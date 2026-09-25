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Meghan Markle meglepő állásajánlatot kapott az Egyesült Királyságban

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors állásajánlat
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 25. 16:30
SussexrádióállomásMeghan MarkleHarry herceg
A sussexi hercegné meglepő ajánlatot kapott. A Magic Radio, Meghan Markle kedvenc brit rádióállomása férjén, Harry hercegen keresztül állást kínált neki.
Fekete Ágnes
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Meghan Markle alig tért vissza Harry herceggel az Egyesült Királyságba, máris egy meglepő lehetőséget kapott. A sussexi hercegné egyik kedvenc brit rádióállomása, a Magic Radio műsorvezetője ugyanis felvetette, hogy akár saját műsort is vezethetne náluk. A különös állásajánlatot ráadásul nem közvetlenül neki, hanem férjének dobták fel, aki megígérte, hogy továbbítja feleségének az ötletet.

Meghan Markle meglepő állásajánlatot kapott egy brit rádióállomástól
Meghan Markle meglepő állásajánlatot kapott egy brit rádióállomástól (Fotó: PA /  Northfoto)
  • Meghan Markle állásajánlatot kapott a kedvenc brit rádióállomásától
  • Gaby Roslin műsorvezető egy nemrégiben tartott rendezvényen tréfásan felkérte a sussexi hercegnét, hogy vezessen műsort a Magic Radioban
  • A meglepő ajánlatot férjének, Harry hercegnek tették, aki közölte, hogy továbbítja feleségének. 

Meghan Markle meglepő állásajánlatot kapott az Egyesült Királyságban

Úgy tűnik, Meghan Markle számára egészen váratlan lehetőség nyílhat meg a brit médiában. Szeptember 21-én tartották a WellChild Awards eseményt Londonban, ahol Gaby Roslin, a Magic Radio műsorvezetője egy hirtelen ötlettel állt elő. Arról kérdezte Harry herceget, hogy mit szólna ahhoz, ha felesége saját műsort kapna a rádiónál. A sussexi herceg pedig meglepő mód nem utasította el az ajánlatot. Éppen ellenkezőleg, azt mondta, hogy még nem beszéltek arról, Meghan Markle milyen műsort vezetne szívesen, de hazaviszi neki a javaslatot.

A meglepő kérdést Harry hercegnek tették fel a 2026-os WellChild Awards eseményen Londonban
A meglepő kérdést Harry hercegnek tették fel a 2026-os WellChild Awards eseményen Londonban (Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment /  Northfoto)

Meghan Markle nem hiába kapta ezt a lehetőséget

A Sussex-i hercegné nem véletlenül kapott egy ilyen ajánlatot. Még a Netflix-en fuót Szeretettel: Meghan című sorozat második évadában Tan France divattervezőnek bevallotta, hogy az Egyesült Államokban a brit dolgok közül a Magic Radio hiányzik neki a legjobban:

Őszintén szólva, az egyik dolog, ami a legjobban hiányzik nekem az Egyesült Királyságból, az a Magic nevű rádióállomás

Úgy tűnik, a rajongása azóta sem múlt el. Harry herceg ugyanis most is megerősítette ezt a WellChild Awards eseményen:

Ó, Meg imádja a Magicet.

Meghan Markle korábban bevallotta, hogy a Magic Radio hiányzott neki a legjobban, amikor az Egyesült Államokban élt
Meghan Markle korábban bevallotta, hogy a Magic Radio hiányzott neki a legjobban, amikor az Egyesült Államokban élt (Fotó: PA /  Northfoto)

Nem ez az első alkalom, hogy megkörnyékezték

A mostani felkérés ráadásul nem az első alkalom, hogy a Magic Radio képviselői nyilvánosan felvetették Meghan Markle számára a műsorvezetés lehetőségét. Miután a Sussex-i hercegné korábban bevallotta, hogy mennyire szereti az állomást, a Magic Radio tartalomigazgatója, Paul Sylvester is nyilvánosan jelezte, hogy az ajtó nyitva áll előtte:

Az ajánlat áll: ha a hercegné műsort szeretne vezetni, szívesen látjuk. 

Tehát az ajánlat adott, most már csak Meghan Markle-en áll a dolog: vajon mikrofont ragad a Magic Radio kedvéért vagy inkább nemet mond és marad a színészkedésnél?

 

 

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