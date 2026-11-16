Vészjelzés: így jelez a szervezeted, ha túl alacsony a páratartalom a lakásban

A száraz levegő nemcsak a torkot és a szemet irritálhatja, hanem a bőrt és a hajat is kiszáríthatja.

Ha tartósan túl alacsony a páratartalom, gyengülhet a légutak természetes védekezőképessége.

A lakás berendezései és a közérzeted is jelezheti, ha nincs rendben az otthoni levegő páratartalma.

Ha a beltéri páratartalom mértéke tartósan 30 százalék alá esik – ami főként a téli fűtési szezonban gyakori –, azt a szervezeted sínyli meg. Egy lakásban ugyanis az ideális relatív érték 40 és 60 százalék között van, a kisgyerekek és csecsemők szobájában pedig valamivel magasabb, 50-60 százalék közötti arány az ajánlott.

Alacsony páratartalom esetén az orrüreget borító nedves védőréteg kiszárad és érzékennyé válik, így a szervezet tüsszentéssel próbálja megtisztítani a légutakat. Forrás: 123RF

Így jelez a szervezet, ha túl alacsony a páratartalom

A torok kiszáradhat, a szemünk viszkethet, gyakrabban tüsszögünk, és száraz köhögés lehet rajtunk úrrá. Emellett a bőrünk feszülni és viszketni kezd, az ajkunk kicserepesedik, a hajunk töredezetté válhat, sőt

az alacsony páratartalom miatt kialakuló rosszabb oxigénfelvétel miatt megmagyarázhatatlan fejfájást, fáradtságot és nyugtalan alvást is tapasztalhatunk.

Arról, hogy valami nem stimmel az otthonunkban, a környezet is árulkodhat, hiszen a fabútorok és a parketta megrepedezhet.

Súlyos következményei is lehetnek

A tartósan száraz, azaz a 30% alatti páratartalmú levegő egészségügyi kockázatot jelent. Nem életveszélyes, de hosszú távon súlyosbíthatja a meglévő krónikus betegségeket. A következő hosszú távú következményekkel járhat

a légutak nyálkahártyája kiszárad, így elveszíti öntisztuló képességét, emellett a vírusok és a lebegő porszemcsék sokkal tovább életképesek maradnak és tovább lebegnek a száraz levegőben, így gyakrabban kaphatsz el influenzát vagy megfázást;

az asztmás, allergiás vagy arcüreggyulladásra hajlamos emberek állapota tartósan romolhat a folyamatos légúti irritáció miatt;

a bőr védőrétege meggyengül, ami ekcémát, hámlást és viszketést okozhat.

Mi számít ideális páratartalomnak?

A túl száraz levegővel járó egészségügyi kockázatok mellett a túl magas, 60-65 százalék feletti páratartalom is gondokat okozhat. A felesleges nedvesség ugyanis lecsapódik a hidegebb falakon és az ablaküvegeken, ami ideális táptalajt teremt a penészgombák és a poratkák elszaporodásához. A gombaspórák belélegzése súlyos allergiás reakciókat, asztmás rohamokat és krónikus légúti megbetegedéseket válthat ki, miközben a dohos szag és a falak vizesedése az épület épségét is ronthatja.