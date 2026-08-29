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Meghan Markle amerikai életéről kínos titkok derültek ki

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PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 29. 17:00
Buckingham PalotaMontecitoMeghan Marklebrit királyi családHarry herceg
A sussexi hercegi pár montecitói élete lelepleződni látszik. Meghan Markle sznob viselkedése miatt szinte képtelen volt házvezetőnőt alkalmazni.
Fekete Ágnes
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Kellemetlen részletek láttak napvilágot Meghan Markle amerikai életéről. Egy, a Page Six-nek nyilatkozó forrás szerint a hercegné állítólag olyan bántóan és lekezelően viselkedett az állásinterjúk során, hogy szinte képtelenség volt házvezetőnőt találnia.  

Meghan Markle lekezelő stílusa miatt szinte senki nem akart neki dolgozni
Meghan Markle lekezelő stílusa miatt szinte senki nem akart neki dolgozni (Fotó: PA /  Northfoto)
  • Meghan Markle montecitói tartózkodása során képtelen volt házvezetőnőt találni otthonukba
  • Egy névtelen forrás szerint ennek a sussexi hercegné 'sznob és udvariatlan' viselkedése volt az oka
  • Korábban a brit királyi családnál is érték őt hasonló kritikák a lekezelő stílusa miatt

Meghan Markle amerikai életéről kínos titkok derültek ki

Meghan Markle és Harry herceg hat éve élnek a kaliforniai Montecitóban, ám most, hogy a család hosszabb időre visszatér az Egyesült Királyságba, újabb meglepő történetek kerülnek elő a fényűző amerikai életükről. Egy Page Six-nek nyilatkozó névtelen forrás arról számolt be, hogy a sussexi hercegné állítólag komoly nehézségekbe ütközött, amikor házvezetőnőket próbált alkalmazni a család otthonába. A bennfentes szerint ennek nem a fizetés vagy a munkakörülmények voltak az elsődleges okai, hanem Meghan Markle lekezelő stílusa. A hercegné állítólag személyesen vett részt az interjúkon, és a jelentkezők közül többen is 'sznobnak és udvariatlannak' titulálták a viselkedését. A kellemetlen történetek hamar elterjedtek a helyi háztartási alkalmazottak között és egy idő után pedig már a környék házvezetőnői közül szinte senki sem akart a sussexi házaspárnak dolgozni:

Nehéz volt neki házvezetőnőt felvennie, mert Montecitóban sok háztartási alkalmazott nem akart náluk dolgozni.

Meghan Markle viselkedését sznobnak és udvariatlannak titulálták a Montecito-ban dolgozó háztartási alkalmazottak
Meghan Markle viselkedését sznobnak és udvariatlannak titulálták a Montecitóban dolgozó háztartási alkalmazottak (Fotó: PA /  Northfoto)

A személyzet megtartása sem ment könnyen a sussexi hercegnének

A mostani történet azért is kelthetett ekkora visszhangot, mert Harry herceg és Meghan Markle alkalmazottjainak távozása korábban is rendszeresen téma volt a nemzetközi sajtóban. Tavaly több munkatárs is csendben távozott a hercegi pár csapatából, köztük Kyle Boulia Los Angeles-i helyettes sajtótitkár és Charlie Gipson brit sajtóreferens. 

Meghan Markle lekezelő stílusára már a Buckingham-palota alkalmazottai is panaszkodtak
Meghan Markle lekezelő stílusára már a Buckingham-palota alkalmazottai is panaszkodtak (Fotó: PA /  Northfoto)

Már a brit királyi családnál is felmerültek hasonló vádak

De már jóval korábban, még az Egyesült Királyságban való tartózkodásuk alatt is felmerültek hasonló vádak a sussexi hercegnével szemben. A Buckingham-palota alkalmazottjai ugyanis korábban azt állították, hogy a hercegné nem bánt megfelelően egyes munkatársakkal, és emiatt a palota vizsgálatot is indított. Meghan Markle azonban határozottan tagadta a vele szemben megfogalmazott bullying-vádakat. És bár a vizsgálat eredményeit nem hozták nyilvánosságra, a mostani montecitói történet óhatatlanul újra előhozta ezeket a régi kritikákat. 

 

 

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