Pásztor Erzsi: „El sem hiszem, hogy kilencvenéves lettem”

Pásztor Erzsi Kossuth- és Jászai Mari-díjas művésznő elismerte, hogy olykor még saját magának is nehezére esik kimondani a bűvös számot.

Pásztor Erzsi kerek születésnapot ünnepel (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin/ Szabolcs László)

Pásztor Erzsi szeptember 24-én a kilencvenedik esztendőbe lépett

szeptember 24-én a kilencvenedik esztendőbe lépett Elmesélte, hogy érinti ez a kerek évforduló

Az interjúban a visszavonulásáról is vallott

Pásztor Erzsi alig hiszi, hogy betöltötte a kilencven életévét

Szinte el sem hiszem, hogy kilencven éves lettem. Általában nem is ezt a számot mondom, hanem valahogy mindig automatikusan nyolcvanat említek, mert erre áll rá a szám: egyszerűen nem jön ki a torkomon az igazi korom. Aztán persze rögtön korrigálok, és szabadkozva mondom, hogy kilencven, nem pedig nyolcvan

– kezdte a hot!-nak mosolyogva a népszerű színésznő.

A legtöbben hajlamosak nagy feneket keríteni az ünneplésnek, ám a Szomszédok Janka nénije egészen másként viszonyul a jeles napokhoz.

„A születésnapokat valahogy sosem szerettem igazán. Jött a nap, felköszöntöttek, én pedig tudomásul vettem, és kész. Nem csinálok belőle nagy ügyet, hisz úgy kezeltem ezt a napot, mint bármelyik más ember.”

Könyve segített feldolgozni a művésznő visszavonulását (Fotó: Vendel Lajos / hot! magazin/ archív)

Pásztor Erzsi korához képest nagyon aktív életet él

Ilyen kerek születésnap mellett természetesen nem lehet szó nélkül elmenni, így a kollégák egy rendhagyó összejövetellel tisztelegnek a művésznő páratlan életútja előtt.

Ünneplés azért lesz, hiszen Bank Tamás egy meglepetéspartival készül nekem a Játékszínben, ahova meghívtam a családomat és a ba­rá­tai­mat is. Szeptember 24-én nem lesz előadás a színházban, hanem kifejezetten az én születésnapomat köszöntjük

– mesélte lapunknak még a nagy esemény előtt.

Hatvan év után nemrég ugyan visszavonult a színpadtól, a tétlenség helyett azonban egy egészen másfajta sikertörténet aranyozza be a mindennapjait.

„Őszintén szólva nem érint olyan fájdalmasan, mint hittem, ugyanis megjelent a könyvem, ami teljesen lekötött. Mindig rettegtem tőle, hogy ha nem játszom majd, nagyon megviselne, de a sors keze segített, mert jött ez a projekt. Nem a dicsekvés mondatja velem, de hál’ Istennek óriási siker. Olyannyira, hogy már a plusz példányokat nyomják, ez pedig rengeteg örömöt ad nekem” – mesélte áradozva.