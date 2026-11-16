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Megvan az új James Bond! Kiderült, ki alakítja a 007-es ügynököt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors film
PUBLIKÁLÁS: 2026. november 16. 16:25 / FRISSÍTÉS: 2026. november 16. 16:33
James Bond-filmekRobert PattinsonJames Bondszínész
Hosszas várakozást követően lehullt a lepel: kiderült, ki alakítja az új James Bond-film főszereplője. A hírt a közösségi médiában közölték: ekkor megerősítették, hogy Robert Pattinson alakítja a 007-es ügynököt.
H. A.
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Ma délután megerősítették, hogy Robert Pattinson lesz az új James Bond. A hírt a 007 nevű Instagram-oldalon közölték, egy fotó kíséretében, amelyen a színész szmokingban, a kezében fegyverrel látható.

British actor Robert Pattinson attends the red carpet event of "Primetime" presented in competition at the 83rd International Venice Film Festival, at Venice Lido on September 5, 2026. (Photo by Tiziana FABI / AFP)
Robert Pattinson lesz az új James Bond (Photo by Tiziana FABI / AFP) / Fotó: AFP

Robert Pattinson lesz az új James Bond

James Bond a filmművészet egyik leglegendásabb karaktere, és az, hogy rám bízták a 007-est, életre szóló megtiszteltetés. Mélységesen hálás vagyok Denisnek (Villeneuve), Amynek, Davidnek, Tanyának és az Amazon MGM Studios minden munkatársának a belém vetett hitükért. Az, hogy ez a szerep egy valóra vált álom, enyhe kifejezés. Nem is lehetnék izgatottabb ezért a partnerségért és a jövőbeli munkáért ezzel a fantasztikus csapattal

- mondta el Robert Pattinson a Variety által közölt nyilatkozatban, a BBC beszámolója szerint.

Az Amazon MGM Studios által forgalmazott új film - amelyet Denis Villeneuve rendez -, a tervek szerint 2028-ban debütál  a mozikban, az ikonikus karakter szerepéért pedig korábban több híres, fiatal színész is versenyben volt: többek közt Josh O'Connor, Callum Turner, Jack Lowden, Harry Styles és Theo James, illetve Nicholas Hoult és Robert Pattinson neve is felmerült, aki végül a befutónak bizonyult.

Judi Dench színésznő, aki húsz év alatt nyolc filmben játszotta el M-et, a brit titkosszolgálat vezetőjét és Bond főnökét, úgy nyilatkozott, személy szerint egy fiatal, kevésbé ismert színészt tudna elképzelni az új 007-esként. Ez végül nem valósult meg, hiszen Pattinson mostanra már világsztárnak számít, számos emlékezetes alakítással a háta mögött: az Alkonyat filmek után A világítótoronyban, a Mickey 17-ben, valamint az Odüsszeiában is megcsillogtatta a tehetségét.

 

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