Russell Brand felesége megtörte hallgatását férje bebörtönzéséről

Russell Brand felesége végre megtörte hallgatását, miután férjét több mint egy évtizedes börtönbüntetésre ítélték szexuális zaklatás és nemi erőszak miatt. Laura Brand egyedül állt kamera elé, és elmondta, hogy bár egy kis időbe fog telni, de szeretné folytatni azt a munkát, amit közösen kezdtek el.
Russell Brand felesége, Laura Gallacher november 15-én jelentkezett a házaspár közös YouTube-műsorában, a Sunday Service with the Brands című sorozatban. A 39 éves nő ezúttal egyedül ült a kamera elé, hiszen férje jelenleg börtönben tölti a rá kiszabott büntetését. Laura Brand először arról beszélt, hogy a műsor a történtek ellenére sem szűnik meg, ő pedig tovább szeretné vinni azt a közösséget és munkát, amelyet férjével együtt építettek fel. Mindemellett azt is elárulta, hogy a történtek ellenére továbbra is a hitükre támaszkodnak, és bíznak abban, hogy minden úgy alakul, ahogyan annak alakulnia kell.
Russell Brand felesége arról is őszintén megnyílt, mennyire szokatlan lesz számára, hogy a jövőben férje nélkül kell vezetnie a műsort. Véleménye szerint időbe telik majd, mire megszokja, hogy egyedül ül a kamera előtt, és nem oszthatja meg vele közvetlenül ezeket a pillanatokat. Majd ezek után egy korábban rögzített videót is közzétett: egy közel egyórás epizódot, amelyben Russell Brand is szerepelt. A beszélgetés során vallásról és erkölcsről volt szó és még a színész tárgyalása idején lett felvéve.
Russell Brand ügyében november 5-én hozott ítéletet a londoni Southwark bíróság. Az 51 éves férfit egy nemi erőszak és három szexuális zaklatás miatt találták bűnösnek. A bűncselekmények 2004 és 2009 között történtek, abban az időszakban, amikor Russell Brand egyre ismertebb televíziós és rádiós személyiséggé vált. És bár a színész és humorista mindvégig ártatlannak vallotta magát, az esküdtszék négy vádpontban mégis bűnösnek találta. A bíróság ezt követően november 9-én hirdette ki a büntetést: az 51 éves humoristát 10 és fél év szabadságvesztésre ítélték.
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