Ezt az 5 szabályt tartsd be, és többé nem harap meg a macskád

Egy doromboló, elégedett cica egyetlen másodperc alatt harcias fenevaddá válhat simogatás közben.

Apró, alig észrevehető testbeszéd-jelekkel a kedvenced percekkel a harapás előtt figyelmeztet téged.

Szakértők által javasolt módszerrel véget vethetsz a harcnak anélkül, hogy megbüntetnéd a macskád.

A simogatás közbeni macskaharapást nem szabad összetéveszteni a félelemből, védekezésből vagy területvédelemből adódó támadásokkal, az ugyanis nem agresszió jele, és nem is okoz komoly sérüléseket – habár léteznek olyan bársonytalpú „vadállatok”, amelyek gyakorlatilag végigrágják a gazdájuk alkarját.

A macskaharapás sosem agresszióból történik – ez az ő pánikgombjuk. Fotó: SabDXB

Mire véljük a macskaharapást simogatás közben?

„Amikor a macskánk simogatás, szeretgetés közben kezd harapdálni, az azt jelenti, hogy megelégelte a dolgot. Ha a macska jelzése ellenére – például ha idegesen földhöz veri a farkát – sem hagyjuk abba a cirógatást, nem lesz más választása, mint harapással jelezni felénk, hogy ideje békén hagynunk őt” – magyarázta dr. Zazie Todd állatviselkedési szakértő, aki több cikket is publikált már a témában a Psychology Today oldalán. Hozzátette: ha a macskánk elégedett, akkor a ragaszkodását gyengéd harapdálásokkal, ún. szeretetharapásokkal is kifejezheti. Ez egyáltalán nem okoz fájdalmat, és nyalogatások előzik meg.

A macskaharapás okai

A viselkedéskutatók és állatorvosok szerint ez a hirtelen reakció szinte sosem a semmiből jön, és nem rosszindulatból fakad. Úgy vélik, okai a következők lehetnek:

a macska szőrtüszői és idegrendszere rendkívül érzékeny. A hosszan tartó, ismétlődő simogatás egy idő után statikus elektromosságot vagy fizikai diszkomfortot vált ki náluk. A harapás az ő pánikgombjuk, amivel jelzik: elég volt, állj le!

a legtöbb macska kifejezetten utálja, ha a hasát vagy a faroktövét simogatják. Ha ezeket a zónákat érinted, védekezésből a kezedhez kaphat. Ráadásul nem is minden macska van oda a szeretgetésért. Vannak, amelyek inkább az ágyon elnyúlva vagy ölben szeretnek pihenni, de a tutujgatást köszönik, nem kérik.

ahogy fent is írtuk, a macska a harapás előtt szinte mindig küld apró figyelmeztetéseket (farkcsóválás, farokcsapkodás, hátracsapott fülek, kitágult pupillák, megfeszülő test). Ha gazdiként ezt nem veszed észre, jön a harapás.

Ha ezeket betartod, többé nem harap meg a cicád

1. Használd a beleegyezési tesztet: simítsd meg a macskát 2-3 másodpercig, majd vedd el a kezed. Ha odadörgöli a fejét a kezedhez, folytathatod. Ha nem mozdul, vagy elfordul, akkor elérted a tűrőképessége határát.