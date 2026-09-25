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Ezt az 5 szabályt tartsd be, és többé nem harap meg a macskád

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors állattartás
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 25. 14:30
macskadorombolásmacskasimogatásharapásnyomszeretetharapás
Simogatod, ő dorombol, átadja magát a kényeztetésnek, majd váratlanul beléd csimpaszkodik és megharap. Ki érti ezt, és mi végre a macskaharapás? Egy szakértő szerint öt szabály betartásával többé nem lesz részed fájdalomban.
Jónás Ágnes
újságíró
A szerző cikkei
  • Egy doromboló, elégedett cica egyetlen másodperc alatt harcias fenevaddá válhat simogatás közben.
  • Apró, alig észrevehető testbeszéd-jelekkel a kedvenced percekkel a harapás előtt figyelmeztet téged.
  • Szakértők által javasolt módszerrel véget vethetsz a harcnak anélkül, hogy megbüntetnéd a macskád.

A simogatás közbeni macskaharapást nem szabad összetéveszteni a félelemből, védekezésből vagy területvédelemből adódó támadásokkal, az ugyanis nem agresszió jele, és nem is okoz komoly sérüléseket – habár léteznek olyan bársonytalpú „vadállatok”, amelyek gyakorlatilag végigrágják a gazdájuk alkarját.

Macskaharapás
A macskaharapás sosem agresszióból történik – ez az ő pánikgombjuk. Fotó: SabDXB

Mire véljük a macskaharapást simogatás közben?

„Amikor a macskánk simogatás, szeretgetés közben kezd harapdálni, az azt jelenti, hogy megelégelte a dolgot. Ha a macska jelzése ellenére – például ha idegesen földhöz veri a farkát – sem hagyjuk abba a cirógatást, nem lesz más választása, mint harapással jelezni felénk, hogy ideje békén hagynunk őt” – magyarázta dr. Zazie Todd állatviselkedési szakértő, aki több cikket is publikált már a témában a Psychology Today oldalán. Hozzátette: ha a macskánk elégedett, akkor a ragaszkodását gyengéd harapdálásokkal, ún. szeretetharapásokkal is kifejezheti. Ez egyáltalán nem okoz fájdalmat, és nyalogatások előzik meg.

A macskaharapás okai

A viselkedéskutatók és állatorvosok szerint ez a hirtelen reakció szinte sosem a semmiből jön, és nem rosszindulatból fakad. Úgy vélik, okai a következők lehetnek:

  • a macska szőrtüszői és idegrendszere rendkívül érzékeny. A hosszan tartó, ismétlődő simogatás egy idő után statikus elektromosságot vagy fizikai diszkomfortot vált ki náluk. A harapás az ő pánikgombjuk, amivel jelzik: elég volt, állj le!
  • a legtöbb macska kifejezetten utálja, ha a hasát vagy a faroktövét simogatják. Ha ezeket a zónákat érinted, védekezésből a kezedhez kaphat. Ráadásul nem is minden macska van oda a szeretgetésért. Vannak, amelyek inkább az ágyon elnyúlva vagy ölben szeretnek pihenni, de a tutujgatást köszönik, nem kérik. 
  • ahogy fent is írtuk, a macska a harapás előtt szinte mindig küld apró figyelmeztetéseket (farkcsóválás, farokcsapkodás, hátracsapott fülek, kitágult pupillák, megfeszülő test). Ha gazdiként ezt nem veszed észre, jön a harapás.

Ha ezeket betartod, többé nem harap meg a cicád

1. Használd a beleegyezési tesztet: simítsd meg a macskát 2-3 másodpercig, majd vedd el a kezed. Ha odadörgöli a fejét a kezedhez, folytathatod. Ha nem mozdul, vagy elfordul, akkor elérted a tűrőképessége határát. 

2. Ha hirtelen elhúzod a kezed, a macskában bekapcsol a vadászösztön, és még erősebben ráfog vagy utánakap. Csak szép lassan emeld el a kezed, ha látod, hogy simogatás közben csapkod a farkával.

3. Ne nézz a szemébe. A merev szemkontaktus a macskák (és más állatok) nyelvén fenyegetést jelent. Inkább nézz félre. 

4. Ne próbáld meg megnyugtatni újabb simogatással, ha ingerült, mert abból újabb harapás lesz. 

5. Ne kiabálj vele és még véletlenül se üss rá. A macskák nem értik a büntetést. Ha megbünteted, nem azt fogja megtanulni, hogy „rosszat tett”, hanem azt, hogy te kiszámíthatatlan és veszélyes vagy. Ez félelemhez és védekező agresszióhoz vezethet. 

Ez a török állatorvos mindig kifogja az elvetemült gengszter macskákat. Őt így harapdálják:

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