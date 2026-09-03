Harry herceg hazaköltözése miatt figyelmeztető levelet küldtek ki a helyi iskolában

Harry herceg és Meghan Markle hazaköltözése máris felfordulást okozott azon a környéken, ahol a sussexi hercegi pár letelepedett. Egy Cotswolds környéki iskola levélben figyelmeztette a szülőket arra, hogy jóval nagyobb médiaérdeklődésre lehet számítani az elkövetkezendő időszakban. Továbbá felhívta a figyelmet arra, hogyan kezeljék a hírességek gyerekeinek jelenlétét.
Harry herceg és Meghan Markle hat év után hazaköltöztek az Egyesült Királyságba, Cotswolds-ba, és a gyerekeik, Archie és Lilibet is már egy brit iskolában kezdték a tanévet. A sussexi hercegi pár visszatérése azonban már most érezhetően megváltoztatta a környék mindennapjait. Kinsey Schofield királyi szakértő a Page Six-nek azt nyilatkozta, hogy egy Cotswolds térségében lévő iskola a szülői közösségét egy külön levélben figyelmeztette az adatvédelmi és fotózási szabályokról. Az intézmény nevét a lap nem hozta nyilvánosságra, de a levél lényege az volt, hogy bizonyos családok érkezése időnként jelentősebb köz- és médiaérdeklődést válthat ki. Az iskola ennek ellenére szeretné biztosítani, hogy minden gyermek biztonságos, boldog és nyugodt környezetben tölthesse a mindennapjait. Továbbá felhívták a figyelmet arra, hogy engedély nélkül ne fényképezzenek és ne videózzanak más gyerekeket, valamint ne osszanak meg a közösségi oldalakon olyan képeket, információkat vagy részleteket, amelyek más tanulókhoz vagy családjukhoz kapcsolódnak.
Harry herceg hazaköltözése az elmúlt hetekben komoly érdeklődést váltott ki. A család a Cotswolds környékén telepedett le, amely az ország egyik legelőkelőbb vidéki térsége. A sussexi herceg számára azonban személyes emlékek is kötődnek ehhez a területhez, hiszen a közelben található III. Károly király és Kamilla királyné Highgrove House nevű birtoka. Harry herceg gyermekkorának egy részét is ezen a vidéken töltötte, ezért is vágyott annyira vissza oda.
A Cotswolds egyébként sem ismeretlen a hírességek számára. A környéken több ismert brit és nemzetközi sztárnak is van otthona, mint például David és Victoria Beckham, Kate Moss, Ellen DeGeneres vagy Simon Cowell. Harry herceg és Meghan Markle hazaköltözése azonban egészen más szintű médiaérdeklődést hozhat a helyiek számára és teljesen felboríthatja a mindennapjaikat.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.