Ezzel a gyönyörű színésznővel házasodott össze a Maneskin frontembere

A Maneskin frontembere, Damiano David (27) és Dove Cameron (30) az olaszországi Montalcinóban házasodtak össze. A pár csütörtökön érkezett a festői toszkán település városházájára, ahol megtartották a hivatalos ceremóniát – adta hírül a Nieuwsblad.

Összeházasodott a Maneskin frontembere és Dove Cameron színésznő.

Fotó: Agostino Fabio / Getty Images

Különleges ruhában mondta ki az igent

A rockénekes törtfehér öltönyt és olívazöld sálat viselt, míg kedvese egy hófehér, karcsúsított Giorgio Armani-kosztümben állt az oltár elé. A híres színésznő hosszú köpenyt és nyakkendőt viselt, kezében pedig fehér kálából álló csokrot tartott. A ceremónia után az ifjú házasok egy krémszínű kabrióval távoztak, amely tökéletesen passzolt az öltözékükhöz.

A ceremónia után az ifjú házasok egy krémszínű kabrióval távoztak, amely tökéletesen illett az öltözékükhöz.

Fotó: Agostino Fabio / Getty Images

A pár az esküvő részleteit a Vogue Italia számára is megosztotta. Damiano és Dove ebben a hónapban a magazin címlapján szerepelnek, és exkluzív fotókat is engedélyeztek a nagy napról.

Otthon, egy hétköznapi pillanatban kérte meg a kezét

A pár 2023-ban jött össze, miután az MTV Video Music Awardson találkoztak. Az eljegyzésüket idén januárban jelentették be.

Az énekes nem egy látványos helyszínen kérte meg szerelme kezét: otthon, pakolás közben tette fel a kérdést.

Dove Cameron színésznő

Fotó: AFP

A színésznő később Jimmy Fallon műsorában mesélte el, hogy éppen egy utazásra készültek, ő pedig egy túlméretezett pólót viselt, miközben a lakásban teljes volt a felfordulás.

Damiano szerint az életük már így is tele van nagy, nyilvános eseményekkel, ezért egy egyszerű, otthoni lánykérést szeretett volna, ami csak róluk szól.

Dove Cameron színésznő

Fotó: AFP

Dove Cameron amerikai színésznő és énekesnő a Liv és Maddie című Disney-sorozatban vált ismertté, amelyben az ikertestvéreket, Livet és Maddie-t alakította. Az Utódok filmsorozatban Mal, azaz Maleficent lánya szerepét játszotta, amely tovább növelte nemzetközi ismertségét.