Pattinson mostanra már világsztárnak számít, számos emlékezetes alakítással a háta mögött: az Alkonyat filmek után A világítótoronyban, a Mickey 17-ben, valamint az Odüsszeiában is megcsillogtatta a tehetségét.