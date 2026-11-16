65 éves lenne Scherer Péter! Emlékpadot avattak és fát ültettek az emlékére a Balaton partján

A Jászai Mari-díjas színművész többször említette a Balatont, mint gyermekkorának egyik fontos helyszínét. Tihany és Sajkod is rendkívül fontos szerepet töltött be Scherer Péter életében, mostantól pedig örökre ott lesz a neve a magyar tenger partjánál. Kötél Balázs, Tihany polgármestere egy szívszorító beszédet is mondott a megemlékezésen, amin rengeteg rajongó vett részt és sokan fehér rózsával a kezükben érkeztek.
A fenti képen látható emlékpad és egy fa őrzi innentől a színész emlékét a Balaton partján, ahova családtagok, rajongók, ismerősök és a helyi lakók is kilátogattak. A veol.hu beszámolója szerint korábbi interjú részleteket is lejátszottak az avatáson, ahol Sajkodhoz fűződő emlékeiről mesélt a Jászai Mari-díjas színművész.
Nem véletlen, hogy éppen Sajkodon került sor az emlékpad avatására, mivel Scherer Péter szülei ebben a kis faluban vásároltak egy nyaralót, ahol a színész gyerekkorának nagy részét töltötte.
Kötél Balázs, Tihany polgármestere elárulta, hogy az ötlet Tóth Judit önkormányzati képviselőtől származott. Eredetileg egy fasor volt az ötlet, ám a helyi viszonyok miatt az emlékpad és a faültetés mellett döntöttek. A polgármester elmondása szerint az önkormányzat gondoskodik majd a környék megóvásáról.
Egy Scherer Péter portréját ábrázoló emléktáblát is felajánlott Tóth Károly, ami majd később kerül a pad és a fa mellé. Végül a résztvevők egy étterembe vonultak el, ahol tovább folytatták a beszélgetést és az emlékezést.
A Jászai Mari-díjas színművész méltó megemlékezést kapott gyerekkorának meghatározó helyszínén, aki ma lenne 65 éves. Scherer Pétere nem is emlékezhettek volna meg ennél szebben, a múlt szombati naptól kezdve pedig már bárki helyet foglalhat az emlékpadon és onnan csodálhatja a Balaton szemet gyönyörködtető táját.
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