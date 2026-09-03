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Harry herceg hazaköltözése miatt figyelmeztető levelet küldtek ki a helyi iskolában

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PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 03. 09:30
III. Károly királylevélMeghan MarkleiskolaHarry herceg
A sussexi hercegi pár visszatérése óriási felfordulást okozott a helyieknek. Harry herceg hazatérése miatt egy iskola figyelmeztető levelet küldött a szülőknek.
Fekete Ágnes
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Harry herceg és Meghan Markle hazaköltözése máris felfordulást okozott azon a környéken, ahol a sussexi hercegi pár letelepedett. Egy Cotswolds környéki iskola levélben figyelmeztette a szülőket arra, hogy jóval nagyobb médiaérdeklődésre lehet számítani az elkövetkezendő időszakban. Továbbá felhívta a figyelmet arra, hogyan kezeljék a hírességek gyerekeinek jelenlétét. 

Harry herceg és családja hazaköltözése miatt egy figyelmeztető levelet küldtek ki a szülőknek a helyi iskolában
Harry herceg és családja hazaköltözése miatt figyelmeztető levelet küldtek ki a szülőknek a helyi iskolában (Fotó: PA / Northfoto)
  • Harry herceg hazaköltözése már most hatalmas felfordulást okozott Cotswolds lakói számára
  • A helyi iskola figyelmeztető levelet küldött ki a szülőknek arról, hogyan kezeljék a hírességek gyerekeinek jelenlétét
  • Több sztárnak is van otthona a környéken, a sussexi hercegi pár jelenléte azonban mindent felbolygatott

Harry herceg hazaköltözése miatt figyelmeztető levelet küldtek ki a helyi iskolában

Harry herceg és Meghan Markle hat év után hazaköltöztek az Egyesült Királyságba, Cotswolds-ba, és a gyerekeik, Archie és Lilibet is már egy brit iskolában kezdték a tanévet. A sussexi hercegi pár visszatérése azonban már most érezhetően megváltoztatta a környék mindennapjait. Kinsey Schofield királyi szakértő a Page Six-nek azt nyilatkozta, hogy egy Cotswolds térségében lévő iskola a szülői közösségét egy külön levélben figyelmeztette az adatvédelmi és fotózási szabályokról. Az intézmény nevét a lap nem hozta nyilvánosságra, de a levél lényege az volt, hogy bizonyos családok érkezése időnként jelentősebb köz- és médiaérdeklődést válthat ki. Az iskola ennek ellenére szeretné biztosítani, hogy minden gyermek biztonságos, boldog és nyugodt környezetben tölthesse a mindennapjait. Továbbá felhívták a figyelmet arra, hogy engedély nélkül ne fényképezzenek és ne videózzanak más gyerekeket, valamint ne osszanak meg a közösségi oldalakon olyan képeket, információkat vagy részleteket, amelyek más tanulókhoz vagy családjukhoz kapcsolódnak. 

III. Károly király és Kamilla királyné Highgrove House nevű birtoka is Cotswolds közelében található
III. Károly király és Kamilla királyné Highgrove House nevű birtoka is Cotswolds közelében található (Fotó: Pool / i-Images /  Northfoto)

Harry herceg személyes okok miatt választotta Cotswoldsot

Harry herceg hazaköltözése az elmúlt hetekben komoly érdeklődést váltott ki. A család a Cotswolds környékén telepedett le, amely az ország egyik legelőkelőbb vidéki térsége. A sussexi herceg számára azonban személyes emlékek is kötődnek ehhez a területhez, hiszen a közelben található III. Károly király és Kamilla királyné Highgrove House nevű birtoka. Harry herceg gyermekkorának egy részét is ezen a vidéken töltötte, ezért is vágyott annyira vissza oda.

Harry herceg és Meghan Markle Egyesült Királyságba való költözése felbolygatta Cotswolds lakóinak életét
Harry herceg és Meghan Markle Egyesült Királyságba való költözése felbolygatta Cotswolds lakóinak életét (Fotó: PA / Northfoto)

Több sztárnak is van a környéken otthona

A Cotswolds egyébként sem ismeretlen a hírességek számára. A környéken több ismert brit és nemzetközi sztárnak is van otthona, mint például David és Victoria Beckham, Kate Moss, Ellen DeGeneres vagy Simon Cowell. Harry herceg és Meghan Markle hazaköltözése azonban egészen más szintű médiaérdeklődést hozhat a helyiek számára és teljesen felboríthatja a mindennapjaikat.

 

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