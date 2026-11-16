Vészjelzés: így jelez a szervezeted, ha túl alacsony a páratartalom a lakásban

Ha a beltéri páratartalom mértéke tartósan 30 százalék alá esik – ami főként a téli fűtési szezonban gyakori –, azt a szervezeted sínyli meg. Egy lakásban ugyanis az ideális relatív érték 40 és 60 százalék között van, a kisgyerekek és csecsemők szobájában pedig valamivel magasabb, 50-60 százalék közötti arány az ajánlott.
A torok kiszáradhat, a szemünk viszkethet, gyakrabban tüsszögünk, és száraz köhögés lehet rajtunk úrrá. Emellett a bőrünk feszülni és viszketni kezd, az ajkunk kicserepesedik, a hajunk töredezetté válhat, sőt
az alacsony páratartalom miatt kialakuló rosszabb oxigénfelvétel miatt megmagyarázhatatlan fejfájást, fáradtságot és nyugtalan alvást is tapasztalhatunk.
Arról, hogy valami nem stimmel az otthonunkban, a környezet is árulkodhat, hiszen a fabútorok és a parketta megrepedezhet.
A tartósan száraz, azaz a 30% alatti páratartalmú levegő egészségügyi kockázatot jelent. Nem életveszélyes, de hosszú távon súlyosbíthatja a meglévő krónikus betegségeket. A következő hosszú távú következményekkel járhat
A túl száraz levegővel járó egészségügyi kockázatok mellett a túl magas, 60-65 százalék feletti páratartalom is gondokat okozhat. A felesleges nedvesség ugyanis lecsapódik a hidegebb falakon és az ablaküvegeken, ami ideális táptalajt teremt a penészgombák és a poratkák elszaporodásához. A gombaspórák belélegzése súlyos allergiás reakciókat, asztmás rohamokat és krónikus légúti megbetegedéseket válthat ki, miközben a dohos szag és a falak vizesedése az épület épségét is ronthatja.
Különösen a téli hónapokban, amikor a fűtés miatt a beltéri levegő nagyon kiszárad, hatalmas segítséget nyújthat egy páratartalom-mérő készülék. Az úgynevezett higrométer valós idejű értékeket mutat, így azonnal láthatjuk, mikor kezd el száradni a levegő a fűtés miatt, vagy mennyire válik párássá a lakás főzés, fürdés, illetve ruhaszárítás közben.
A mérőnek köszönhetően nemcsak időben közbeavatkozhatunk, hanem a párásító és páramentesítő készülékeinket is időben működésbe hozhatjuk.
Ahhoz, hogy a lakásban folyamatosan optimális maradjon a páratartalom, érdemes néhány egyszerű szokást beépítened a mindennapokba.
A növények is érző lények, ne feledkezz meg a komfortjukról, gondoskodj a megfelelő páratartalomról:
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