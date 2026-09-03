Harry herceg és Meghan Markle hazaköltözése máris felfordulást okozott azon a környéken, ahol a sussexi hercegi pár letelepedett. Egy Cotswolds környéki iskola levélben figyelmeztette a szülőket arra, hogy jóval nagyobb médiaérdeklődésre lehet számítani az elkövetkezendő időszakban. Továbbá felhívta a figyelmet arra, hogyan kezeljék a hírességek gyerekeinek jelenlétét.

Harry herceg és családja hazaköltözése miatt figyelmeztető levelet küldtek ki a szülőknek a helyi iskolában (Fotó: PA / Northfoto)

Harry herceg hazaköltözése már most hatalmas felfordulást okozott Cotswolds lakói számára

hazaköltözése már most hatalmas felfordulást okozott Cotswolds lakói számára A helyi iskola figyelmeztető levelet küldött ki a szülőknek arról, hogyan kezeljék a hírességek gyerekeinek jelenlétét

Több sztárnak is van otthona a környéken, a sussexi hercegi pár jelenléte azonban mindent felbolygatott

Harry herceg hazaköltözése miatt figyelmeztető levelet küldtek ki a helyi iskolában

Harry herceg és Meghan Markle hat év után hazaköltöztek az Egyesült Királyságba, Cotswolds-ba, és a gyerekeik, Archie és Lilibet is már egy brit iskolában kezdték a tanévet. A sussexi hercegi pár visszatérése azonban már most érezhetően megváltoztatta a környék mindennapjait. Kinsey Schofield királyi szakértő a Page Six-nek azt nyilatkozta, hogy egy Cotswolds térségében lévő iskola a szülői közösségét egy külön levélben figyelmeztette az adatvédelmi és fotózási szabályokról. Az intézmény nevét a lap nem hozta nyilvánosságra, de a levél lényege az volt, hogy bizonyos családok érkezése időnként jelentősebb köz- és médiaérdeklődést válthat ki. Az iskola ennek ellenére szeretné biztosítani, hogy minden gyermek biztonságos, boldog és nyugodt környezetben tölthesse a mindennapjait. Továbbá felhívták a figyelmet arra, hogy engedély nélkül ne fényképezzenek és ne videózzanak más gyerekeket, valamint ne osszanak meg a közösségi oldalakon olyan képeket, információkat vagy részleteket, amelyek más tanulókhoz vagy családjukhoz kapcsolódnak.

III. Károly király és Kamilla királyné Highgrove House nevű birtoka is Cotswolds közelében található (Fotó: Pool / i-Images / Northfoto)

Harry herceg személyes okok miatt választotta Cotswoldsot

Harry herceg hazaköltözése az elmúlt hetekben komoly érdeklődést váltott ki. A család a Cotswolds környékén telepedett le, amely az ország egyik legelőkelőbb vidéki térsége. A sussexi herceg számára azonban személyes emlékek is kötődnek ehhez a területhez, hiszen a közelben található III. Károly király és Kamilla királyné Highgrove House nevű birtoka. Harry herceg gyermekkorának egy részét is ezen a vidéken töltötte, ezért is vágyott annyira vissza oda.