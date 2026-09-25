Kemoterápia vár három testvér, akiknél ugyanazt a ritka betegséget diagnosztizálták: összetört a család

Egy háromszoros rákbetegségen átesett egyedülálló anya most három fiatal lánya ápolásáról kénytelen gondoskodni, miután egy lesújtó hármas diagnózis miatt mindannyiuknak kemoterápiára van szükségük. A 43 éves Lesley Owens összetört, amikor nemrég megtudta, hogy három gyermekénél, akik mindössze 16, 18 és 20 évesek IRF8-génhiányt diagnosztizáltak. Ez egy rendkívül ritka genetikai betegség, amely miatt az immunrendszer képtelen megfelelően felvenni a harcot a fertőzésekkel. A lányoknak ezért most intenzív kemoterápiára van szükségük, hogy felkészítsék őket a lehetséges csontvelő- és őssejt-transzplantációra, amely segíthet állapotuk javulásában.

Az egész családnak kemoterápiára van szüksége a súlyos betegség miatt Fotó: GoFundMe

Tragikus módon azonban a legidősebb lány, a 20 éves Sinead esetében emellett szeméremtesti rákot is diagnosztizáltak. A legfiatalabb, 16 éves Rhiann szervezetében szintén rákos sejteket találtak ugyanazon a területen. A 18 éves Caitlyn pedig jelenleg a vizsgálati eredményekre vár, hogy kiderüljön, nála is jelen vannak-e rákos sejtek. A három lány nővére, Tyler Heyworth egy interjú során elárulta, három húga az életében különböző betegségekkel küzdött.

A 25 éves Tyler így nyilatkozott:

Valószínűleg ez volt életem egyik legrosszabb időszaka. Nagyon közel állok a testvéreimhez, és természetesen mindannyian végignéztük, ahogy anyukám átment ezen, és láttuk, mennyire megviselte őt. Teljesen tehetetlennek érzem magam, mert nyilvánvalóan semmit sem tehetek azért, hogy elvegyem a fájdalmukat, vagy hogy bármit is eltüntessek abból, amin most keresztülmennek.

Ezért van szüksége mindenkinek kemoterápiára a családban

A lányok szervezete jelenleg rendkívül sebezhető a súlyos fertőzésekkel szemben, ezért megfelelő donorokat kell találniuk a csontvelő-transzplantációhoz. Beszámolók szerint világszerte kevesebb mint 20 IRF8-hiányos esetet regisztráltak.

Mindannyiunknak nagyon szép, hosszú hajunk van, és ez az egyik kedvenc külső tulajdonságunk. Nyilván amikor megtudták, hogy el kell veszíteniük a hajukat. Azt hiszem, ez viselte meg őket a legjobban.

Rhiann már elveszítette a haját, miután befejezte a kemoterápiát, majd csontvelő-transzplantáción is átesett. A múlt héten kiengedték a kórházból, ám mindössze két nappal később ismét vissza kellett térnie, miután hazafelé tartva fertőzést kapott. Az eset jól mutatja, milyen gyenge az immunrendszere. Idősebb testvérei eközben arra várnak, hogy megkezdődjön saját kemoterápiás kezelésük, írja a Mirror.