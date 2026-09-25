Pásztor Erzsi: „El sem hiszem, hogy kilencvenéves lettem”

Pásztor Erzsi Kossuth- és Jászai Mari-díjas művésznő elismerte, hogy olykor még saját magának is nehezére esik kimondani a bűvös számot.
Szinte el sem hiszem, hogy kilencven éves lettem. Általában nem is ezt a számot mondom, hanem valahogy mindig automatikusan nyolcvanat említek, mert erre áll rá a szám: egyszerűen nem jön ki a torkomon az igazi korom. Aztán persze rögtön korrigálok, és szabadkozva mondom, hogy kilencven, nem pedig nyolcvan
– kezdte a hot!-nak mosolyogva a népszerű színésznő.
A legtöbben hajlamosak nagy feneket keríteni az ünneplésnek, ám a Szomszédok Janka nénije egészen másként viszonyul a jeles napokhoz.
„A születésnapokat valahogy sosem szerettem igazán. Jött a nap, felköszöntöttek, én pedig tudomásul vettem, és kész. Nem csinálok belőle nagy ügyet, hisz úgy kezeltem ezt a napot, mint bármelyik más ember.”
Ilyen kerek születésnap mellett természetesen nem lehet szó nélkül elmenni, így a kollégák egy rendhagyó összejövetellel tisztelegnek a művésznő páratlan életútja előtt.
Ünneplés azért lesz, hiszen Bank Tamás egy meglepetéspartival készül nekem a Játékszínben, ahova meghívtam a családomat és a barátaimat is. Szeptember 24-én nem lesz előadás a színházban, hanem kifejezetten az én születésnapomat köszöntjük
– mesélte lapunknak még a nagy esemény előtt.
Hatvan év után nemrég ugyan visszavonult a színpadtól, a tétlenség helyett azonban egy egészen másfajta sikertörténet aranyozza be a mindennapjait.
„Őszintén szólva nem érint olyan fájdalmasan, mint hittem, ugyanis megjelent a könyvem, ami teljesen lekötött. Mindig rettegtem tőle, hogy ha nem játszom majd, nagyon megviselne, de a sors keze segített, mert jött ez a projekt. Nem a dicsekvés mondatja velem, de hál’ Istennek óriási siker. Olyannyira, hogy már a plusz példányokat nyomják, ez pedig rengeteg örömöt ad nekem” – mesélte áradozva.
A jeles jubileum alkalmából az is szóba került, hogy mi a titka annak az irigylésre méltó derűnek és kiegyensúlyozottságnak, amely mindig is jellemezte őt.
A mögöttem lévő évek rengeteg mindenre megtanítottak. Ami rossz volt, azt egyszerűen kiráztam magamból, és tudatosan megpróbáltam úgy élni, hogy ne azzal foglalkozzak, ami egykor bánatot okozott.
A jövő generációját sem hagyta tanács nélkül Pásztor Erzsi Janka néni megformálója: elképesztő élettapasztalatából merítve egy őszinte útravalót fogalmazott meg a fiatal színészeknek, amely tanulság lehet számukra.
„Nekik tapasztalniuk kell, és idővel meglátják, hogy milyen az igazi élet. Amikor az ember ott áll a pályán, az már a valóság, nem játék. Kilencven esztendővel a hátam mögött pontosan tudom, hogy ott mindenki a saját kárán tanul, és sajnos a bajok elkerülhetetlenek” – fogalmazott.
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