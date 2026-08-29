Kellemetlen részletek láttak napvilágot Meghan Markle amerikai életéről. Egy, a Page Six-nek nyilatkozó forrás szerint a hercegné állítólag olyan bántóan és lekezelően viselkedett az állásinterjúk során, hogy szinte képtelenség volt házvezetőnőt találnia.

Meghan Markle lekezelő stílusa miatt szinte senki nem akart neki dolgozni (Fotó: PA / Northfoto)

Meghan Markle montecitói tartózkodása során képtelen volt házvezetőnőt találni otthonukba

montecitói tartózkodása során képtelen volt házvezetőnőt találni otthonukba Egy névtelen forrás szerint ennek a sussexi hercegné ' sznob és udvariatlan ' viselkedése volt az oka

' viselkedése volt az oka Korábban a brit királyi családnál is érték őt hasonló kritikák a lekezelő stílusa miatt

Meghan Markle amerikai életéről kínos titkok derültek ki

Meghan Markle és Harry herceg hat éve élnek a kaliforniai Montecitóban, ám most, hogy a család hosszabb időre visszatér az Egyesült Királyságba, újabb meglepő történetek kerülnek elő a fényűző amerikai életükről. Egy Page Six-nek nyilatkozó névtelen forrás arról számolt be, hogy a sussexi hercegné állítólag komoly nehézségekbe ütközött, amikor házvezetőnőket próbált alkalmazni a család otthonába. A bennfentes szerint ennek nem a fizetés vagy a munkakörülmények voltak az elsődleges okai, hanem Meghan Markle lekezelő stílusa. A hercegné állítólag személyesen vett részt az interjúkon, és a jelentkezők közül többen is 'sznobnak és udvariatlannak' titulálták a viselkedését. A kellemetlen történetek hamar elterjedtek a helyi háztartási alkalmazottak között és egy idő után pedig már a környék házvezetőnői közül szinte senki sem akart a sussexi házaspárnak dolgozni:

Nehéz volt neki házvezetőnőt felvennie, mert Montecitóban sok háztartási alkalmazott nem akart náluk dolgozni.

Meghan Markle viselkedését sznobnak és udvariatlannak titulálták a Montecitóban dolgozó háztartási alkalmazottak (Fotó: PA / Northfoto)

A személyzet megtartása sem ment könnyen a sussexi hercegnének

A mostani történet azért is kelthetett ekkora visszhangot, mert Harry herceg és Meghan Markle alkalmazottjainak távozása korábban is rendszeresen téma volt a nemzetközi sajtóban. Tavaly több munkatárs is csendben távozott a hercegi pár csapatából, köztük Kyle Boulia Los Angeles-i helyettes sajtótitkár és Charlie Gipson brit sajtóreferens.

Meghan Markle lekezelő stílusára már a Buckingham-palota alkalmazottai is panaszkodtak (Fotó: PA / Northfoto)

Már a brit királyi családnál is felmerültek hasonló vádak

De már jóval korábban, még az Egyesült Királyságban való tartózkodásuk alatt is felmerültek hasonló vádak a sussexi hercegnével szemben. A Buckingham-palota alkalmazottjai ugyanis korábban azt állították, hogy a hercegné nem bánt megfelelően egyes munkatársakkal, és emiatt a palota vizsgálatot is indított. Meghan Markle azonban határozottan tagadta a vele szemben megfogalmazott bullying-vádakat. És bár a vizsgálat eredményeit nem hozták nyilvánosságra, a mostani montecitói történet óhatatlanul újra előhozta ezeket a régi kritikákat.