Ezt az 5 szabályt tartsd be, és többé nem harap meg a macskád

A simogatás közbeni macskaharapást nem szabad összetéveszteni a félelemből, védekezésből vagy területvédelemből adódó támadásokkal, az ugyanis nem agresszió jele, és nem is okoz komoly sérüléseket – habár léteznek olyan bársonytalpú „vadállatok”, amelyek gyakorlatilag végigrágják a gazdájuk alkarját.
„Amikor a macskánk simogatás, szeretgetés közben kezd harapdálni, az azt jelenti, hogy megelégelte a dolgot. Ha a macska jelzése ellenére – például ha idegesen földhöz veri a farkát – sem hagyjuk abba a cirógatást, nem lesz más választása, mint harapással jelezni felénk, hogy ideje békén hagynunk őt” – magyarázta dr. Zazie Todd állatviselkedési szakértő, aki több cikket is publikált már a témában a Psychology Today oldalán. Hozzátette: ha a macskánk elégedett, akkor a ragaszkodását gyengéd harapdálásokkal, ún. szeretetharapásokkal is kifejezheti. Ez egyáltalán nem okoz fájdalmat, és nyalogatások előzik meg.
A viselkedéskutatók és állatorvosok szerint ez a hirtelen reakció szinte sosem a semmiből jön, és nem rosszindulatból fakad. Úgy vélik, okai a következők lehetnek:
1. Használd a beleegyezési tesztet: simítsd meg a macskát 2-3 másodpercig, majd vedd el a kezed. Ha odadörgöli a fejét a kezedhez, folytathatod. Ha nem mozdul, vagy elfordul, akkor elérted a tűrőképessége határát.
2. Ha hirtelen elhúzod a kezed, a macskában bekapcsol a vadászösztön, és még erősebben ráfog vagy utánakap. Csak szép lassan emeld el a kezed, ha látod, hogy simogatás közben csapkod a farkával.
3. Ne nézz a szemébe. A merev szemkontaktus a macskák (és más állatok) nyelvén fenyegetést jelent. Inkább nézz félre.
4. Ne próbáld meg megnyugtatni újabb simogatással, ha ingerült, mert abból újabb harapás lesz.
5. Ne kiabálj vele és még véletlenül se üss rá. A macskák nem értik a büntetést. Ha megbünteted, nem azt fogja megtanulni, hogy „rosszat tett”, hanem azt, hogy te kiszámíthatatlan és veszélyes vagy. Ez félelemhez és védekező agresszióhoz vezethet.
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