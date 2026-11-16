Köddel és esővel indul a hét, de a szél sem fog kímélni minket

A kevés hétvégi napsütés után ismét gondolt egyet az időjárás. Köddel és csapadékkal indul a hét, így az esernyőt jó lesz magunknál tartani!

Mutatjuk, milyen időjárással indul a hét! (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash.com

Mutatjuk, milyen időjárással indul a hét!

A HungaroMet előrejelzése szerint nagyrészt erősen felhős vagy borult idő várható, de kisebb-nagyobb szakadozások előfordulhatnak. Csapadékból sem lesz hiány: több helyen számíthatunk esőre, záporra, míg az ország nyugati területein erre kisebb az esély. A szél sem fog kímélni minket: a délies szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik majd. Reggel 0 és +8 fok, míg délután 6 és 14 fok között alakul a hőmérséklet.

A kedd sem ígér sok jót: a viharos szél mellett szinte az egész országban lehet csapadékra számítani.