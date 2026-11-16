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Vészjelzés: így jelez a szervezeted, ha túl alacsony a páratartalom a lakásban

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors páratartalom mutató
PUBLIKÁLÁS: 2026. november 16. 16:30
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Fogadjunk, hogy te sem erre tippelnél, amikor viszket a szemed, kapar a torkod vagy fáj a fejed. A páratartalom nem megfelelő szintje jócskán ronthatja a komfortérzeted és az egészséged. Ezúttal feltérképezzük, milyen egyéb tünetekkel figyelmeztet a tested, ha túl száraz a levegő, és tippeket is adunk, hogy a legegészségesebb környezetet alakíthasd ki az otthonodban.
Jónás Ágnes
újságíró
A szerző cikkei
  • A száraz levegő nemcsak a torkot és a szemet irritálhatja, hanem a bőrt és a hajat is kiszáríthatja.
  • Ha tartósan túl alacsony a páratartalom, gyengülhet a légutak természetes védekezőképessége.
  • A lakás berendezései és a közérzeted is jelezheti, ha nincs rendben az otthoni levegő páratartalma.

Ha a beltéri páratartalom mértéke tartósan 30 százalék alá esik – ami főként a téli fűtési szezonban gyakori –, azt a szervezeted sínyli meg. Egy lakásban ugyanis az ideális relatív érték 40 és 60 százalék között van, a kisgyerekek és csecsemők szobájában pedig valamivel magasabb, 50-60 százalék közötti arány az ajánlott. 

Alacsony páratartalom miatt legyengült szervezetű nő orrfújás közben a kanapéján használt zsebkendőkkel
Alacsony páratartalom esetén az orrüreget borító nedves védőréteg kiszárad és érzékennyé válik, így a szervezet tüsszentéssel próbálja megtisztítani a légutakat. Forrás: 123RF

Így jelez a szervezet, ha túl alacsony a páratartalom

A torok kiszáradhat, a szemünk viszkethet, gyakrabban tüsszögünk, és száraz köhögés lehet rajtunk úrrá. Emellett a bőrünk feszülni és viszketni kezd, az ajkunk kicserepesedik, a hajunk töredezetté válhat, sőt

az alacsony páratartalom miatt kialakuló rosszabb oxigénfelvétel miatt megmagyarázhatatlan fejfájást, fáradtságot és nyugtalan alvást is tapasztalhatunk.

Arról, hogy valami nem stimmel az otthonunkban, a környezet is árulkodhat, hiszen a fabútorok és a parketta megrepedezhet.

Súlyos következményei is lehetnek

A tartósan száraz, azaz a 30% alatti páratartalmú levegő egészségügyi kockázatot jelent. Nem életveszélyes, de hosszú távon súlyosbíthatja a meglévő krónikus betegségeket. A következő hosszú távú következményekkel járhat

Mi számít ideális páratartalomnak?

A túl száraz levegővel járó egészségügyi kockázatok mellett a túl magas, 60-65 százalék feletti páratartalom is gondokat okozhat. A felesleges nedvesség ugyanis lecsapódik a hidegebb falakon és az ablaküvegeken, ami ideális táptalajt teremt a penészgombák és a poratkák elszaporodásához. A gombaspórák belélegzése súlyos allergiás reakciókat, asztmás rohamokat és krónikus légúti megbetegedéseket válthat ki, miközben a dohos szag és a falak vizesedése az épület épségét is ronthatja.

Túl magas páratartalom miatt belülről nedves ablakok, előttük cserepes virágokkal, ablakdíszekkel és öntözőkannával
A párátlanító készülékek többsége a levegő lehűtésével csapja le a benne lévő nedvességet. Forrás: 123RF

A páratartalom-mérőre egész télen számíthatsz

Különösen a téli hónapokban, amikor a fűtés miatt a beltéri levegő nagyon kiszárad, hatalmas segítséget nyújthat egy páratartalom-mérő készülék. Az úgynevezett higrométer valós idejű értékeket mutat, így azonnal láthatjuk, mikor kezd el száradni a levegő a fűtés miatt, vagy mennyire válik párássá a lakás főzés, fürdés, illetve ruhaszárítás közben. 

A mérőnek köszönhetően nemcsak időben közbeavatkozhatunk, hanem a párásító és páramentesítő készülékeinket is időben működésbe hozhatjuk. 

Páratartalom-mérő eszköz ablakban
Egy páratartalom-mérő segítségével mindig láthatod, hogy éppen milyen a relatív páratartalom a helyiségben. Forrás: 123RF

Te is tehetsz az optimális páratartalomért

Ahhoz, hogy a lakásban folyamatosan optimális maradjon a páratartalom, érdemes néhány egyszerű szokást beépítened a mindennapokba. 

  • Ha túl magas az érték, a legfontosabb a rendszeres, naponta többszöri rövid, de intenzív kereszthuzatos szellőztetés, különösen zuhanyzás és főzés után. Ilyenkor a páraelszívó használata is sokat segíthet, akárcsak a lakáson belüli ruhaszárítás kerülése. Ha a helyzet indokolja, használjunk páramentesítő készüléket. 
  • Ha túl száraz a levegő, a leghatékonyabb megoldás egy jó minőségű párásító készülék beszerzése, de sokat segíthet az is, ha a radiátorokra párologtató edényeket helyezünk, több szobanövényt tartunk, vagy a frissen mosott ruhákat a szobában teregetjük ki, miközben a szobahőmérsékletet is érdemes észszerű keretek között, 20-22 Celsius-fok között tartani.

A növények is érző lények, ne feledkezz meg a komfortjukról, gondoskodj a megfelelő páratartalomról:

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