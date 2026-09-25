Meghan Markle alig tért vissza Harry herceggel az Egyesült Királyságba, máris egy meglepő lehetőséget kapott. A sussexi hercegné egyik kedvenc brit rádióállomása, a Magic Radio műsorvezetője ugyanis felvetette, hogy akár saját műsort is vezethetne náluk. A különös állásajánlatot ráadásul nem közvetlenül neki, hanem férjének dobták fel, aki megígérte, hogy továbbítja feleségének az ötletet.

Meghan Markle meglepő állásajánlatot kapott egy brit rádióállomástól (Fotó: PA / Northfoto)

Meghan Markle állásajánlatot kapott a kedvenc brit rádióállomásától

állásajánlatot kapott a kedvenc brit rádióállomásától Gaby Roslin műsorvezető egy nemrégiben tartott rendezvényen tréfásan felkérte a sussexi hercegnét, hogy vezessen műsort a Magic Radio ban

műsorvezető egy nemrégiben tartott rendezvényen tréfásan felkérte a sussexi hercegnét, hogy vezessen műsort a ban A meglepő ajánlatot férjének, Harry hercegnek tették, aki közölte, hogy továbbítja feleségének.

Meghan Markle meglepő állásajánlatot kapott az Egyesült Királyságban

Úgy tűnik, Meghan Markle számára egészen váratlan lehetőség nyílhat meg a brit médiában. Szeptember 21-én tartották a WellChild Awards eseményt Londonban, ahol Gaby Roslin, a Magic Radio műsorvezetője egy hirtelen ötlettel állt elő. Arról kérdezte Harry herceget, hogy mit szólna ahhoz, ha felesége saját műsort kapna a rádiónál. A sussexi herceg pedig meglepő mód nem utasította el az ajánlatot. Éppen ellenkezőleg, azt mondta, hogy még nem beszéltek arról, Meghan Markle milyen műsort vezetne szívesen, de hazaviszi neki a javaslatot.

A meglepő kérdést Harry hercegnek tették fel a 2026-os WellChild Awards eseményen Londonban (Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment / Northfoto)

Meghan Markle nem hiába kapta ezt a lehetőséget

A Sussex-i hercegné nem véletlenül kapott egy ilyen ajánlatot. Még a Netflix-en fuót Szeretettel: Meghan című sorozat második évadában Tan France divattervezőnek bevallotta, hogy az Egyesült Államokban a brit dolgok közül a Magic Radio hiányzik neki a legjobban:

Őszintén szólva, az egyik dolog, ami a legjobban hiányzik nekem az Egyesült Királyságból, az a Magic nevű rádióállomás

Úgy tűnik, a rajongása azóta sem múlt el. Harry herceg ugyanis most is megerősítette ezt a WellChild Awards eseményen:

Ó, Meg imádja a Magicet.

Meghan Markle korábban bevallotta, hogy a Magic Radio hiányzott neki a legjobban, amikor az Egyesült Államokban élt (Fotó: PA / Northfoto)

Nem ez az első alkalom, hogy megkörnyékezték

A mostani felkérés ráadásul nem az első alkalom, hogy a Magic Radio képviselői nyilvánosan felvetették Meghan Markle számára a műsorvezetés lehetőségét. Miután a Sussex-i hercegné korábban bevallotta, hogy mennyire szereti az állomást, a Magic Radio tartalomigazgatója, Paul Sylvester is nyilvánosan jelezte, hogy az ajtó nyitva áll előtte:

Az ajánlat áll: ha a hercegné műsort szeretne vezetni, szívesen látjuk.

Tehát az ajánlat adott, most már csak Meghan Markle-en áll a dolog: vajon mikrofont ragad a Magic Radio kedvéért vagy inkább nemet mond és marad a színészkedésnél?