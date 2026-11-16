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Összeesett a 25 éves, diákjával szexelő tanárnő, amikor bilincsben vitték el az iskolából

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors tanárnő
PUBLIKÁLÁS: 2026. november 16. 21:00
diákszex
Egy katolikus fiúiskola Ausztráliában. Egy 25 éves tanárnő. Egy mindössze 15 éves diák. És egy rendőrségi intézkedés. Ezekből az összetevőkből bontakozott ki egy megdöbbentő történet, amelynek végén a diákjával szexelő tanárnő börtönbe került.
Bors
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Ella Clementset 2025. szeptember 16-án tartóztatták le, miután nyilvánosságra kerültek a fiatalkorú diákkal kapcsolatos súlyos vádak. A beszámolók szerint a tanárnő a földre rogyott, amikor az iskola területén megbilincselték.

Letartóztatták a diákjával szexelő tanárnőt
Letartóztatták a diákjával szexelő tanárnőt (illusztráció) Fotó: Pexels

Letartóztatták a diákjával szexelő tanárnőt

A 25 éves pedagógust azzal vádolták, hogy jogellenes kapcsolatot tartott fenn egy 15 éves fiúval. Clements végül bűnösnek vallotta magát, és vádalkut kötött az ügyészséggel.

A megállapodás keretében négy további vádpontot ejtettek, amelyek között fiatalkorú sérelmére elkövetett, súlyosbított szexuális bűncselekmény is szerepelt. A volt tanárnőt börtönbüntetésre ítélték, annak pontos időtartamát azonban nem közölték.

Az ausztrál katolikus fiúiskola a letartóztatás után azonnal elbocsátotta a szexuális botrányba keveredett pedagógust. Jonathan Byrne igazgató a szülőket arról tájékoztatta, hogy az intézmény teljes mértékben együttműködik a rendőrséggel.

Hangsúlyozta, hogy az ügy részleteiről jogi okokból csak korlátozottan beszélhetnek, mivel elsődleges szempontjuk az érintett diák biztonságának és jóllétének védelme – írja a Daily Star.

 

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