Hihetetlen bejelentést tettek a tudósok: felfedezték a Tejútrendszer legfiatalabb „idegen bolygóját”

Felfoghatatlan csodát láttak a csillagászok: rábukkantak egy igazi bébi-bolygóra, ami ötezerszer fiatalabb a Földnél, és még most is gőzerővel falja a körülötte keringő kozmikus törmeléket.

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Egy „pár napos csecsemő” kering a sötétségben

Az űrkutatók valóságos lázban égnek, ugyanis a frissen felfedezett exobolygó – ami az Elias 2-24 b nevet kapta – kevesebb mint egymillió éves. Ha a Föld korához és az emberi életkorhoz hasonlítjuk, ez az idegen világ nagyjából egy két-három napos újszülött csecsemőnek felel meg.

A csillagászok eddig képtelenek voltak ilyen fiatal bolygókat észlelni, mert a teleszkópok nem voltak elég erősek ahhoz, hogy átlássanak a sűrű űri porfelhőn. Ez a kicsike azonban 450 fényévre található tőlünk, egy újonnan született csillag körül kering. Nem egy apróságról van szó: kétszer-négyszer nagyobb, mint a Jupiter, és elképesztő messze, a Naptól mért Neptunusz-távolság duplájára kering a saját anyacsillagától.

Három gigantikus szuperteleszkóppal kapták el

A bolygót először még 2017-ben vették észre halvány jelként, amikor a kutatók kiszúrtak egy gyanús rést egy örvénylő gáz- és porgyűrűben. Akkor még láthatatlan volt az égitest, de a tudósok most egyesítették a világ legbrutálisabb teleszkópjait – a hawaii W.M Keck Obszervatóriumot, a chilei ALMA-t és az Európai Déli Obszervatórium VLT (Nagyon Nagy Teleszkóp) rendszerét –, így végre sikerült megerősíteniük a létezését.

„Ami az Elias 2-24 b-t annyira figyelemreméltóvá teszi, az az életkora. Ez az eddigi legfiatalabb bolygó, amit valaha észleltünk. Mivel még mindig aktívan szippantja magába az anyagot a környezetéből, a bolygókeletkezés egy olyan szakaszát láthatjuk, amit szinte soha nem lehet közvetlenül megfigyelni!” – nyilatkozta izgatottan Andrea Bernardi, a chilei Diego Portales Egyetem doktorandusza.

Megtudhatjuk, hogyan született a Föld?

A kutatók szerint ez a fantasztikus felfedezés segíthet megérteni, hogyan alakultak ki a világegyetem más bolygói – beleértve a saját otthonunkat, a Földet is. A technológia rohamléptekkel fejlődik: míg korábban az 5 millió éves bolygók számítottak a csúcsnak, a tudósok az elmúlt években egyre közelebb kerülnek az abszolút kezdetekhez. Ez a bébi most mindent visz, és átírhatja az űrkutatás történelmét!