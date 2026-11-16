Összeesett a 25 éves, diákjával szexelő tanárnő, amikor bilincsben vitték el az iskolából

Ella Clementset 2025. szeptember 16-án tartóztatták le, miután nyilvánosságra kerültek a fiatalkorú diákkal kapcsolatos súlyos vádak. A beszámolók szerint a tanárnő a földre rogyott, amikor az iskola területén megbilincselték.
A 25 éves pedagógust azzal vádolták, hogy jogellenes kapcsolatot tartott fenn egy 15 éves fiúval. Clements végül bűnösnek vallotta magát, és vádalkut kötött az ügyészséggel.
A megállapodás keretében négy további vádpontot ejtettek, amelyek között fiatalkorú sérelmére elkövetett, súlyosbított szexuális bűncselekmény is szerepelt. A volt tanárnőt börtönbüntetésre ítélték, annak pontos időtartamát azonban nem közölték.
Az ausztrál katolikus fiúiskola a letartóztatás után azonnal elbocsátotta a szexuális botrányba keveredett pedagógust. Jonathan Byrne igazgató a szülőket arról tájékoztatta, hogy az intézmény teljes mértékben együttműködik a rendőrséggel.
Hangsúlyozta, hogy az ügy részleteiről jogi okokból csak korlátozottan beszélhetnek, mivel elsődleges szempontjuk az érintett diák biztonságának és jóllétének védelme – írja a Daily Star.
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