Ezzel a gyönyörű színésznővel házasodott össze a Maneskin frontembere

A Maneskin frontembere, Damiano David (27) és Dove Cameron (30) az olaszországi Montalcinóban házasodtak össze. A pár csütörtökön érkezett a festői toszkán település városházájára, ahol megtartották a hivatalos ceremóniát – adta hírül a Nieuwsblad.
A rockénekes törtfehér öltönyt és olívazöld sálat viselt, míg kedvese egy hófehér, karcsúsított Giorgio Armani-kosztümben állt az oltár elé. A híres színésznő hosszú köpenyt és nyakkendőt viselt, kezében pedig fehér kálából álló csokrot tartott. A ceremónia után az ifjú házasok egy krémszínű kabrióval távoztak, amely tökéletesen passzolt az öltözékükhöz.
A pár az esküvő részleteit a Vogue Italia számára is megosztotta. Damiano és Dove ebben a hónapban a magazin címlapján szerepelnek, és exkluzív fotókat is engedélyeztek a nagy napról.
A pár 2023-ban jött össze, miután az MTV Video Music Awardson találkoztak. Az eljegyzésüket idén januárban jelentették be.
Az énekes nem egy látványos helyszínen kérte meg szerelme kezét: otthon, pakolás közben tette fel a kérdést.
A színésznő később Jimmy Fallon műsorában mesélte el, hogy éppen egy utazásra készültek, ő pedig egy túlméretezett pólót viselt, miközben a lakásban teljes volt a felfordulás.
Damiano szerint az életük már így is tele van nagy, nyilvános eseményekkel, ezért egy egyszerű, otthoni lánykérést szeretett volna, ami csak róluk szól.
Dove Cameron amerikai színésznő és énekesnő a Liv és Maddie című Disney-sorozatban vált ismertté, amelyben az ikertestvéreket, Livet és Maddie-t alakította. Az Utódok filmsorozatban Mal, azaz Maleficent lánya szerepét játszotta, amely tovább növelte nemzetközi ismertségét.
A Maneskin egy 2016-ban, Rómában alakult olasz rockzenekar, amelyet Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi és Ethan Torchio alapított. A nemzetközi áttörést a 2021-es Eurovíziós Dalfesztivál megnyerése hozta meg számukra a Zitti e buoni című dallal.
A rockbanda 2024-ben szünetet tartott, miközben a tagok szólókarrierjükre koncentráltak. A zenekar 2027-es Sanremói visszatéréséről már bejelentések is elhangzottak, ám a reunion körül továbbra sem minden részlet tisztázott.
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