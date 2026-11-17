A pár hét késést nagyon gyorsan sikerült bepótolnia a fiatal lánynak, mégsem bánta meg, hogy már most nagyon közel került az egyik kísértőhöz. Korábban Gábor tökéletesnek írta le kapcsolatukat, azonban gyorsan fordult a kocka. Egyik pillanatról a másikra úgy tűnt, hogy biztos nem együtt mennek majd haza. A rajongók viszont ismét szemfülesek voltak és kiszúrtak egy korábbi posztot Gabriellától, ami már A Kísértés forgatása után jelent meg.

A Kísértés 2026-os évada nagy fordulatot vett egy ártatlannak tűnő bejegyzés miatt (Fotó: TV2)

A Kísértés sztárja így reagált párja videójára

Szerintem én szégyellem magam, hogy ő egy ilyen ember. Semmi olyat nem láttam, amire számítottam. Így is azt mondom, hogy semmit nem bántam meg, amit tettem. Ebben a kapcsolatban sosem én voltam a főszereplő és ez volt a baj

– jelentette ki Gabriella.

Gábor a korábbi tábortűz ceremónia után a párjától kapott karkötőjét letépte és a medencébe dobta. Ezt látva Gabriella elmondta, hogy neki ez fájt a legjobban. „Sokkal kevesebbet dolgozok, mint Gábor és kevesebbet is keresek. Viszont sokat tettem bele abba a karkötőbe, hogy neki jó legyen. Ő pedig gondolkodás nélkül letépte úgy, hogy én a gyűrűt és a karkötőt sem vettem le” – emelte ki A Kísértés sztárja.

Menyhárt Gábor és Filep Gabriella úgy tűnik, hogy a műsor után is együtt maradnak (Fotó: TV2)

Rajongók buktatták le a szereplőket

Ugye már sokan tisztában vannak azzal, hogy Gábor nemcsak A Kísértés által kapott hírnevet, hanem korábban Magyar Péter haját vágva is posztolt. Márciusban került ki a bejegyzés, amit még Gabriella is megosztott egy szöveggel együtt.

Csoda férjem munkája

– írta közösségi oldalán a TV2 szereplője.

Akkor még senki nem gondolta volna, hogy ennek a posztnak mekkora jelentősége is lesz, mivel szerepelni fognak A Kísértés műsorában. Az egyetlen probléma ezzel a bejegyzéssel, hogy januárban forgatták Thaiföldön az adásokat. Ez pedig arra enged következtetni mindenkit, hogy együtt maradhattak a műsor után Gáborral és közben meg is házasodtak.

Így a műsorban bármennyire tűnik úgy, hogy ebből már nincs visszaút, valahogy mégis könnyen meglehet, hogy megbeszélik A Kísértés szigetén történteket.