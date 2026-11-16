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Köddel és esővel indul a hét, de a szél sem fog kímélni minket

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors időjárás
PUBLIKÁLÁS: 2026. november 16. 07:00
csapadékeső
Ha azt hitted, a Charles ciklonnal véget ért az alapos locsolás, akkor rossz hírünk van. Mutatjuk, milyen időjárással indul a hét!

A kevés hétvégi napsütés után ismét gondolt egyet az időjárás. Köddel és csapadékkal indul a hét, így az esernyőt jó lesz magunknál tartani!

Mutatjuk, milyen időjárással indul a hét!
Mutatjuk, milyen időjárással indul a hét! (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash.com

Mutatjuk, milyen időjárással indul a hét!

A HungaroMet előrejelzése szerint nagyrészt erősen felhős vagy borult idő várható, de kisebb-nagyobb szakadozások előfordulhatnak. Csapadékból sem lesz hiány: több helyen számíthatunk esőre, záporra, míg az ország nyugati területein erre kisebb az esély. A szél sem fog kímélni minket: a délies szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik majd. Reggel 0 és +8 fok, míg délután 6 és 14 fok között alakul a hőmérséklet.

A kedd sem ígér sok jót: a viharos szél mellett szinte az egész országban lehet csapadékra számítani.

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu