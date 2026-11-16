Történelmi rekord: hollywoodi sikerfilmeket előzött meg a Hogyan tudnék élni nélküled? 2.

Minden idők legjobb magyar filmes nyitóhétvégéjét produkálta a rendszerváltás óta a Hogyan tudnék élni nélküled? 2. című film, amely első mozis hétvégéjén 202 134 nézőt vonzott, és bruttó 528 millió 449 ezer 827 forint jegybevételt ért el - tájékoztatta a Nemzeti Filmintézet (NFI) az MTI-t hétfőn. A korábbi rekordot az 1997-ben bemutatott A miniszter félrelép tartotta 144 ezer nézővel.

Minden idők legjobb magyar filmes nyitóhétvégéjét produkálta a rendszerváltás óta a Hogyan tudnék élni nélküled? 2. című film / Fotó: Szabolcs László

Rekordot döntött a Hogyan tudnék élni nélküled? 2. a magyar mozikban

A Hogyan tudnék élni nélküled? című film folytatása több hollywoodi produkció magyarországi nyitóhétvégi nézőszámát is felülmúlta, köztük a Pókember: Nincs hazaút (189 904 néző), az Avatar: A víz útja (177 279 néző), a Thor: Ragnarök (174 521 néző) és a Jégvarázs 2. (165 216 néző) eredményét is.

A film a magyarországi nyitóhétvégi bruttó jegybevételi rangsorban a harmadik helyet szerezte meg. Ennél magasabb bevételt eddig csak a Pókember: Vadonatúj nap és a Bosszúállók: Végjáték ért el bemutatója első hétvégéjén.

A rekorddöntő szereplés nem előzmények nélküli:

a 2024 decemberében bemutatott első rész, a Demjén Ferenc dalaira épülő zenés romantikus film szintén kiemelkedő közönségsikert aratott. A produkció hónapokon át a hazai mozik egyik legnépszerűbb alkotása volt, és az elmúlt negyven év legsikeresebb magyar filmjévé vált.

A második rész bemutatóját jelentős közönségérdeklődés előzte meg. Az első előzetesek milliós online eléréseket generáltak, a jegyelővásárlási adatok pedig már hetekkel a premier előtt nagy érdeklődést jeleztek.

A Hogyan tudnék élni nélküled? 2. a szerelem, a barátság, az újrakezdés és az egymásra találás témáit dolgozza fel, a történetben pedig ismét fontos szerepet kapnak Demjén Ferenc dalai.

Őszintén hittünk abban, hogy a közönség szeretni fogja ezt a filmet, de arra, ami az elmúlt napokban történt, senki sem lehetett teljesen felkészülve. Ez a rekord nemcsak a színészek, a stáb és az alkotók munkájának elismerése, hanem annak bizonyítéka is, hogy a magyar emberek nyitottak az érzelmes, zenés szórakoztató filmekre

- idézte a közlemény Kirády Attilát, a film vezető producerét.